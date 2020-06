Moni opiskelija voi saada tänä kesänä unelmiensa vuokrakämpän – nyt kannattaa olla nopea

Airbnb-markkinoilta ja muusta väliaikaisvuokrauksesta on siirtynyt asuntoja pitkäaikaisen vuokrauksen puolelle.

Koronakevään takia vuokra-asuntojen tarjonta on kasvanut ja Helsinkiin muuttavien opiskelijoiden määrä jakautuu vuokramarkkinoilla pidemmälle ajalle. Nämä kaksi asiaa lupailevat opiskelijoille kissanpäiviä vuokramarkkinoilla.

Helsinkiin opiskelemaan muuttavalle kaupungin vuokratilanne näyttää paremmalta kuin aikoihin.

– Näyttää siltä, että omia toiveita vastaava vuokra-asunto irtoaa tänä kesänä aiempaa helpommin, sanoo Vuokraturva Oy:n toimitusjohtaja Timo Metsola.

Näin on kahdesta syystä.

Ensinnäkin koronakevät on näkynyt Helsingin vuokramarkkinoilla asuntojen tarjonnan kasvuna. Aikaisempiin vuosiin verrattuna erityisesti yksiöiden tarjonta on nyt suurempaa. Metsolan mukaan tämä johtuu siitä, että Airbnb-markkinoilta ja muusta väliaikaisvuokrauksesta on siirtynyt asuntoja pitkäaikaisen vuokrauksen puolelle.

Toiseksi opiskelijoiden saapuminen vuokramarkkinoille porrastuu tavallista pidemmälle aikavälille, kun keväällä osa hakijoista sai tiedon opiskelupaikastaan tavallista aikaisemmin ja syksyllä osa oppilaitoksista järjestää vielä etäopetusta.

– Ajankohta, jona opiskelijoita tulee saattaa porrastua jopa puolen vuoden mittaiseksi, siinä missä monena vuonna vuokramarkkina on kesällä pari viikkoa ollut ruuhkainen kuin pikkujoulujen taksijono, Metsola sanoo.

Vuokraturvan toimitusjohtaja Timo Metsola arvioi, että unelmayksiötä hankkiessa kannattaa olla nopea, vaikka tarjontaa riittääkin.

Myös Kiinteistömaailma Vuokravälityksen pääkaupunkiseudun toimitusjohtaja Sari Halkosalmi on huomannut vuokra-asuntojen tarjonnan kasvaneen loppukevään ja alkukesän aikana huimasti. Hän kuitenkin muistuttaa, että opiskelupaikan Helsingistä saaneiden kannattaa olla nyt nopeita liikkeissään asuntoa etsiessään.

– Jos sopimuksen pystyy tekemään esimerkiksi jo 1.7. alkaen, on paljon paremmat mahdollisuudet saada haluamansa asunto, kuin jos jättää asian loppukesälle, Halkosalmi sanoo.

Halkosalmen mukaan vuokrasopimuksia opiskelijoiden kanssa on tehty kesäkuun aikana normaaliin tapaan. Kun opiskelupaikat alkavat ensi viikolla kunnolla selviämään, alkaa myös kysyntä kasvaa.

– Heinäkuussa ja elokuussa kaikki ovat hakemassa asuntoa ja vuokranantaja pystyy jo valitsemaan hakijoista mieleisensä.

Mahdollisuudet saada asunto aivan Helsingin keskustasta ovat nyt tavallista paremmat.

– Esimerkiksi Kampin nurkilta löytyy normaalisti hyvin harvoin asuntoja, mutta nyt niitä on paljon tarjolla, Halkosalmi sanoo.

Vuokrien hintatasoon koronakevät on vaikuttanut maltillisesti, eikä vuokralainen pääse tinkamaan hintaa alaspäin myöskään tarjonnan ollessa suurta.

Halkosalmen mukaan yksiöiden ja kaksioiden vuokrissa ei ole tapahtunut mitään muutosta, mutta suurempien asuntojen vuokratasoa on saatettu tarkistaa hieman alaspäin. Vuokraltaan yli 1 500 euron asuntojen hinnoissa on usein neuvotteluvaraa. Olisiko Helsinkiin muuttavilla opiskelijoilla siis nyt elämänsä tilaisuus halpaan kimppakämppään hyvältä alueelta?

Ainakaain Kiinteistömaailmalta kimppakämppiä ei ole juurikaan kyselty. Halkosalmen mukaan opiskelijat hakevat heidän kauttaan lähinnä yksiöitä.

– En tiedä onko korona sitten vaikuttanut haluun asua kimppa-asunnossa. Ehkä tilanne muuttuu vielä kesän aikana, Halkosalmi sanoo.

Metsolan mukaan opiskelijoiden into kimppakämppäasumista kohtaan on laskenut siitä lähtien, kun opiskelijat vuonna 2018 siirtyivät yleisen asumistuen piiriin ja kämppikset tulot alkoivat vaikuttaa aiempaa enemmän oman asumislisän määrään.

Suuremmat asunnot vuokrataan yleensä mieluummin perheille, mutta kun perheiden vaatimustaso asunnon suhteen on noussut, riittää markkinoilla hieman huonompikuntoisia asuntoja myös opiskelijoille.

– Esimerkiksi vähän rupsahtaneeseen kuntoon päässyt, mutta hieno asunto Helsingin keskustassa sopii oikein hyvin kommuuniasumiseen, Metsola sanoo.