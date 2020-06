Meyer Turun telakan toimitusjohtaja vaihtuu

Jan Meyer on toiminut Meyer Turun telakan toimitusjohtajana vuodesta 2014.

Nykyinen toimitusjohtaja Jan Meyer siirtyy yhtiön Papenburgin telakan johtoon.

Meyerin Turun telakalla tapahtuu toimitusjohtajan vaihdos kuluvan kesän jälkeen. Vuodesta 2014 johdossa ollut Jan Meyer siirtyy Saksan Papenburgissa sijaitsevan Meyer Werftin toimitusjohtajaksi. Hänet korvaa hänen veljensä Tim Meyer, joka toimii Papenburgin telakan toimitusjohtajana.

– Pitkän aikavälin strateginen suunnitelmamme on alusta asti ollut johtajien kierrättäminen jossain vaiheessa. Koronaviruksen aiheuttama akuutti tilanne johtaa suuriin muutoksiin kaikilla telakoilla. Kun näitä muutoksia nyt toteutetaan, on samalla hyvä tilaisuus tehdä tämä perheen sisäinen vaihto Janin ja Timin välillä, Meyer Turun hallituksen puheenjohtaja ja yksi Meyer Werftin toimitusjohtajista Bernard Meyer kertoi tiedotteessa.

Koronakriisi on vaikuttanut risteilymarkkinoihin ja sitä kautta telakoihin hyvin voimakkaasti. Siksi suuria toimenpiteitä ja muutoksia tarvitaan, yhtiön tiedotteessa kerrotaan.

– Telakkamme kävi läpi hyvin erilaisia aikoja. Meidän täytyy olla aina varpaillamme: Jos otamme oikeanlaisia ja rohkeita askeleita, selviämme tästä kriisistä vahvempina kuin koskaan, Bernard Meyer kommentoi.

Papenburgin, Turun ja Warnemünden telakat tekevät tiivistä yhteistyötä. Jan Meyerin mukaan yhteistyön hyödyt ovat jo näkyvissä ja ihmisten liikkuminen telakalta toiseen avaintekijöitä menestykseen.

– Näiden kuuden vuoden aikana minut ja perheeni on otettu lämpimästi vastaan Turussa, ja olen siitä kiitollinen. Aikani täällä on ollut intensiivistä ja inspiroivaa, ja olemme tehneet monia muutoksia ja sijoituksia. Meillä on silti haasteita edessämme, etenkin tässä uudessa tilanteessa, Jan Meyer sanoi tiedotteessa.

Tim Meyer muuttaa vaihdoksen myötä Turkuun.

– Odotan innolla yhteistyötä turkulaisten laivanrakentajien ja yhteistyökumppanien kanssa ja tietysti sitä, että opin tuntemaan Suomea ja suomalaisia. Kannustamme telakoiden väliseen vaihtoon kaikilla organisaation tasoilla ja haluamme toimia siinä esimerkkeinä, Tim Meyer sanoi.

Meyer Turku ilmoitti huhtikuun lopussa aloittavansa yt-neuvottelut. Syyksi yritys ilmoitti koronaviruksen aiheuttamat talousvaikeudet. Neuvotteluiden lähtökohtana on 450 työntekijän irtisanominen. Lisäksi 900 työntekijää on muiden toimien, kuten työaika- ja tehtäväjärjestelyjen, lomautusten tai osa-aikaistamisten, kohteena. Telakka työllistää tällä hetkellä suoraan noin 2 000 työntekijää.

Lisäksi yhtiö ilmoitti luopuvansa suunnitelmasta siirtyä kahden laivan vuosiluovutustahtiin. Nykyinen tavoite on luovuttaa yksi laiva vuodessa.