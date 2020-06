Hotellihinnat alimmillaan yli kahteen vuoteen – etenkin näissä kaupungeissa voi majoittua nyt tavallista halvemmalla

Hotellimajoitus oli toukokuussa 15 prosenttia viime vuoden toukokuuta halvempaa, ja viime aikoja halvempaa sen odotetaan olevan myös kesällä. Paljon on kiinni varausajasta.

Kotimaan hotellimatkan voi saada nyt halvalla. Tilastokeskuksen mukaan hotellihuoneiden hinnat olivat toukokuussa 15 prosenttia edellisvuotta matalammat.

Hotellien hintataso onkin romahtanut vuoden 2018 alkupuoliskon tasolle.

Usealla hotelliketjulla on kesäalennuksia vuosittain, ja siten hinnat ovat muita vuodenaikoja halvemmat. Nyt kun kesäfestivaalit loistavat poissaolollaan, edes sesonkiaikana ei joudu maksamaan suurta hintaa.

Lisäksi kun euromääräinen pudotus myydyissä hotellihuoneissa oli hotelliketjuilla jopa 70 prosentin luokkaa keväällä, moni hotelli on puolityhjillään, ja täyttöasteen mukaan määräytyvät hinnat pysyvät matalina.

Johtaja Nina Nieminen Sokos-hotelleista pitää 15 prosenttia viime vuotta halvempia keskihintoja myös kesän ajalta todennäköisenä.

Erityisesti voi säästää majoituksessa kaupungeissa, joiden hotellit ovat usein täynnä.

Koska Savonlinnan Oopperajuhlat on peruttu, hotelliyö Savonlinnassa voi olla erityisen halpaa, eikä Ilosaarirock nosta viikonlopun hintoja Joensuussa tai Pori Jazz Porissa. Myös pääkaupunkiseudun hinnat voivat olla normaalia kesää matalammat, kun liikematkailijat puuttuvat, vaikka kaikkia ketjuhotelleja ei heikon kysynnän vuoksi olekaan avattu.

Samanlaisia löytöjä voi tehdä ympäri Suomen, joskin Nieminen painottaa, että hinta määräytyy muun kysynnän mukaan. Lähtökohtaisesti hinnasta saa kuitenkin 20 prosentin alennuksen kesäaikana. Koronakesänä hotellivarauksen voi myös maksaa vasta majoittuessa, eikä ennakkomaksua tarvita.

– Kuluttajan kannalta se on tietysti hyvä, sillä mitä aikaisemmin hotellin varaa, sitä todennäköisemmin selviää halvemmalla, Nieminen sanoo.

Sokos-hotelleissa vapaita huoneita on saatavissa lähes kaikkialta. Monin paikoin tilanne on asiakkaan osalta hyvä, ja esimerkiksi heinäkuulle löytää vielä halpoja huoneita. Nieminen kuitenkin painottaa, että esimerkiksi Kolilla hotelli on useina päivinä jo täysi.

– Luontomatkailu tuntuu kiinnostaneen toistaiseksi kaupunkimatkailua enemmän.

Kaupunkimatkailussakin on nähtävissä piristymistä, kun ravintolat ovat avanneet ovensa ja kun todetut koronatartunnat ovat vähentyneet. Nieminen kuitenkin sanoo, että normaalitilaan päästään vasta syksyllä tai ensi vuoden aikana.

Hotellien täyttöasteeseen ja matkailijoiden matkustusintoon vaikuttavat kansainväliset päätökset ja koronatilanteen kehittyminen.

Scandicin kaupallinen johtaja Christian Borg toteaa myös, että hotellimajoitukseen voi päästä aiempaa halvemmalla.

– Suurin selittävä tekijä on näiden kesätapahtumien puuttuminen. Kun kesätapahtumia järjestetään, hotellihuoneet myydään usein loppuun hyvin ajoissa. Yleinen kysyntätilanne vaikuttaa hinnoitteluun, ja nyt kun isoimmat tapahtumat ovat poikkeuksetta peruuntuneet, aikaisin liikkeellä oleva voi saada oikein hyviä hintoja, Borg sanoo.

Normaalisti kaupunkiin saapuvat festarit voivat pompauttaa hotelliviikonlopun hinnan pilviin, mutta nyt aiempia kesiä matalampi kysyntä jakautuu tasaisemmin poistaen suurimmat hintapiikit.

Matkailualalla on Borgin mukaan nähtävissä jo piristymistä. Scandicilla on jokaisessa toimintakaupungissaan hotelleja auki, mutta suurilla paikkakunnilla vain osa. Kysyntää ei ole vielä riittävästi siihen, että ihan jokaista hotellia kannattaisi avata, kun ulkomaalaiset turistit puuttuvat tyystin.

Lyhyellä aikavälillä Scandic panostaakin ensisijaisesti siihen, että saa kotimaiset matkaajat liikkeelle. Apuna on niin ikään 20 prosentin alennukset ja tarjottavat matkailuvinkit.

Ulkomaisten matkailijoiden saamiseksi Scandicinkaan ei auta kuin odottaa, sillä pandemia on erilainen kriisi kuin aiemmat talouskriisit.

– Vaikka rajoituksia ulkomaan matkustuksesta eri maissa puretaan, nähtäväksi jää, matkustetaanko vain lähialueilla.