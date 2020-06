Juha Koponen LähiTapiolan pääjohtajaksi – Finanssivalvonnalla ei enää huomautettavaa

Koposen aloitus pääjohtajana lykkääntyi kuukausia, koska Finanssivalvonnan mukaan häneltä puuttui käytännön kokemusta vakuutusalalta.

Finanssivalvonnalla (Fiva) ei ole enää huomautettavaa Juha Koposen aloittamisesta LähiTapiolan pääjohtajana, kertoi LähiTapiola keskiviikkona.

Koposen oli alun perin tarkoitus aloittaa pääjohtajana jo tämän vuoden alussa. Aloitus kuitenkin lykkääntyi, koska Fivan mukaan Koposelta puuttui käytännön ammatillista kokemusta vakuutusalalta.

Koponen on toiminut vuoden alusta LähiTapiolan vahinko- ja henkivakuutusyhtiöiden hallitusten puheenjohtajana. Hän on hoitanut vain osaa pääjohtajalle kuuluvista tehtävistä, kun LähiTapiola on odottanut hänen täyttävän Fivan asettamat vaatimukset kaikkiin pääjohtajan tehtäviin.

Fivan kanssa keskusteltu vakuutusalan osaamisesta

Fivan osastopäällikön Kaisa Forsströmin mukaan valvottava eli LähiTapiola vastaa siitä, että pätevyysvaatimukset täyttyvät ja että johtotehtäviin valittu henkilö on sopiva ja osaava tehtäväänsä.

Fiva puolestaan varmistaa, onko valvottavan arvio oikea ja mahdollistaako se aloittamisen tehtävässä.

– Tässä tilanteessa olemme keskustelleet vakuutustoimialaan liittyvästä osaamisesta, jota tehtävä edellyttää, Forsström kertoi STT:lle.

Forsströmin mukaan prosessi menee kaikissa tilanteissa niin, että siltä osin kuin täydennettävää on, valvottava laatii valittavalle henkilölle esimerkiksi perehdyttämissuunnitelman tai koulutusohjelman.

– Sitten kun perehdyttämisohjelma alkaa olla loppupuolella, me yleensä tapaamme hakijoita ja arvioimme toteutunutta suunnitelmaa ja osaamista, jota on edellytetty.

Forsströmin mukaan Fiva ei sinänsä tee asiasta päätöstä, vaan toteaa, ettei estettä tehtävässä aloittamiselle enää ole.

Koposen allekirjoittama sopivuus- ja luotettavuusselvitys saapui Helsingin Sanomien mukaan Fivalle runsas viikko sitten.

Selvityksessä käydään läpi Koposen saamaa perehdyttämiskoulutusta. HS:n mukaan Koponen kertoo myös suorittaneensa Tampereen yliopiston räätälöidyn vakuutustieteen opintokokonaisuuden.

Kauppatieteiden maisteri Koponen, 53, on toiminut aiemmin muun muassa Veikkauksen toimitusjohtajana.