Ilmalämpöpumppujen asentajista pulaa, jonot jopa 1,5 kuukautta – näin voit saada pumpun kerrostaloon

Ilmalämpöpumppujen suosio on kasvanut tasaisesti. Viime aikoina kasvua on ollut erityisesti taloyhtiöasumisessa, kun pumppuihin kohdistetut ennakkoluulot ovat hälvenneet.

Ilmalämpöpumput menevät jälleen kuin kuumille kiville. Edelliskesistä viisastuneena maahantuojat ovat kuitenkin toimittaneet pumppuja Suomeen aiempaa enemmän, eikä ongelmaa olekaan laitteiden saatavuudessa.

Sen sijaan asentajista on nyt pulaa. Nopeimmillaan asennus saattaa onnistua parin viikon päähän, mutta pisimmillään sitä voi joutua odottamaan jopa puolitoista kuukautta, kertoo Suomen lämpöpumppuyhdistys Sulpun toiminnanjohtaja Jussi Hirvonen.

– Laitteen saa kyllä, mutta asentajat tahtovat loppua kesken.

Hirvonen ei osaa arvioida, onko asennusjonojen suhteen alueellisia eroja.

Yllä olevalla videolla asennetaan ilmalämpöpumppu rivitaloon.

Lämpöpumppujen suosio on kasvanut tasaisesti. Viime vuosien hellekesät ovat Hirvosen mukaan herättäneet ihmiset siihen, ettei asunnossa tarvitse kärvistellä kuin pätsissä. Ilmalämpöpumppujen suosiota ovat nostaneet muun muassa terveysjärjestöjen huoli kuumuuden vaikutuksista erityisesti iäkkäämpien terveyteen.

Hirvosen mukaan kuumia asuntoja on pidetty vasta vähän aikaa merkittävänä ongelmana.

– Jos ihmisten asunnot olisivat kylmiä ja ihmisiä paleltuisi hengiltä, niin sitä luonnollisesti pidettäisiin yhteiskunnallisena ongelmana. Kuumuuden aiheuttamiin ongelmiin on havahduttu vastikään, kun lämpimät kesät ovat yleistyneet.

Eniten ilmalämpöpumppujen kysyntä kasvaa taloyhtiöissä. Kun vielä vuosia sitten ilmalämpöpumppua pidettiin nimenomaisesti omakotitalojen mukavuutena, nyt niitä hankitaan etenevissä määrin myös kerrostaloihin ja rivitaloihin.

Taloyhtiöissä ollaan rohkeampia sallimaan ilmalämpöpumput, kun niihin liitetyt negatiiviset huhupuheet ovat hälvenneet, Hirvonen kertoo.

– Ennen ilmalämpöpumppuja saatettiin pitää äänekkäinä, rumina ja hintavina. Nyt ennakkoluuloja ei juuri ole onneksi.

Hirvonen korostaa, että ilmalämpöpumppu lisää sähkölaskua noin eurolla hellepäivää kohden. Omakotitalossa ilmalämpöpumppua voi käyttää myös lämmitykseen, jolloin se voi jopa pienentää lämmityskuluja sadoilla euroilla.

Uuden ja laadukkaan ilmalämpöpumpun hinta on puolestaan jo vuosia pysynyt noin 1 500–2 000 euron välillä. Hirvonen laskee, että usein ilmalämpöpumppu maksaa itsensä takaisin muutamassa vuodessa. Käyttöikä niillä on jopa 15 vuotta.

– Vaikka hinta on pysynytkin samana, samalla laitteet ovat kehittyneet merkittävästi paremmiksi.

Kerrostaloissa ja rivitaloissa ilmalämpöpumpun asentamiseen tarvitaan taloyhtiön lupa.

Viime vuosien hellekesät ovat Hirvosen mukaan järkevöittäneet suomalaisia. Kun vielä muutama vuosi sitten suuri osa havahtui ilmalämpöpumpun tarpeeseen vasta ensimmäisten helteiden koitettua, nyt asennustöitä on tehty paljon myös talvella ja keväällä. Toki mattimyöhäsiäkin aina on, ja asennusjonojen pitkittyessä heidän toiveensa vilpoisasta ilmalämpöpumpun henkäyksestä muuttuvat kaukaisemmiksi.

Vahvimmilla ovat aikaiset linnut.

Koronan Hirvonen sanoo hyödyttäneen lämpöpumppualaa.

