20 vauvan raati oli Kirsin, 39, bisneksen koetinkivi – ”Ei ole varmaan ikinä ennen jännittänyt yhtä paljon”

Kirsi Juva hyppäsi mukaan lastenruokabisnekseen ennen kuin hänellä oli omia lapsia. Matka on ollut avartava.

Maaliskuun alussa Kirsi Juvan ja Henri Alénin seitsemän vuoden yhteinen prosessi kohtasi ehkä tärkeimmän tulikokeensa. Ravintola Ultimaan oli kutsuttu yhteensä parikymmentä alan asiantuntijaa maistelemaan palkitun julkkiskokki Alénin vuosien tuotekehittelyn tuloksia.

– Mua tai noita kokeneita kokkeja ja ravintoloitsijoita ei ole varmaan ikinä ennen jännittänyt yhtä paljon. Kutsuttiin kuitenkin paikalle porukkaa, joka on täysin lahjomatonta.

– Oli hetkeä ennen sellainen olo, että vaikka itse tykätään ruoista ja niistä tuli juuri sellaisia kuin haluttiinkin, niin mitä jos kaikki itkevät ja heittävät ruoat lattialle tai eivät suostu syömään. Paikalla oli kuitenkin myös mediaa ja muuta.

Kyseessä oli lastenruokamerkki Muru Babyn lanseeraustilaisuus. Tilaisuuteen kutsuttiin 20 vauvaa vanhempineen nauttimaan Muru Babyn aterioita ravintolamiljöössä.

Kirsi Juva, 39, on yrityksen toimitusjohtaja. Hän kertoo, että tilaisuutta edeltänyt pelko osoittautui turhaksi. Ruoat maistuivat vauvoille ja taaperoille mainiosti.

– Seuraava reaktio oli valtaisa liikutus. Oli suurten tunteiden päivä. Jos vain vieraamme olisivat tienneet, miten paljon heitä jännitimme, hän nauraa.

Maulla on väliä

Suurista tunteista on Muru Baby saanut alkunsakin. Vuonna 2009 Alén sai lapsen. Kokki ja tuore isä mietti paljon lapsensa syömistä: sitä, mitä lapsen olisi hyvä syödä, mitä ei saa syödä, miten antaa lapselle monipuolista ravintoa ja monipuolisesti kokemuksia erilaisista mauista.

– Samanaikaisesti neuvolassa ja kaveriporukassa näihin pohdintoihin saatettiin vastata, että ei kai sillä nyt ole makumielessä niin väliä, kun kyse on kuitenkin niin pienestä vauvasta.

– Se oli kokille uskomattoman vieras huomio. Kokille ei riitä, että ruoka on turvallista ja siinä on tarpeeksi kaloreita, vaikka erittäin tärkeitä kriteerejä nekin tietysti ovat, Juva kertaa yrityksen syntytarinaa.

– Miten se määritetään, että minkä ikäiselle maulla alkaakin sitten olla merkitystä? Eikö ihmiselle, joka on ruokataipaleensa alussa kannattaisi tarjota erilaisia makuja, jotta hän tottuu siihen, että erilaisia makuja on valtavasti?

Yritys pyrkii erottautumaan lastenruokamarkkinoilla sillä, että ruokaan pakataan niin paljon makua, että vain suolaa lisäämällä se kelpaa myös aikuisille. Makumaailmoja luodaan hyvien reseptien, raaka-aineiden ja yrttien avulla.

Samalla ajatuksena on ollut pidentää lastenruoan syömistä vauvavuosien yli. Muru Babyn aterioiden aloitussuositusikä on 6–8 kuukautta. Juva kertoo, että alkujaan he olisivat halunneet pakkauksiin ikäsuositukseksi 6–8 kk–100 vuotta, mutta niin asiaa ei saanut merkitä.

Juvan kotona lastenruokia syövät niin lapset kuin aikuisetkin. Ruokaan haluttiin jättää vähän rakennetta, jotta eri raaka-aineet erottuvat.

Alén on sosiaalisessa mediassa useasti julistanut syövänsä Muru Babyn ruokia itsekin. Myös Juvan kotona lastenruokia syövät 1,5- ja 5-vuotiaiden lasten lisäksi Juva itse sekä hänen miehensä.

5-vuotiaalle tosin ei saa enää kertoa, että lautaselle on eksynyt vauvanruokaa. Hän kun ei omien sanojensa mukaan ole enää mikään vauva.

