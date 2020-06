WSJ: Yhdysvaltoihin iski kolikkopula, keskuspankki varoittaa

Syynä kolikkopulaan Yhdysvaltojen keskuspankin pääjohtaja Jerome Powell pitää koronakriisiä, joka on vaikuttanut kolikkojen kiertoon taloudessa.

Koronakriisin vuoksi Yhdysvaltain rahapajan toiminta on häiriintynyt, ja rahapaja on joutunut sääntelemään rahatoimituksia pankkeihin.

Yhdysvalloissa on pulaa kolikoista, kertoo maan keskuspankin Fedin pääjohtaja Jerome Powell. Talouslehti Wall Street Journalin mukaan Powell varoitti kolikkopulasta edustajainhuoneessa keskiviikkona paikallista aikaa.

Nyt Yhdysvaltain talous on virkistynyt, minkä vuoksi kolikoista on syntynyt pulaa.