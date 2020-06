Kommentti: Nyt se vihdoin tapahtui: totuus suomalaisten lusmuilusta selvisi

Lusmuilija on lusmuilija, teki töitä sitten kotona tai toimistolla. Suuri etätyökevät osoitti, että keskimäärin suomalaisten työt sujuvat etänä mallikkaasti, Taloussanomien tuottaja Katja Okkonen kirjoittaa.

Tietotyötä tekevät suomalaiset ovat suurelta osin tehneet kevään ajan töitä kotona, ja monilla etätyöt jatkuvat vielä ainakin kesän ajan.

Pitkin kevättä on kuulunut kehuja niin työntekijöiltä kuin työnantajiltakin siitä, miten hyvin etätyö on sujunut. Toki se on ollut myös raskasta, etenkin jos on pitänyt samalla auttaa etäkoululaisia tai viihdyttää alle kouluikäisiä lapsia.

Suomessa siirryttiinkin EU-maista eniten etätöihin koronapandemian iskettyä.

Ylen teettämän kyselyn mukaan noin puolet etätyössä olleista oli halukas tekemään töitä pitkälti etänä myös tulevaisuudessa.

Miksi etätyötä sitten on tehty vähemmän kuin ehkä on haluttu? Joillakin työpaikoilla etätyön tekemistä on rajoitettu esimerkiksi maksimissaan yhteen päivään viikossa. Lisäksi saatetaan vaatia etukäteissuunnitelmaa siitä, mitä etätyöpäivänä aikoo saada aikaan.

On varmasti olemassa hyviä syitä siihen, miksi työntekijöiden halutaan olevan fyysisesti läsnä.

Tällaisista rajoituksista tulee kuitenkin väistämättä mieleen, että työntekijöihin ei loppujen lopuksi luoteta. Ehkä epäillään, että kun työntekijä on poissa silmistä, hän lusmuilee ja on tekevinään työtä.

Totuus kuitenkin on, että työnteon esittämistä voi tapahtua myös konttoritiloissa. Onko siinä lopulta eroa, käyttääkö viisi minuuttia työaikaansa vaikkapa pesukoneen täyttämiseen vai nettiostosten tekemiseen toimistolla?

Tietotyössäkin tarvitaan taukoja, oli sitten toimistolla tai kotona. Jos joku työntekijä on lusmuilija, siihen tuskin suuresti vaikuttaa se, missä tiloissa töitä tehdään – tai ollaan tekemättä.

Etätyöstä on sekin etu, että sairauspoissaolot ovat koronakevään aikana vähentyneet roimasti. Eikä mikään ihme. Sairastelun vähenemiseen on vaikuttanut varmasti kontaktien välttely ylipäätään eikä vain töissä, mutta nykyisin toimistot ovat suurelta osin avokonttoreita, joissa virukset auttamatta leviävät helposti.

Voisi kuvitella, että hyvin sujuneen etätyökevään jälkeen työnantajien suhtautuminen etätyön tekemiseen on muuttunut aiempaa suopeammaksi. Saatetaan jopa nähdä tilaisuus pienentää toimistotiloja entisestään eli säästää.

Olisi toivottavaa, että yritykset eivät kuitenkaan lähtisi säästämään rankasti työtiloista. Ei ole kenenkään etu, jos työpaikoista tulee entistä ahtaampia ja meluisampia viruslinkoja.

Toimistoja nimittäin tarvitaan edelleen.

Huomasin tämän kolmen etätyökuukauden aikana. Vaikka työt sujuivat kotona hyvin, kaipuu erilliseen työtilaan, työskentelyä varten suunniteltuun työpisteeseen ja työkavereiden tapaamiseen ehti paisua suureksi.