Tuotevalikoimassa on yhteensä viittä eri makua. Kanacurryn lisäksi valikoimasta löytyy Kreikkalainen karitsapata, Välimeren lohimuhennos, Talonpojan omena-possupata sekä Ranskalainen kasvispata – ja lisää on tulossa.

Pelkästään valikoimasta voi havaita, että yritys on päättänyt lähteä huomattavan erilaiselle reitille markkinoilla jo oleviin toimijoihin verrattuna. Valikoimassa ei ainakaan toistaiseksi ole ”perinteisiä” pohjoisen makuja. Juvan mukaan taustalla on ajatus lasten makuun sopivista uusista klassikkoannoksista.

– Intialaisesta kanacurrysta jotkut olivat hieman skeptisiä, että vauvalleko annettaisi mausteista intialaista ruokaa. Henri kerran totesi, että currya on kanaviillokissakin. Sitä ei ehkä tule ajatelleeksi, kun sitä pidetään niin supisuomalaisena ruokana, Juva avaa.

”Pöytälaatikkounelmien” toteuttaja

Tuotteen matka Alénin ideasta suomalaisten vauvojen mutusteltavaksi on pitkä ja vaiherikas. Alénin ja Juvan tiet yhtyivät vuonna 2013 Juvan oman yrityksen kautta. Työparitoimisto Comon avulla muut yrittäjät voivat ostaa Juvan työpariksi jonkin keskeneräisen idean tai ”pöytälaatikkounelman” toteuttamiseksi. Alén oli Juvan ensimmäisiä asiakkaita.

– Aikaisemmassa työssäni tein aika paljon selvityksiä, joissa haastattelin tuotteiden ja palveluiden kehittäjiä. Monet tulivat haastattelussa maininneeksi, että heillä on jokin idea tai unelma, jota lähtisivät toteuttamaan sitten, kun on aikaa ja joku kenen kanssa sitä tehdä, Juva kertoo yritysideastaan.

Muru Baby -projekti alkoi samaan tapaan kuin muutkin monet muutkin Juvan yrityksensä kautta tehdyt yhteistyöt: jokin tuttu yhdisti Juvan ja apua kaipaavan. Ensimmäisenä suunnitelma Muru Babysta kirjattiin paperille niin tarkasti kuin mahdollista.

– Monen ideat ovat sellaisia, että ne ovat sujuvia, kun ne saa vapaasti kertoa, mutta jos se pitäisi esitelmöidä tai pitchata, tulee helposti esille aika monta kohtaa, joita ei ole tullut miettineeksi.

Muru Babyn ensimmäiseksi ja ehkäpä suurimmaksi haasteeksi muodostui pakkausmateriaalin valinta. Työn alkaessa Juva oli vielä elintarvikealan untuvikko. Hän ajatteli, että koska kaupoissa on monia erilaisia pakkausvaihtoehtoja, varmaan valmistajiakin on useampia.

Väärässä oli.

– Pakkauksia on paljon, mutta jos haluaa tehdä ruokaa, jossa on esimerkiksi lihaa ja sen pakkauksen pitää säilyä lämpimässä siitä huolimatta, mitä siellä on sisällä, niin pakkausvaihtoehtoja on todella vähän. Sitten vielä se, että pakkauksia saa käyttää lastenruokatarkoitukseen, pienentää joukkoa entisestään.

Pakkausvalinnasta kertominen on olennaista yrityksen tarinan kannalta, sillä se määräsi yrityksen suuntaa. Valitusta pakkauksesta ei haluttu sen löydyttyä päästää irti, sillä se säilytti ruoan maun parhaimpana.

Kun sopiva pakkausmalli löytyi vierailulla Tetra Pakin Ruotsin pääkonttorilla, alkoi vimmattu etsintä sopivan lastenruokatehtaan löytämiseksi. Tehtaan piti osata tehdä lastenruokaa, sillä piti olla halu sen valmistukseen, tarvittavat pakkauslaitteet ja antaa lupa sille, että yritys saisi lähettää oman kokkinsa mukaan tekemään ruokia.

Viimeiseen kriteeriin moni lupaava yhteistyö kaatui.

– Olivat sitä mieltä, että eivät voi ottaa ulkopuolisia tehtaille. Meillä taas oli kokki, jolla on paljon näkemystä siitä, miten ruoka pitää tehdä.

– Ei varmaan oltu kaikista helpompia yhteistyökandidaatteja, Juva muistelee naurahtaen.

