Näitä tavaroita ihmiset haalivat nyt kaupoista – viilennykseen ostetaan entistä kalliimpia laitteita

Sääennustuksissa lämmölle ei näy loppua, mikä on näkynyt myös kaupan kassoilla. Erityisesti tuulettimet ja uima-altaat ovat tehneet kauppansa.

Kun lämpötilat nousevat, kasvaa myös tuulettimien ja muiden ilmanviilentäjien myynti, kerrotaan alan yrityksistä Taloussanomille. Tuulettimien myynnissä havaittiin ensimmäinen piikki jo pari viikkoa sitten, kun sääennusteissa lämpötilat alkoivat kohota hellerajan tuntumille.

Gigantin myyntijohtaja Niko Sandström arvioi, että erilaisten ilmastointilaitteiden kysyntä tulee jatkumaan, jos säät pysyvät hyvinä. Kevään ja alkukesän aikana on keskihinnan perusteella myyty kalliimpia laitteita kuin aikaisempina vuosina.

– Kun ihmiset ovat enemmän kotona ja tekevät edelleen etätöitä, monessa kerrostaloasunnossa voi olla tällaisilla keleillä aika kuuma. Silloin saatetaan kaivata viileämpää ilmaa tai kunnon ilmanvaihtoa.

Hellejakson pidentyessä tuulettimista saattaa tulla pulaa.

Gigantissa tiedetään aikaisempien vuosien kokemuksesta, että kuumina kesinä erilaiset ilmanvaihtoon tai viilentämiseen liittyvät tuotteet saatetaan myydä loppuun. Helsingin Kannelmäessä sijaitsevan Kaaren Prisman johtaja Ilkka Riiali toteaa, että jos helteet jatkuvat viikkoja yhteen menoon, saatetaan joutua myymään eioota.

– Vaikea sanoa, koska niitä on myyty viime vuosina hellejaksoina niin paljon, että monella saattaa olla sellainen jo varastossa.

K-Citymarketin valikoimapäällikkö Mikko Saajakari vahvistaa, että tuulettimien myynti on suoraan verrannollinen hellejaksoihin. Jos jaksoja on useita tai ne kestävät poikkeuksellisen pitkään, loppuunmyytyjen tuotteiden tilalle voi olla vaikea hankkia uutta varastoa lyhyellä aikavälillä. Toistaiseksi tilanne on kuitenkin hyvä.

K-Rauta 75 Vantaan kauppias Ismo Penttinen kertoo Taloussanomille, että muutamia edullisempia viilentimiä on jo jouduttu tilaamaan lisää. Pöytätuulettimet, ilmanviilentimet ja ilmalämpöpumput ovat kysyttyjä.

– Jos yhtään muistaa aikaisemman kesän olotiloja, niin kannattaa nyt lähteä liikkeelle, jos haluaa varmasti saada sopivan laitteen, Penttinen arvioi.

Hänen mukaansa lämpimien säiden jatkuessa saattaa tavara loppua jo juhannuksen jälkeen.

Ilmalämpöpumpuille on kysyntää vuoden ympäri, sillä se toimii sekä viilentäjänä että lämmittäjänä.

Jäätelö, grillaus ja juotavat vetävät

Viime viikonlopun kesäsää näkyi Kaaren Prisman elintarvikepuolella etenkin kahdessa tuoteryhmässä. Jäätelö ja erilaiset juomat löysivät ostajansa myös viime viikonloppuna.

Keskon tavarakaupan johtaja Harri Hovi kertoo sähköpostitse, että varsinkin erilaisten annospakkausten ja vesien, mehujen ja muiden alkoholittomien juomien myynti kasvaa huomattavasti, kun helleraja ylittyy.

– Alkoholijuomissa myynninkasvu ei ole vastaavalla tasolla ja varsinkin hellerajan ylittyessä alkoholin myynninkasvu maltillistuu selvästi, Hovi sanoo.

Hellesäällä moni nappaa pakastealtaasta yksittäispakatun puikon tai tuutin.

Jäätelömyynnissä korostuu Hovin mukaan ns. impulssijäätelöt, eli erilaiset yksittäin pakatut puikot ja tuutit. Niiden myynti voi hellekeleillä jopa tuplaantua edelliseen vuoteen verrattuna.

Elintarvikepuolella lämmin ilma näkyy myös grillattavien tuotteiden myynnin kasvuna. Sienet, paprikat, maissit, kesäkurpitsat sekä muut grilliin sopivat tuotteet myyvät kuumalla hyvin makkaroiden, grillattavien lihojen ja juustojen ohella.

Lämmin ilma vaikuttaa toisaalta myös siten, että halutaan syödä kevyemmin. Hovi kertoo, että erilaiset salaatit ja valmiiksi pakatut hedelmäsalaatit kasvattavat suosiotaan lämpimällä.

– Ruokapakasteita sen sijaan ostetaan helteellä vähemmän. Tämä johtunee siitä, että ihmiset pelkäävät tuotteiden sulamista. Myös leipominen saattaa vähentyä, jolloin vastapaistetun tuoreen leivän menekki kaupassa kasvaa, Hovi toteaa.

Grillaus on suomalaisten suosikkipuuhaa kesällä.

Yhteinen puuhastelu kiinnostaa

K-Citymarketeissa on keväästä ja poikkeusolojen alkamisesta alkaen ollut kysyntää kaikille perheen yhteiseen tekemiseen liittyville tuoteryhmille.

– Uskon, että vaikka rajoituksia nyt lievennettiin, niin todennäköisesti ihmiset silti viettävät kesäänsä enimmäkseen Suomessa. Tämä näkyy varmasti myös edellä mainitussa tuoteryhmissä, Saajakari arvioi.

Pihapelit ovat alkukesän ja kevään aikana käyneet kaupaksi.

Prismassa kauppa on käynyt etenkin kaikkeen pihapuuhasteluun liittyvien tuoteryhmien osalta. Kaaren Prisman Riialin mukaan etenkin kaiken kokoisille uima-altaille ja uimaleluille on ollut erityisen kovaa kysyntää viime aikoina. Lisäksi muut kesäpelit ja retkeilyyn liittyvät tuotteet ovat olleet jo kevään aikana suosittuja.

Halu puuhastella kotona näkyy myös erilaisten puutarha- ja pihanhoitotuotteiden myynnissä. Riiali kertoo, että kodin kulutustavaroita ja maaleja on myyty runsaasti.

Myös K-Raudassa pihan laittamiseen liittyvät tuotteet ovat käyneet kaupaksi. Penttinen kertoo, että kysyntää on ollut terassilaudasta grilleihin ja puutarhamultaan.

– Myös sisäremontointi, kuten maalaaminen kiinnostaa. Kaikki sellainen, mitä ihmiset pystyvät tekemään itse, Penttinen summaa.

Elektroniikkaliike Gigantissa on havaittu, että myös kodin tai mökkien varustelutasoa on lähdetty koronakevään aikana nostamaan.

– Varmaan puutteet kodissa tai mökillä ovat nyt tulleet esille, kun on vietetty niissä enemmän aikaa. Esimerkiksi keittiöuudistusten ajanvarausten määrä on kasvanut 38 prosenttia, myyntijohtaja Niko Sandström kertoo.

Kevään alussa kysyntää oli etenkin etätyöskentelyyn ja -koulunkäyntiin liittyville välineille. Myöhemmin myös erilaisten kokkaamista nopeuttavien ja helpottavien laitteiden myynti on piristynyt. Kovimpien rajoitusten aikaan myytiin myös tavallista enemmän esimerkiksi pelikonsoleita.