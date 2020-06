VM: Hallituksen työllisyystavoite jäämässä kauas, julkinen talous ei palaa ennalleen

Valtiovarainministeriön katsauksen mukaan kulutukseen korona iski Suomessa odotettua vähemmän. Tavaroiden ja palveluiden kulutus palaisi normaaliksi jo ensi vuonna, mutta matkailu ja vienti myöhemmin.

Suomen talous supistuu tänä vuonna kuusi prosenttia, arvioi valtiovarainministeriö. Lisäksi Suomen velkasuhde nousisi jopa 80 prosenttiin vuonna 2024. Julkista taloutta vahvistamalla noin 5 miljardilla velkasuhde voitaisiin painaa noin 75 prosenttiin, josta se kipuaisi jälleen. Ministeriön mukaan Suomen julkinen talous ottaa kovan iskun, eikä tule kriisin jälkeen palaamaan ennalleen.

Koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi tehdyt kansainväliset rajoitustoimet supistavat Suomen taloutta merkittävästi tänä vuonna.

Ministeriön mukaan koronaviruksen vuoksi tehdyt rajoitustoimet supistavat bruttokansantuotetta merkittävästi. Kesäkuun alussa aloitettu rajoitusten purkaminen kuitenkin piristää taloutta ennen kaikkea palvelualoilla. Ministeriö arvioikin toisen vuosineljänneksen jäävän vuoden synkimmäksi.

Synkin kuukausi oli huhtikuu, mutta esimerkiksi rakentamisessa heikoin hetki saattaa ajoittua vasta toukokuuhun.

Talous alkaa ministeriön ennusteen mukaan toipua hitaasti vuoden 2020 loppupuoliskolla. Bruttokansantuotteen arvioidaan ennusteessa kasvavan 2,5 prosenttia vuonna 2021 ja 1,7 prosenttia vuonna 2022.

Työttömyys nousisi vielä ensi vuonna työttömyysasteen tavoittaessa 9 prosenttia, mutta 2022 se laskisi aavistuksen 8,8 prosenttiin. Lomautukset ovat pitäneet työttömyysasteen kohtuullisena, mutta ministeriön mukaan pitkän aikavälin ennustaminen on hankalaa.

Työllisyysaste jäisi kuitenkin huomattavasti hallituksen asettamasta alkuperäisestä tavoitteesta (75%), sillä vuonna 2022 se olisi 71 prosenttia.

Se olisi siis viime vuoden työllisyysastetta pienempi, sillä viime vuonna työllisyysaste yli 72,6 prosenttia.

Koronakriisistä toipumista hidastavat kuluttajien luottamuksen puute ja investointien epävarmuus, finanssineuvos Jukka Railavo kertoi tiedotustilaisuudessa.

Epävarmuus jatkuu Railavon mukaan niin kauan, kun koronaan on kehitetty toimiva lääke tai rokote. Toisen aallon mahdollisuus lisää epävarmuutta.

Positiivista on, että sisämarkkinoihin korona ei vaikuttanut odotetulla tavalla. Railavon mukaan yksityinen kulutus ei supistunut niin paljon kuin oli odotettavissa, ja kuluttaminen näyttäisi olevan jopa toipumassa. Osansa voi olla sillä, että Suomi ei missään vaiheessa ollut yhtä vahvasti suljettu kuin moni muu Euroopan maa.

Sen sijaan vienti sakkaa, sillä koko maailmantalous supistuu tänä vuonna 5 prosenttia ja ensi vuonna 4 prosenttia. Sen sijaan maailmankauppa tulee nousemaan jo ensi vuonna, vaikka laskeekin tämän vuoden aikana 9,5 prosenttia.

Suomen osalta tavaraviennin arvioidaan toipuvan palveluvientiä nopeammin.

Julkinen talous ei palaa ennalleen

Julkiselle taloudelle korona on kova kolaus, eikä se palaudu ennalleen, arvioi finanssineuvos Marja Paavonen.

Julkisen talouden alijäämä syvenee yli 8 prosenttiin suhteessa bkt:hen tänä vuonna. Julkinen velka kasvaa 20 miljardilla eurolla tänä vuonna.

Vuoteen 2024 mennessä velkasuhde lähenisi 80:tä prosenttia. Julkisen talouden vahvistaminen noin 5 miljardilla eurolla voisi riittää hallituksen tavoitteeseen eli velkasuhteen vakauttamiseen vuosikymmenen loppuun mennessä

Silloin velkasuhde voisi asettautua 75 prosenttiin, mutta riskinä on, että se lähtisi jälleen siitä nousuun.

– Näköpiirissä oleva toipuminen ei näytä vahvistavan julkista taloutta ennalleen, ja julkinen talous oli jo ennen kriisiä alijäämäinen, Paavonen sanoi.

Ylijohtaja Mikko Spolander myöntää, että epävarmuutta on ilmassa vielä reilusti. On epäselvää, ovatko taloudelliset tukitoimet olleet riittäviä, milloin koronaan saadaan toimiva lääke tai rokote ja kuinka todennäköinen toinen aalto on.

Valtiovarainministeriön katsauksissa on lähdetty siitä, ettei toista aaltoa tule, joten toinen aalto voisi synkentää talousnäkymiä vielä entisestään.

– Paluu normaaliin tarkoittaa paluuta Suomen taloutta vaivaavien haasteiden pariin, Spolander muistutti.

Hän sanoo, että tukitoimet auttavat pahimman kriisin yli, mutta elvytyksen ja jälleenrakentamisen rinnalla tulee pian päättää toimista, joilla vakautetaan julkinen taloudenpito pidemmällä aikavälillä.

Spolanderin mukaan mitään yksittäistä keinoa ei voida jättää keinovalikoimasta, vaan tullaan tarvitsemaan todennäköisesti valtion tulojen kasvattamista ja menojen pienentämistä.

– Suoriin sopeutustoimiin perustuva kuripolitiikka ei voi kuitenkaan olla ensisijainen keino, vaan pääpaino pitää olla rakenteellisissa toimissa.

Valtiovarainministeriön ennuste oli pitkälti linjassa ministeriön huhtikuisen ennusteen kanssa.