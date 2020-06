Snellmanin mukaan kyse on luottamuspulasta, mutta päätöstä ei tehty kevyesti tai mielivaltaisesti. Yhtiö myöntää kuitenkin viestineensä huonosti.

Snellman irtisanoi yhtiötä arvostelleen sikatilallisen Sami Yli-Rahnaston tuotantosopimuksen. Yli-Rahnasto uskoo, että irtisanomisen taustalla on hänen Snellmania kohtaan esittämänsä kritiikki.

Yli-Rahnasto arvosteli muun muassa Maaseudun Tulevaisuudessa sitä, että Snellman ja muut lihatalot halpuuttavat lihan hintaa: vaikka kauppa on luopunut hintakilpailusta, lihatalojen päätökset näkyvät tuottajan rahapussissa.

MTK-Etelä-Pohjanmaan lihavaliokunnan puheenjohtajana ja Snellmanin tuottajana toimiva Yli-Rahnasto kommentoi Snellmanin keväällä lähettämää kirjettä, jossa kehotettiin tuottajia välttämään "tarpeetonta tyytymättömyyden lietsomista" julkisuudessa.

– Turpa kiinni ja tuottakaa -asenne ei ole lihatalolta nykypäivään sopivaa, Yli-Rahnasto sanoi MT:lle.

Viime perjantaina Yli-Rahnasto yllättyi, kun sai Snellmanilta irtisanomissopimuksen. Lihatalo halusi lopettaa yhteistyön, eli Yli-Rahnasto tuottaa lihaa Snellmanille näillä näkymin enää kuuden kuukauden irtisanomisajan verran.

”Snellmanin lihanjalostus Oy ei näe enää edellytyksiä jatkaa yhteistyötä tuottaja Sami Yli-Rahnaston kanssa”, kerrottiin viestissä.

Yli-Rahnasto itse kertoo, ettei ole saanut tarkempaa perustelua tuotantosopimuksen lakkauttamiselle. Yli-Rahnasto sanoo, että toukokuun lopuilla käydyissä sopimusneuvotteluissa hän olisi ollut halukas jatkamaan sopimusta, mutta Snellmanilta ei kuulunut vastakaikua.

– Kyllä se hieman siltä tuntuu, että minut halutaan hiljentää ja tehdä minusta varoittava esimerkki, ettei jatkossa esitettäisi kritiikkiä ja aiheutettaisi ”epäjärjestystä”, hän sanoo.

Sami Yli-Rahnasto toivoo, että asioista voitaisiin keskustella.

Yli-Rahnasto kirjoitti asiasta myös Facebook-päivityksen. Siinä hän kuvasi tapahtunutta pelon ilmapiirin luomiseksi ja näpäytykseksi tuottajien etujärjestöä MTK:ta kohtaan: ”ettei tänne kannata tulla peräämään tuottajien asemaa ja puolustamaan heidän oikeuksiaan MTK:n luottamusmiesten voimin”.

Yli-Rahnasto sanoo, ettei olisi julkaissut julkista päivitystä, mikäli tyytymättömiä ei olisi enemmänkin.

Eli sinä olet ikään kuin se ääni, joka uskalsi puhua?

– Näin voisi sanoa. Tyytymättömyys on ollut suurta. Tyytymättömyyttä on aiheuttanut muun muassa tämä Snellmanin yritys hiljentää vapaata keskustelua.

Yli-Rahnasto kertoo saaneensa valtaosin positiivista palautetta avautumisestaan. Hän kertoo, että useampi ihminen on ollut yhteydessä Snellmaniin ja perännyt syitä tuotantosopimuksen lakkauttamiselle.

Moni on myös kertonut aikovansa boikotoida Snellmanin tuotteita. Yli-Rahnasto on reaktioista otettu, mutta hän toivoo, että yritys voisi aloittaa keskustelut tuottajien kanssa.

– Tässä on ollut koronaa ja kaikkea, mutta odottaisin, että asioista voitaisiin käydä asiallista keskustelua. Kuluttajat edellyttävät läpinäkyvyyttä ja reilua toimintaa. Mielestäni toiminta tuottajia kohtaa ei ole ollut kumpaakaan.

Lopuksi Yli-Rahnasto muistuttaa, että lihantuotannossa on koko alaa käsittäviä ongelmia. Snellman on ollut pitkään parhaiten siasta maksavia lihataloja, sillä tuottajilta vaaditaan muun muassa gmo-vapaita rehuja ja rotuvaatimukset ovat monia taloja tiukemmat. Hintaero on kuitenkin katoamassa, kun Snellman ei nosta tuottajille maksettavaa hintaa.

Yli-Rahnaston mukaan tuotantosopimuksen nopea purku on osoitus tuottajien heikosta asemasta.

– Neuvottelut ovat käynnissä, että voisimme jatkaa sikataloutta elinkeinonamme. Olen ihan luottavainen, mutta ei mikään ole varmaa.

Snellmanin lihanjalostuksen toimialajohtaja ja toimitusjohtaja Roland Snellman ei halua aluksi kommentoida asiaa laajalti, sillä yhtiö on kirjoittamassa myöhemmin Maaseudun Tulevaisuudessa julkaistavaa vastinetta.

– Haluan korostaa, että kyseessä oli business to business -sopimus. Kyseessä on siis kahden yrittäjän välinen sopimus, joka on sanottu irti, Snellman sanoo.

Samalla hän sanoo, ettei tunnista varsinaisesti Snellmaniin kohdistettua kritiikkiä tuottajien puolelta. Roland Snellman muistuttaa, että lihatalo on jo vuosia maksanut tuottajilleen korkeimpia hintoja, mutta myöntää, että koko alalle viime vuodet ovat olleet haastavia.

– Yleisesti ala on hankalassa tilanteessa, ja me olemme samassa veneessä. Alalla on yhteisiä haasteita.

Haastattelun jälkeen yhtiö lähetti myöhemmin MT:ssä julkaistavan vastineen.

Vastineessa kerrottiin, että tuottajan ääni on Suomessa valitettavan pieni, ja myös Snellmanin vastuulla on saada se kuuluviin. Tähän yhtiö etsii uusia ratkaisuja.

Irtisanomista vastineessa perusteltiin seuraavasti:

– Irtisanomista ei Snellmanin puolelta tehdä koskaan kevein perustein eikä mielivaltaisesti, vaan asiaa pohditaan tarkasti ja harkiten. Irtisanomisen yhteydessä tuottajan kanssa keskustellaan aina myös kasvotusten. Nyt luottamuspula katsottiin niin suureksi, ettei yhteistyön jatkamiselle ollut edellytyksiä, vastineessa sanotaan.

– Olisimme varmasti voineet toimia paremmin viestiessämme pitkäaikaisen tuottajamme kanssa. Olemme aidosti surullisia, että tilanne ajautui tähän pisteeseen. Päätös yhteistyön päättämisestä tehtiin raskain sydämin, vastine jatkuu.

Vastine on kirjattu Roland Snellmanin nimiin.

Yli-Rahnaston sopimuksen irtisanomisesta kertoi aiemmin Maaseudun tulevaisuus.