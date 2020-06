Korttidata paljastaa: Kulutuksen koronakuoppa on ohi, ravintolamyynti kirii

Kulutus on palannut jo koronakriisiä edeltävälle tasolle Nordean korteilla tehtyjen ostosten perusteella. Viime vuoden vastaavasta ajasta ollaan noin viisi prosenttia jäljessä.

Nordean korttidata osoittaa, että kulutus on palautunut jo koronakriisiä edeltävälle tasolle.

Toimialojen väliset erot ovat kuitenkin edelleen suuria, Nordea huomauttaa.

Koko korttidata on viikolta 22 eli toukokuun viimeiseltä viikolta, mutta Nordea kertoo tiedotteessaan myös ravintoloiden myynnistä viime viikolta, jolloin ravintolat saivat taas avata ovensa asiakkaille.

– Ravintoloiden piristyminen on huomattavaa, sillä vielä toukokuun lopussa korttimaksaminen oli liki 60 prosenttia alle alkuvuoden tason. Kesäkuun ensimmäisellä viikolla eroa alkuvuoteen oli enää noin 20 prosenttia. Kehitys on hyvin positiivista ja kuluttajat ovat lähteneet liikkeelle. Normaalitasoon on toki vielä matkaa, analyytikko Kristian Nummelin sanoo tiedotteessa.

Kulutuksen toipuminen alkoi Nordean mukaan huhtikuun puolivälistä.

Kampaamoissa ja kauneudenhoitoalalla kulutus on palannut jo lähes samalle tasolle kuin vuosi sitten.

Vähittäiskaupassa kulutus on selvästi suurempaa kuin viime vuonna samaan aikaan.

Kokonaisuudessaan kuluttaminen oli vuodentakaiseen verrattuna edelleen noin viisi prosenttia vähäisempää.