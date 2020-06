Jos kämpässäsi on tukalan kuuma, voit saada alennusta vuokraan – tässä menee asteraja

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen mukaan huoneilman tulee kesäisin liikkua 18 ja 32 asteen välillä. Jos asteita on yli 32, lukema merkitsee, että asunto on puutteellisessa kunnossa.

Kun sää muuttuu helteiseksi, vuokralaisen on syytä vilkaista asunnon lämpömittaria. Kuumalla ilmalla se saattaa nimittäin kertoa muutakin kuin asunnon sisälämpötilan.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen mukaan huoneilman tulee kesäisin liikkua 18 ja 32 asteen välillä. Jos siis asteita on yli 32, lukema merkitsee, että asunto on puutteellisessa kunnossa. Tällöin vuokralaisella on lain nojalla oikeus saada vuokranalennusta siltä ajalta, kun asunto ei ole vaadittavassa tai sovitussa kunnossa.

Sopivana pidetyn alennuksen suuruus on noin 10–20 prosenttia vuokran määrästä. Alennusta vaatiessaan vuokralaisen edellytetään kuitenkin osoittavan, että asunnon sisälämpötila nousee jatkuvasti yli 32 asteen eikä vain hetkellisesti.

Suomen vuokranantajat ry:n toiminnanjohtajan Sanna Hughesin mukaan vuokranalennuspyynnöt ovat kuitenkin olleet melko harvassa.

– Minulla on sellainen käsitys, että vuokranantajat ovat kyllä pyyntöihin puuttuneet, jos niitä on tullut. Suomessa hellejaksot ovat kuitenkin sen verran lyhyitä, että se on aika harvinaista, jos sisälämpötila nousee yli 32 asteen.

Suomen vuokranantajien tulkinnan mukaan vuokralainen on oikeutettu vuokranalennukseen, jos sisälämpötila pysyttelee ainakin yhden päivän ajan yli 32 asteessa. Hughes toteaa, että vuokranantajalle pitäisi tällaisissa tilanteissa riittää sen toteaminen, että asunnossa on yksinkertaisesti liian kuuma olla.

– Tietysti terveysviranomaiset viime kädessä valvovat, että sisälämpötila ei ylitä 32 astetta. Sanoisin kuitenkin, että jos hellettä on jatkunut pitkään, niin itse vuokranantajana kyllä uskoisin vuokralaisen ilmoitusta.

Suomessa talot on rakennettu kestämään pakkastalvia, mutta ilmastonmuutoksen myötä talvet ovat leudontuneet ja kesät entisestään lämmenneet. Niinpä etenkin vanhat talot saattavat kesäisin lämmetä jopa tukalan kuumiksi.

– Jos hellejaksot tästä pitenevät ilmaston lämpenemisen myötä, on silloin taloyhtiöissä pohdinnan paikka, kannustetaanko ihmisiä hankkimaan ilmalämpöpumppuja vai liitetäänkö taloyhtiö kaukojäähdytysverkostoon, Hughes sanoo.

Huoneistoon tunkeutuvaa kuumuutta voi torjua pitämällä päivisin verhoja ikkunoiden edessä ja tuulettamalla asuntoa iltaisin. Tällaisia toimenpiteitä Suomen vuokranantajat suosittelee ensihätään myös vuokralaiselle.