Brexit aiheuttaa epävarmuutta

Sopiva tehdas kuitenkin löytyi Britanniasta kolmen vuoden etsinnän jälkeen. Yrityksellä ei toistaiseksi ole kotimaista tuotantoa.

Tehtaan löytymisestä syntynyt ilo ei jatkunut pitkään, sillä vain kuukausi sen jälkeen Britannia äänesti Euroopan unionista eroamisesta. Eropäätös paitsi söi motivaatiota mutta toi myös epävarmuutta ja epäileviä asenteita yrityksen toiminnassa mukana olleiden läheisiltä.

– Ajateltiin, että varmaan pian tulee jotain selkeyttä siihen, että mitä on käymässä. Ja sitten pystytään varautumaan. Neljä vuotta myöhemmin voidaan todeta, ettei tiedetä tarkalleen vieläkään.

– Lopulta päädyttiin siihen, että kellään oikealla asiantuntijallakaan ei ole tietoa siitä, miten brexitissä käy. Kaikki muut asiat puolsivat tehtaan valitsemista, paitsi brexit. Alettiin tehdä niiden kanssa hommia ja toivotaan, että brexit ei muuta asioita niin pahasti.

Pahinta olisi, jos ero vaikuttaisi suuresti hintoihin tai kasvattaisi paperitöiden määrää. Muru Baby on pieni yritys, joka työllistää tällä hetkellä kaksi henkilöä täyspäiväisesti. Jos byrokratia painaa päälle liikaa, resurssit eivät yksinkertaisesti riitä.

Pienessä yrityksessä saa muutenkin toimia milloin missäkin roolissa.

– Yhtäkkiä ajautuu kirjanpitäjäksi, juristiksi, kopiokoneen korjaajaksi. Aina kaikki sanovat, että osta palveluita, mutta varsinkaan alussa ja pienillä firmoilla se harvoin on mahdollista, Juva toteaa.

Juuri se, että asiat ovat omissa käsissä on Juvan mukaan yrittäjyydessä samanaikaisesti parasta ja pahinta.

– Jos 70-prosenttisesti nautin siitä, että asiat on mun käsissä ja 30 prosenttia ajasta ajattelen, että ”apua”, niin sitten se on oikea suhde. Mutta jos se kääntyy ja alkaa tuntua liian rankalta, sitten pitää hakeutua sellaisiin hommiin, jossa vastuu ja tehtävät ovat rajatumpia.

Ruokakeskustelu on latautunutta

Muru Baby on opettanut paljon, mutta etenkin se avasi Juvalle uuden näkökulman lasten maailmaan. Kun Juva aloitti yrityksen parissa, hänellä ei vielä ollut omia lapsia. Vaikka kiinnostusta oli alusta asti, omien lasten kautta näkemys on avartunut.

– On tullut syvyyttä. Toisaalta olen myös ymmärtänyt asian vaikeuden. Jotkut ovat vahvasti sitä mieltä, että ollakseen hyvä vanhempi, pitäisi tehdä kaikki lastenruoat itse.

– Ennen ajattelin, että ei se nyt ole niin vakavaa. Välillä tekee itse ja välillä ostaa kaupasta, ei pitäisi olla monimutkaisempaa. Omien lasten myötä olen ymmärtänyt, että aihe ei olekaan niin yksinkertainen. Se puhututtaa ja siinä on paljon latauksia. Lapset ovat niin erilaisia syöjiä.

Matkasta on kertynyt myös malttia, Juva sanoo. Alkuun oli vaikea ymmärtää, että isoissa firmoissa vaikkapa investointipäätös uudesta laitteesta voi viedä pitkään.

– Pitää olla todella paljon malttia ja kannattelijan roolissa. Vaikka tuntuisi, että asiat eivät edisty ja alkaa väsyä, niin on tärkeää, että aina joku jaksaa kannatella eteenpäin, Juva summaa.

Muru Baby -tuoteperheeseen kuuluu tällä hetkellä viisi erilaista makua.

Juvan ja Muru Babyn yhteinen taival alkoi vuonna 2013. Yhteistyö syntyi Juvan yrityksen, Työparitoimisto Comon, kautta.

Juva perusti ensimmäisen yrityksensä vuonna 2013. – Jos 70-prosenttisesti nautin siitä, että asiat on mun käsissä ja 30 prosenttia ajasta ajattelen, että ”apua”, niin sitten se on oikea suhde, hän toteaa yrittäjyydestä.