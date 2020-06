Britannia ei hae lisäaikaa EU-eron jälkeiselle siirtymäkaudelle.

Britannian hallitus vahvistaa, että EU:n alueelta tuleville tuotteille ei tule täysiä rajatarkastuksia heti ensi vuoden alussa. Sen sijaan Britannia aikoo ottaa käyttöön rajatarkastukset asteittain brexitin jälkeisen siirtymäkauden päätyttyä.

Asiasta aiemmin kertonut talouslehti Financial Times kirjoitti, että taustalla on yritysmaailman maan ministereihin kohdistama paine. Yritysten huolena on, että rajatarkastukset syventäisivät koronavirusrajoitusten ja viruksen leviämisen aiheuttamaa kaaosta.

Britannian hallitus kertoo myös antaneensa EU:lle virallisen ilmoituksen, ettei maa aio hakea tai hyväksyä lisäaikaa EU-eron jälkeiselle siirtymäkaudelle.