Suora lähetys: Missä jamassa Suomen talous makaa? VM kertoo ennusteensa kello 11

Miltä Suomen talouden loppuvuosi ja ensi vuosi näyttävät nyt, kun rajoitustoimia on hiljalleen purettu? Valtiovarainministeriö kertoo oman näkemyksensä tulevasta talouskehityksestä ja julkisen talouden tilasta kello 11.

Valtiovarainministeriö (VM) avaa tänään näkemyksensä siitä, miltä Suomen taloustilanne näyttää lähiaikoina. Ministeriön taloudellisessa katsauksessa käsitellään talousnäkymiä sekä talouspolitiikkaa ja julkista taloutta.

Edellisessä talousennusteessaan huhtikuussa VM:n perusskenaario oli se, että koronaviruksen takia päätetyt rajoitustoimet jatkuisivat suunnilleen juhannukseen asti. Tällöin talous supistuisi tänä vuonna 5,5 prosenttia. Jo sellainenkin taantuma tekisi ison loven julkiseen talouteen, VM arvioi huhtikuussa.

VM:n vaihtoehtoinen skenaario oli huhtikuussa se, että rajoitukset kestäisivät kuusi kuukautta, jolloin talous supistuisi tänä vuonna 12 prosenttia.

Hallitus on purkanut rajoitustoimia hiljalleen, ja viruksen takia asetetut poikkeusolot päättyivät viime yönä. Osa rajoituksista on kuitenkin vielä voimassa, esimerkiksi ravintoloiden toimintaa on edelleen rajoitettu, vaikka ne saivat ottaa taas asiakkaita tiloihinsa kesäkuun alusta lähtien.

Muiden ennustelaitosten tuoreimmissa ennusteissa Suomen talouden tämän vuoden pudotukseksi on arvioitu 5,5–8 prosentin pudotusta. Esimerkiksi Suomen Pankki arvioi viime viikolla, että talous supistuu tänä vuonna 6,9 prosenttia.