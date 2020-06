Kyläkaupan koronakesä: karaokea erityisjärjestelyin, ostoskassit rappusilta

Hurissalon kyläkaupalla Puumalassa Etelä-Savossa kevät oli tavallista vilkkaampi, koska moni tuli mökilleen koronaevakkoon. Kaupan kesätoimintaan korona tuo omat erityisjärjestelynsä.

Yli 30 vuotta kyläkaupan ohjaksissa ollut Sale-päällikkö Jorma Tikka on tyytyväinen, että pahin koronahössäkkä on helpottanut ja rajoituksia on höllennetty, mutta kyllä korona kuitenkin leimaa maankuulun kesäkaupan toimintaa alkaneena suvena.

– Tapahtumissa olemme joutuneet tinkimään niin, että emme ole julkaisseet ohjelmaa etukäteen ollenkaan. Muun muassa lavatanssit on siirretty elokuulle sillä varauksella, että ne voidaan silloin järjestää. Karaokea kaupan terassilla lauletaan, mutta erityisjärjestelyin. Pöytävaraus on syytä tehdä etukäteen.

Kaupan puolella Hurissalon Salessa on varauduttu kokoamaan tavarat valmiiksi, jotka asiakkaat voivat käydä noutamassa kaupan rappusilta. Kotiinkuljetusta ei ole ollut.

– Näin on ollut keväästä saakka. Jotkut haluavat pitää viiden metrin välimatkan, jotkut uskaltavat metrin päähän. Mutta kyllä kauppaankin sopii tulla, kunhan etäisyyksistä huolehditaan.

Kevät olikin Hurissalon kaupalla tavanomaista vilkkaampi. Ympäri vuoden vapaa-ajan asunnoillaan viipyvä vähän iäkkäämpi väki pysytteli mökeillään, eikä palannut hallituksen kehotuksista huolimatta koteihinsa.

Etelä-Suomesta tuli mökeilleen jonkin verran väkeä myös koronaa pakoon tai karanteeniin. Ongelmia kyläläisten ja vapaa-ajan asukkaiden välillä ei kuitenkaan Tikan mukaan ollut.

– Minä en huomannut mitään sellaista, että mökkiläisiä olisi pahemmin karsastettu. Ehkä vähän saattoi olla kyräilyä puolin ja toisin, mutta minkäänlaisia välikohtauksia ei asiakkaiden kesken ainakaan ollut.

Juhannuksesta Hurissalossa odotetaan vilkasta kuten ennenkin. Jo seitsemättä kesää kyläkauppa on juhannuksen seutuna avoinna ympäri vuorokauden.

– Mutta kyllä se vain niin on, että väki tykkää käydä kaupalla silloin kun siellä on muitakin, muun muassa aattona kymmenen ja neljäntoista välillä. Ei tätä tottumusta ole saatu muutettua miksikään. Saa nähdä, onko korona nyt tuonut tähän tapainmuutosta.

” Minä en huomannut mitään sellaista, että mökkiläisiä olisi pahemmin karsastettu.

Kyläkaupalla on tänä kesänä tapahtunut myös sukupolvenvaihdos. Kesätyöntekijöiksi palkatuista kuudesta nuoresta vain yksi on ollut työssä Hurissalon Salessa aikaisemmin.

– Tänä vuonna kesätyöntekijöinä ei ole kauppatieteen maisteria, hallintotieteiden kandidaattia tai viittä vaille metsätalousinsinööriä niin kuin viime kesänä. Mutta kyllä tästä porukasta timantit kesän mittaan hioutuvat, Tikka vakuuttaa.

Kesätyöntekijöiden vaihtuvuuden vuoksi heidän perehdyttämisensä on ollut perusteellista. Koulutukseen on sisältynyt muun muassa tapakasvatusta.

– Nuorille on muistutettu, että vanhempia asiakkaita teititellään ja henkilökunnan sanavarastoon kuuluttavat sanat kiitos, ole hyvä ja anteeksi. Työtovereiden puhutteluun on myös kiinnitetty huomiota, samoin hyviin pöytätapoihin.

Sukupolvenvaihdos ei kuitenkaan ole koskenut kuin kesätyöntekijöitä. Vaikka jo 49 vuotta Osuuskauppa Suur-Savon palveluksessa olleen Jorma Tikan eläkeikä tuli täyteen maaliskuussa, touhun mies jatkaa Hurissalon kaupan päällikkönä ”hamaan tulevaisuuteen”.

– Toimitusjohtaja lupasi minulle päällikköjen kokouksessa, että voin jatkaa työssäni ainakin seuraavat kymmenen vuotta. Porukka taputti, ja eihän siinä minulla ollut muuta mahdollisuutta kuin kiittää kohteliaisuudesta, Tikka naurahtaa.

Hurissalon Salen henkilökunnan keski-ikä onkin S-ryhmän korkein. Ympäri vuoden kauppaa pyörittää Tikan apuna on hänen veljensä vaimo Sisko Tikka, hänkin jo yli kuusikymppinen.

– Mutta kesäaikaan tämä tasaantuu. Nuorten myötä henkilökunnan keski-ikä laskee melkoisesti.