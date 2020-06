Suomi avaa rajat kuuteen maahan – Islannissa voi olla vastassa kallis yllätys ja Tanskassa pulmia hotellin kanssa

Norjassa ja Tanskassa suomalaisturismin sallimisesta on määrä keskustella perjantaina ja ensi viikolla. Islannissa suomalaisilta edellytetään toistaiseksi kahden viikon karanteenia tai kappalehinnaltaan sadan euron koronatestiä.

Valtioneuvosto tiedotti torstaina sallivansa matkailun 15. kesäkuuta alkaen Norjaan, Tanskaan, Islantiin ja Baltian maihin. Rajavalvonnasta näiden maiden välillä luovutaan rajoilla, lentokentillä ja satamissa. Näistä maista tulevan ei tarvitse jäädä enää kahden viikon suositeltuun karanteeniin.

Norjassa ja Tanskassa vastavuoroisesta suomalaisturismin sallimisesta on määrä keskustella huomenna ja ensi viikolla. Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) neuvoi suomalaisia välttämään siihen asti matkalippujen varaamista.

Rajojen asteittainen avautuminen polkaisee epäilemättä monelle lomalaiselle polttavan matkakuumeen, mutta millaista ajanviettoa epidemiasta toipuvissa maissa on tarjolla?

Taloussanomat selvitti torstaina valtioneuvoston hyväksymien matkakohteiden suurlähetystöistä maiden tämänhetkisiä koronarajoituksia.

Viro

Suomalaiset saavat matkustaa maahan ilman karanteeni- ja testausvaatimuksia.

Ravintolat ovat auki ilman poikkeuksellisia anniskelu- tai aukiolorajoituksia. Sama pätee vesikeskuksiin, kasinoihin, hotelleihin, museoihin, vesipiippukahviloihin ja aikuisviihdekeskuksiin.

Arkistokuvassa turisteja vanhassa kaupungissa Tallinnassa, Virossa.

Suomen Viron-suurlähettiläs Timo Kantolan mukaan useissa julkisissa tiloissa sallitaan vain 50 prosenttia tavallisesta asiakasmäärästä. Näihin lukeutuvat vesikeskukset, elokuvateatterit ja konserttisalit. Suomesta poiketen rajoitus ei ulotu ravintoloihin.

Julkisilla paikoilla ihmisten on pidettävä muihin kuin omiin perheenjäseniin tai yhteen tuttavaan kahden metrin turvavälejä. Esimerkiksi kuuden hengen ystäväpiirin on hajaannuttava kolmeksi pariksi, jotka kulkevat kahden metrin päässä toisistaan ja sivullisista.

Sekä sisä- että ulkotiloissa sallitaan tällä hetkellä enintään sadan hengen kokoontumiset. Heinäkuun alussa rajoitukset on määrä nostaa sisätiloissa 500:aan ja ulkotiloissa 1 000:een henkeen.

Virossa ei ole maskipakkoa, mutta viranomaiset suosittelevat niiden käyttöä. Maan sisäistä matkustelua ei rajoiteta.

Latvia

Suomalaisturistien karanteenivaatimus poistui käytöstä 3. kesäkuuta. Suurlähettiläs Riitta Korpivaaran mukaan vahvasti turismista riippuvaisessa maassa suomalaiset matkailijat ovat tervetulleita.

Kahviloita ja ravintoloita ei olla määrätty suljettaviksi missään vaiheessa epidemiaa, mutta osa on joutunut laittamaan lapun luukulle hiipuneen kysynnän vuoksi. Ravintolat sulkevat poikkeussäännösten nojalla ovensa keskiyöllä. Huvi-, urheilu- ja virkistäytymispaikat saavat olla auki aamuseitsemästä ja sulkevat ovensa viimeistään samaan aikaan ravintoloiden kanssa. Yökerhotoiminta on toistaiseksi jäissä.

Riika, Latvia.

Julkisilla paikoilla muista kuin perheenjäsenistä ja seuralaisista tulee pitää kahden metrin turvaväliä. Julkisessa liikenteessä tartuntojen leviämistä ehkäistään suusuojilla. Virallista hengityssuojainta ei edellytetä, vaan suun voi peittää esimerkiksi huivilla tai nenäliinalla. Kaupoissa maskien käyttöä pakon sijaan suositellaan, eikä asiaa ei valvota.

Sisätiloissa noudatetaan tällä hetkellä sadan hengen ylärajaa ja ulkotilaisuuksissa kolmensadan. Ulkotapahtumien järjestäjien tulee huolehtia, että osanottajien saatavilla on desinfiointiaineita. Heinäkuun alussa maan on määrä sallia 1 000 hengen kokoontumiset ulkotiloissa.

Hotellit sekä matkailuyritykset ja -kohteet palvelevat asiakkaita normaalisti. Hotellihuoneita pyritään Korpivaaran mukaan desinfioimaan tarkasti asukkaiden vaihtuessa.

Maan sisäistä matkustelua ei olla rajoitettu.

