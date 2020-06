Taksifirman perustama levy-yhtiö julkaisee pian huippuartistien uuden albumin – muiden yritysten suhtautuminen yllätti

Taksifirma Menevän listoilla oleviin yli 2 000 kuljettajaan mahtuu yli sata eri kansallisuutta. Levy-yhtiö on yhtiölle uudenlainen markkinointitempaus.

Menevä Records julkaisee loppukesällä GG Caravanin uuden albumin. Kyseessä on erikoinen julkaisu monin tavoin, sillä sekä levy-yhtiö että levyttäjä eivät ole ihan tavallisia julkaisijoita ja artisteja.

GG Caravan perustettiin viime vuosikymmenen alussa osaksi sisäasianministeriön ja EU:n rahoittamaa Meijän puolue -kampanjaa, jonka tarkoitus oli edistää yhdenvertaisuutta.

GG Caravanin räppiä ja mustalaismusiikkia yhdisteleviä kappaleita ovat olleet toiselle levylle tulkitsemassa muun muassa Pyhimys, Remu Aaltonen, Anssi Kela, Kasmir, Jippu, Sara Forsberg sekä yhtyeen solisteina jo vuonna 2012 julkaistulla ensilevyllä räpänneet Paleface, Tommy Lindgren ja Brandon. Lisäksi löyhään yhteenliittymään kuuluu kymmenkunta huippumuusikkoa kitaristi Marzi Nymanista lähtien.

Menevä Records aloittaa puolestaan toimintansa GG Caravanin levyjulkaisulla. Yhtiön taustalla on taksifirma Menevä, jonka markkinointia levyjulkaisu on.

– Yhteistyö tekee yhtiömme arvot yhdenvertaisuudesta selväksi, Menevän myynti- ja markkinointijohtaja Arto Peisa sanoo.

Yhteistyö alkoi Finlandialla

Peisan mukaan jo 1970-luvulla perustetun Menevän väreissä liikkuu Suomessa noin 1 400 autoa. Yhtiön listoilla on yli 2 000 kuljettajaa.

– He edustavat yli sataa eri kansallisuutta. Olemme todenneet, että on ihminen kotoisin mistä tahansa, hänestä voi tulla hyvä taksikuski. Alussa voi olla vaikeampaa, mutta kun hommia tekee pidempään, ne opitaan, Peisa sanoo.

Parin vuoden takainen taksiuudistus toi liikenteeseen paljon uusia kuljettajia, kun yrittäminen vapautui. Peisa tulkitsee, että monet maahanmuuttajataustaiset kuljettajat leimaantuivat yksittäisten kuskien virheistä – tehtiin niitä sitten minkä yhtiön nimissä tahansa.

– Se oli kiusallista muun muassa monille meidän somalitaustaisille kuljettajillemme, jotka hoitivat työnsä hyvin.

Ottaakseen yhtiönä kantaa rasismia vastaan, yhtiö palkkasi GG Caravanin perustajan, kitaristi Tero Roinisen soittamaan Finlandia-hymnin yhtiön joulutervehdykseen. Romanitaustaisen Roinisen lisäksi tervehdysvideolla esiintyi Menevän kuljettajia, jotka kaikki eivät olleet syntyperäisiä suomalaisia.

Roininen oli valmistellut uutta GG Caravanin musiikkia jo vuosia, joten yhteistyötä oli luontevaa jatkaa julkaisemalla yhtyeen levy.

– Ihailen esimerkiksi Palefacea ja Tommy Lindgreniä, jotka uskaltavat ottaa kantaa, Peisa sanoo.

Korona sotki aikataulun

GG Caravanin levyjulkaisua suunniteltiin kevääksi, mutta koronavirus sekoitti suunnitelman. Sen takia peruuntui myös Helsingin Rautatientorille suunniteltu ilmaiskonsertti.

Koronalta suojautuminen on koetellut sekä esiintyviä taiteilijoita että taksialaa.

– Kela-ajot ovat yrityksellemme tärkeitä. Niistä menetimme kiireettömän hoidon peruutusten vuoksi noin puolet. Muusta taksiajosta suli jopa 80 prosenttia. Yhteensä menetimme noin 60–70 prosenttia ajoista, Peisa laskee.

Vastaavasti artistien keikat ovat peruuntuneet keväältä ja kesältä. Esimerkiksi GG Caravanissa soittavan Eicca Toppisen Apocalypticalta on peruuntunut näillä näkymin noin sata esiintymistä eri puolilla maailmaa.

Menevä on Peisan mukaan joutunut ajojen dramaattisen vähenemisen vuoksi ottamaan käyttöön sopeutustoimia, jotka ovat koskeneet nimenomaan hänen vastuualuettaan, markkinointia.

– Mutta tästä levystä emme tahtoneet tinkiä, hän sanoo.

– Monet muut projektit joutuivat leikkuriin.

Mitä hyötyä Menevä arvelee levystä yhtiölle olevan? Peisa uskoo, että erottumalla selkeällä arvomaailmansa julistamisella, yhä useammat asiakkaat valitsevat juuri sen.

Hän on yllättynyt, että muita yrityksiä on ollut vaikea saada yhteistyökumppaneiksi GG Caravanin levyn julkaisemiseen. Peisalle on vastattu, ettei asiakkaita haluta suututtaa voimakkaalla kannanotolla.

– Entä jos joku innostuukin, ja asiakkaita tulee lisää, Peisa sanoo.

– Tahtoisin innostaa muitakin yrityksiä tunnustamaan arvonsa. Jokaisessa firmassa on listaus arvoista, mutta ne jäävät helposti kehyksiin yrityksen seinälle. Kuinka hyvin niistä kantaa tieto asiakkaalle?