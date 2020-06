Espoolainen Hanna ei muista tällaista alennusmyyntiä – öljylämmittäjille isot säästöt

Öljylämmittäjät ovat keskellä hehkeintä kesää nauttineet kissanpäivistä. Öljysäiliön täyttäminen on ollut satoja euroja halvempaa kuin aiemmin.

Raakaöljyn viimeaikainen halpuus on heijastunut myös lämmityksessä käytettävän öljyn hintaan.

Espoolainen Hanna Chaker hyödynsi öljyn halvan hinnan. Hän maksoi litralta 63 senttiä. Vaikka Chaker on ollut öljylämmittäjä jo toistakymmentä vuotta, ei hän muista hetkeen nähneensä näin halpoja hintoja.

– Olin kyllä lukenut öljyn negatiivisista hinnoista, eli osasin odottaa halpuutta. Itse asiassa odotin, että olisin saanut vieläkin halvemmalla.

Chaker on miehensä kanssa pohtinut lämmitysmuodon vaihtamista, mutta käytännöllisistä syistä se on jäänyt tekemättä.

Harkinnassa on ollut ennen kaikkea maalämpö, mutta viimeksi kun asiaa varsinaisesti suunniteltiin, ei erityismatalaan kellarikerrokseen saatu mahtumaan maalämpöpumppua.

– Muuttaessamme tänne ei meillä olisi ollut oikein varaakaan kalliiseen remonttiin, jota maalämpöpumpun asentaminen olisi vaatinut. Maalämpöpumpun asennus veisi myös välttämättä asuinneliöitä.

Maalämpö ei myöskään parhaalla tavalla palvelisi asunnon patterilämmitystä.

Hanna Chaker lämmittää Espoossa sijaitsevan omakotitalonsa öljyllä.

Aurinkopaneeleiden asentaminen tulevaisuudessa on Chakerin mukaan realismia ja jo nyt osa lämmityksestä hoituu sähköllä.

Chaker uskoo, että aurinkopaneeleilla öljynkulutusta voitaisiin entisestään vähentää.

– Jo nyt meillä kuluu melko vähän öljyä.

Chaker sanoo tekevänsä elämässään ekologisia valintoja ja myöntää, ettei öljylämmitys ole sellainen. Aikoinaan lämmitysmuodon vaihtamista viivästytti se, että pari uskoi bioöljyjen saapumiseen markkinoilla.

Autossaan pariskunta käyttääkin jo biopolttoainetta, mutta toistuvista kysymyksistä huolimatta talojen biolämmitys ei ole juuri edennyt.

– Sellaiset terveiset haluaisin lähettää öljyntuottajille, että olemme kyllä valmiita maksamaan vaikka vähän enemmänkin ekologisesta öljyvaihtoehdosta. Se kuitenkin helpottaisi monta öljylämmittäjää, ettei tarvitsisi koko lämmitysjärjestelmää vaihtaa.

Chakerin kellari on hyvin matala. Öljylämmitys sopii tilaan täydellisesti.

Varkaudessa asuva Nea Ikonen ja hänen miehensä ovat hankkimassa jo toista öljytäydennystä halvan öljynhinnan aikana. Ensimmäisen täydennyksen Ikoset hankkivat maalis–huhtikuun vaihteessa ja seuraavan kerran säiliö aiotaan täyttää täyteen vielä tämän kuun aikana.

Säästön Ikonen arvelee olleen satoja euroja.

– 2 000 litraa maksoi noin 1 500 euroa. Aiemmin suhde saattoi olla jopa toisin päin, eli 1 500 litraa maksoi miltei 2 000 euroa, Nea Ikonen muistelee.

Kun Ikoset muutama kuukausi sitten ostivat lämmitysöljyä, ei se vielä ollut edes halvimmillaan. Silti Ikonen ei muista aikakausiin öljylämmityksen olleen näin halpaa.

Pariskunta kilpailuttaa normaalistikin öljyn hinnan. Itse öljystä ei saa usein suuria alennuksia kilpailuttamalla, mutta sen sijaan toimitusmaksuissa voi säästää.

Ikosten talo on noin 200 neliömetriä kooltaan, joten öljylämmitys ei ole yleensä halvin vaihtoehto. Nea Ikonen kertoo, että lämmitysmuodon vaihtaminen on ollut suunnitelmissa, mutta toistaiseksi he ovat pitäytyneet öljylämmityksessä.

Esimerkiksi kattilat ja säiliöt ovat vielä verrattain uusia, mutta jossain vaiheessa tulevaisuudessa Ikoset toivovat siirtyvänsä vähäpäästöisempään lämmitysmuotoon.

Hämeenlinnalainen Antti-Jussi Holkko asuu pienessä omakotitalossa. Lämmitykseen hän käyttää niin öljyä kuin puuta, eikä hänellä ole suunnitelmissa luopua.

Insinööriksi opiskeleva Holkko sanoo, että aurinkopaneelit hän saattaa asennuttaa vielä, mutta sähkö- tai maalämpöön mies ei aio siirtyä.

– Jos kaikki suomalaiset siirtyisivät käyttämään sähkölämmitystä, niin Suomen sähköntuotanto pitäisi moninkertaistaa. Olen huolissani huoltovarmuudesta.

Holkko ei hyödyntänyt halvempaa lämmitysöljyn hintaa, koska hän mieluummin tilaa säiliön täyteen kerralla. Öljyä hän ei pidä muutenkaan kovin kalliina lämmitysmuotona.

– Tietysti se on suuri kulu aina tilattaessa, mutta toisaalta sähkömaksun joutuu maksamaan joka kuukausi.

Holkko pitää öljylämmittämisen etuna myös sitä, ettei ulkopuolinen sähkönsiirtofirma pysty määrittelemään energian hintaa noin vain uusiksi.