Liettua

Suomalaiset saavat matkustaa maahan vapaasti ilman karanteenivaatimusta. Karanteeni koskee vain niitä turisteja, joiden lähtömaassa on ollut viimeisen 14 päivän aikana yli 15 tartuntaa 100 000 asukasta kohden.

Vilna, Liettua.

Hotellit, museot ja muut turistikohteet palvelevat suurlähettiläs Christer Michelssonin mukaan asiakkaita normaalisti siinä missä ravintolat.

Massatapahtumien enimmäismäärä on 300 henkeä ulkotiloissa ja 100 sisätiloissa.

Kauppojen ja bussien kaltaisissa ahtaissa julkisissa paikoissa on noudatettava 17. kesäkuuta saakka hengityssuojapakkoa. Sama koskee runsasväkisiä ulkotiloja, kuten toreja ja bussipysäkkejä.

Vastoin kriisin alkuaikaa sisäistä matkailua ei enää maassa rajoiteta.

Bussiliikenne on vapaata koko Baltian alueella, eikä maiden rajoja ylittäviltä turisteilta edellytetä karanteenia.

Tanska

Tanska on ilmoittanut sallivansa 15. kesäkuuta eteenpäin turismin Norjasta, Saksasta ja Islannista. Suomalaisten turistimatkailun sallimisesta on määrä keskustella perjantaina. Suurlähettiläs Vesa Vasaran mukaan liikkumisrajoitusten purkamista on hidastanut Ruotsin muista Pohjoismaista poikkeava koronatilanne.

Kööpenhamina, Tanska.

Nykyisten säännösten mukaan turistien on kuitenkin yövyttävä maassa vähintään viisi vuorokautta. Majoittuminen Kööpenhaminaan on kiellettyä, minkä vuoksi turistien täytyy varata hotellihuoneensa naapurikunnista. Vasaran mukaan säännös on herättänyt närää pääkaupungin hotelliyrittäjissä.

Ravintoloiden ovet ovat Tanskassa avautuneet, mutta asiakkaiden on noudatettava turvavälejä. Museot maassa avattiin viikko sitten.

Liikuntakeskukset ja yökerhot on määrä avata vasta elokuussa. Julkisia urheilutapahtumia saa järjestää, mutta yleisön tulee osallistua niihin virtuaalisesti.

Kokoontumisten yläraja on tällä hetkellä 50 henkeä.

Islanti

Islannissa suomalaisilta turisteilta edellytetään tällä hetkellä joko kahden viikon karanteenia tai koronatestiä. Testi tulee tehdä viimeistään seuraavana päivänä maahan saapumisen jälkeen. Suurlähettiläs Ann-Sofie Studen mukaan ongelmallista tämänhetkisessä järjestelyssä on, että testin tekeminen maksaa yhdeltä hengeltä noin 100 euroa.

– Kyllähän tällainen on suuri menoerä vaikkapa viisihenkiselle lapsiperheelle. Valtioneuvoston tiedotustilaisuuden jälkeen olen päättänyt olla yhteydessä islantilaisiin ja selvittää, koskevatko nämä karanteeni- ja testausmäärät tulevaisuudessa myös suomalaisia. Kuten Haavisto sanoi, toivomme vastavuoroisuutta, Studen sanoo Taloussanomille.

Turisteja Seljalandsfoss-vesiputouksella Islannissa.

Ravintolat ja kahvilat avattiin Islannissa toukokuun lopulla. Baareissa noudatetaan Studen mukaan vielä joitakin epidemiaperusteisia aukioloaikarajoituksia.

Hotelleissa, museoissa ja turistikohteissa palvelut pelaavat normaalisti. Korona-aikana pudonneiden turistimäärien vuoksi hotelliketjut ovat kuitenkin päättäneet pitää osan hotelleista kiinni.

Monet kesän festivaalit, konsertit ja joukkotapahtumat on peruttu. Osa puolestaan järjestetään muun muassa virtuaalisesti.

Kokoontumisrajoituksia on purettu, mutta joitakin on vielä voimassa.

Maskipakkoa ei ole ja niitä näkyy katukuvassa Studen mukaan hyvin vähän. Kriisin alkuvaiheessa julkisilla paikoilla pidettiin kahden metrin turvaväliä.

Oslo, Norja.

Norja

Julkisilla paikoilla ihmiset saavat liikkua maksimissaan 20 hengen porukoissa. Tartuntojen kitkemiseksi muihin ihmisiin tulee pitää metrin turvaväliä. Turvavälit eivät koske samaan kotitalouteen kuuluvia ihmisiä.

Maassa järjestettyjen tapausten yläraja on 50 henkeä. Yläraja on määrä nostaa 200:aan 15. kesäkuuta.

Norjan kansanterveysinstituutti FHI kehottaa maassa olevia välttämään julkisten liikennevälineiden käyttöä. Instituutin verkkosivujen mukaan vesipuistot ja uimahallit ovat maassa toistaiseksi kiinni.

Yli 500 hengen kulttuuri- ja urheilutapahtumat on kielletty elokuun loppuun.

Taloussanomat ei tavoittanut torstaina Norjan Suomen suurlähetystöä kertomaan maan koronarajoituksista tarkemmin.