– Samoin kuin kodinkoneiden myynti, korona kasvatti ilmalämpöpumppujen menekkiä. Kun ihmiset viettävät aikaa enemmän kotona, kotiin halutaan panostaa erityisen paljon. Moni varmasti pohti, että jos pitää olla neljän seinän sisällä kesälläkin, niin ei ole kiva, jos kaiken päälle kotona vielä pakahtuu.

Mitä tulee huomioida pumppua hankkiessa?

Kiinteistöliiton apulaispäälakimies Kristel Pynnönen painottaa, että ilmalämpöpumpun hankkimisprosessi kannattaisi aloittaa jo keväällä, mikäli haluaa siitä helpotusta helteisiin

Omakotitaloon pumpun voi asennuttaa hetkessä, mutta taloyhtiöissä ilmalämpöpumppu vaatii aina taloyhtiön luvan. Lupaa puolestaan voi joutua odottamaan kuukausia.

Toisaalta prosessi voi olla hyvin nopea, mikäli asiasta on jo aiemmin tehty periaatepäätös. Periaatepäätös tarkoittaa sitä, että taloyhtiön yhtiökokouksessa on jo aiemmin päätetty, että ilmalämpöpumppujen asentaminen taloyhtiön asuntoihin on ylipäänsä sallittua.

– Jos periaatepäätös on olemassa, ilmalämpöpumppu voi olla parhaimmassa tapauksessa asennettuna jo viikossa. Ilmalämpöpumpun asentaminen vaatii muutostyöilmoituksen tekemisen taloyhtiölle ja aikataulu riippuu tietysti, kuinka nopeasti asia pystytään käsittelemään, Pynnönen sanoo.

Periaatepäätöksen jälkeen riittää siis, että taloyhtiön hallitus käsittelee muutostyöilmoituksen. Pynnösen mukaan osakas voi nopeuttaa prosessia sillä, että valmistelee muutostyöilmoituksen huolella.

Yhä useampi osaa hankkia ilmalämpöpumpun jo ennen ensimmäistä helleaaltoa.

Jos periaatepäätöstä ei ole, joudutaan kutsumaan koolle taloyhtiökokous, päättämään, miten ilmalämpöpumppuihin suhtaudutaan, voidaanko niitä asentaa ja millä ehdoin. Päätös kuuluu yhtiökokoukselle, koska pumppu asennetaan huoneiston ulkopuolelle ja näin vaikuttaa julkisivuun sekä vaatii seinärakenteiden murtamista.

Yhtiökokous tulee kutsua koolle kaksi viikkoa ennen yhtiökokousta. Siellä päätetään enemmistöpäätöksellä siitä, sallitaanko ilmalämpöpumppujen asentaminen ja millä ehdoin.

– Nopeimmillaankin prosessi vie kuukauden, mutta todennäköisemmin vielä enemmän. Korona voi vaikuttaa nyt niin, että kokous saattaa venyä entistäkin pidemmälle.

Jos osaa mahdollisimman hyvin perustella, että miksi taloyhtiön tulisi sallia ilmalämpöpumput, miten asennus hoidettaisiin ja miten se vaikuttaisi taloyhtiön rakenteisiin tai arvoon, voi Pynnösen mukaan edesauttaa positiivista enemmistöpäätöstä.

Jos periaatepäätöstä ei taloyhtiössä ole, saa ilmalämpöpumpun Pynnösen mukaan todennäköisesti aikaisintaan elokuussa, mahdollista intiaanikesää ajatellen. Tämänkin jälkeen mahdolliset asennusjonot voivat viivästyttää viilennystä.

Pynnönen muistuttaa myös, että ilmalämpöpumpun saa asennuttaa asuntoon vain asunnon omistaja. Jos vuokralainen haluaa vuokra-asuntoonsa ilmalämpöpumpun, joutuu hän sopimaan siitä vuokranantajansa kanssa.

– Teoriassa jos tämä 32 asteen sisälämpötila ylittyisi jatkuvasti ja pitkään, vuokralainen voisi vuokran alennuksen sijaan ehdottaa ilmalämpöpumppua ja vuokranantajan olisi sellainen ehkä järkevää asuntoon hankkia, Pynnönen spekuloi.

Mikäli asunnon sisälämpötila ylittää toistuvasti 32 astetta, on ylittäviltä päiviltä mahdollista vaatia vuokran alennusta.