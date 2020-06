Monet lentoyhtiöt lopettivat alkoholitarjoilun koneissa

Finnair teki muutoksia lennonaikaiseen palveluun asteittain jo 13. maaliskuuta lähtien. Koronapandemian aikaisilla lennoilla on kolmen kuukauden ajan ollut tarjolla juotavaksi vain vettä. Myyntikärryt eivät ole olleet käytössä, joten alkoholiakaan ei siten ole tarjolla.

Useat lentoyhtiöt Finnairin tavoin ovat toistaiseksi lopettaneet osin tai kokonaan alkoholitarjoilun lennoillaan.

Tarkoituksena on vähentää lentokoneen henkilökunnan ja matkustajien välisiä kontakteja ja taata turvallisempi matka kaikille koronapandemian aikana.

Käytännössä kaikilla lentomatkoilla ympäri maailman ovat nykyisin kasvomaskit pakollisia lennon aikana. Nyt useat lentoyhtiöt ovat rajoittaneet myös juomavaihtoehtoja ja tarjolla on pelkästään vettä, kertoo CNN.

Kasvomaskin voi lennolla poistaa syömisen ja juomisen ajaksi ja kun erillistä juomatarjoilua ei saa, niin maskitkin pysyvät kasvoilla pidempään.

Pohjoismaiden lennoilla businessluokan matkustajille on tarjottu vesipullo. Turistiluokassa ei ole lainkaan tarjoilua toistaiseksi. Vettä saa pyynnöstä.

Keski-Euroopan lennoilla businessluokassa saa veden lisäksi voileivän ja turistiluokassa keksin. Ennakkoon tilattavia aterioita ei ole tarjolla.

– Kun liikenne pikku hiljaa nousee ja kasvaa, niin tarkastelemme uudestaan lennonaikaista palvelua. Muutoksia on siis tulossa ja niistä kerrotaan sitten myöhemmin, luvattiin Finnairin tiedotuksesta.

Finnair on ilmoittanut alkavansa operoida useita reittejä Euroopan ja Aasian isoihin kaupunkeihin 1. heinäkuuta alkaen.

Finnairin tavoin alkoholit on jätetty kentälle muissakin lentoyhtiöissä.

Brittiläinen halpalentoyhtiö Easyjet aloitti 15. kesäkuuta lennot Britanniassa ja Ranskassa sekä rajoitettuihin kohteisiin muissa maissa.

Easyjetin matkustajat voivat tuoda lennolle omat ruokaeväät sekä alkoholittomia juomia. Koneessa ei tarjota lennoilla muuta kuin vettä ja erikseen pyytämällä. Lisäksi matkustamohenkilökunta valvoo koneen wc-tilojen käyttöä.

Hollantilainen KLM-yhtiö on lopettanut kuumien juomien ja alkoholin myynnin, mutta pyydettäessä saa vettä tai virvoitusjuomia. Koneen istuinpaikoilla on ennen matkaa valmiina laatikko, jossa on pikkupurtavaa ja virvokkeita. Lämpimiä aterioita tarjoillaan vain yli 9 tuntia kestävillä lennoilla.

Virgin Atlanticin lennoilla matkustajille annetaan ”terveyspaketti”, joka sisältää kasvomaskin sekä desinfiointipyyhkeitä ja -geeliä. Alkoholitarjoilua ei ole.

British Airwaysin turistiluokassa ei lyhyillä lennoilla tarjoilla alkoholia. Lisäksi erikoisaterioiden, kuten lasten ruokien tarjoilu on toistaiseksi lopetettu.

Irlantilaisella Ryanairilla täytyy kaikki ruoka- ja juomatilaukset tehdä ennen lentoa ja ne tarjoillaan valmiiksi pakattuina. Muista poiketen ennakkomenussa on myös alkoholia tarjolla, mutta ei lämpimiä juomia heinäkuun loppuun saakka.

Yhdysvalloissa Delta Airlines ja American Airlines tarjoavat alkoholia vain pitkän matkan kansainvälisillä reiteillä.