Kulmuni väläytti eläkeiän nostoa – kertoo nyt, mitä hän sillä tarkoitti

Katri Kulmunin mukaan hän ei olisi vanhuuseläkeikää nostamassa, mutta eläkejärjestelmä kaipaa hänen mukaansa uudistamista.

Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni nosti maanantaisessa tiedotustilaisuudessa esille eläkeiän noston, työllisyystavoitteen reilun korottamisen ja työttömyysturvan joustamisen niin, että se vastaa kulloistakin suhdannetta.

– Syksyn budjettiriihi tulee olemaan poikkeuksellinen piste tälle hallitukselle ja määrittää, miten maa menee eteenpäin. Pöydälle tulee erittäin vaikeita asioita, joista ei ole vielä edes aloitettu julkista keskustelua, Kulmuni sanoi.

– Jotta maa selviää tästä taloustilanteesta, on välttämätöntä että käsittelyyn tulee eläkeiän nosto, työllisyystavoitteen reilu korottaminen ja työttömyysturvan joustavoittaminen vastaamaan kulloistakin suhdannetta.

Pelkällä velkavetoisella kasvulla ei Kulmunin mukaan voida selvitä.

– Vain tämän kaltaisilla asioilla voidaan vähentää näivettävien veronkorotusten tai ihmisten arkea surkastuttavien leikkausten tarvetta. Eikä niiltäkään tulla pitkässä juoksussa kokonaan välttymään.

Kulmuni kertoi ajatuksistaan tiedotustilaisuudessa, jossa keskusta kertoi esittävänsä Matti Vanhasta valtiovarainministeriksi.

Taloussanomat tavoitti Kulmunin täsmentämään eläkekommenttiaan.

Kulmunin mukaan kyse ei ole siitä, että vanhuuseläkettä haluttaisiin välittömästi nostaa, vaan kyse on pidemmän aikavälin välttämättömyydestä.

– Kysymys liittyy siihen Vihriälän raporttiin ja eroihin työllisyydessä Pohjoismaiden välillä. Meillä on työllisyysaste matalampi erityisesti työelämän loppupäässä, meillä ihmiset eivät jaksa työelämässä yhtä pitkään. Tähän liittyen on välttämätöntä tehdä uudistuksia, että päästään vakauttamaan velkakierteen kasvua. Puhutaan vuosikymmenien uudistuksesta, mutta tämän mittaluokan asioita hallituksella on syksyllä edessään.

Mutta kyse ei ole siis siitä, että haluaisitte nostaa vanhuuseläkeikää lähitulevaisuudessa?

– Ei.

Kulmunin mukaan kyse on pikemminkin eläkejärjestelmän kokonaisuudistuksesta eläköitymisiän nostamiseksi. Siihen liittyy esimerkiksi eläkeputken poistaminen, mutta eläkejärjestelmän uudistus ei ole itsenäinen ja ylväässä yksinäisyydessään tehtävä uudistus, vaan tarvittavat toimet riippuvat paljolti esimerkiksi siitä, miten ylös työllisyysaste saadaan muilla toimin nostettua.

Jos työllisyysaste nousee muilla keinoin, paine esimerkiksi eläkeiän nostamiselle on pienempi.

– Varmasti nämä järjestelmän sisällä tehtävät asiat ovat ensisijaisia, että päästään pohjoismaiselle tasolle työllisyydessä. Jos pääsemme pohjoismaiselle tasolle, meillä on paljon enemmän mahdollisuuksia turvata hyvinvointiyhteiskunta.

Kulmunin mukaan keskustelu muun muassa pidemmästä työssä jaksamisesta, eläkkeistä ja työttömyysturvasta on välttämätöntä Suomen talouden kestävyyden kannalta.

Osa tehtävistä päätöksistä voi olla kivuliaita ja jakaa äänestäjäkunnan mielipiteet, mutta ne on silti tehtävä, Kulmuni sanoo.

– Suomi ottaa tänä vuonna 20 miljardia euroa velkaa. Se että saamme vakautettua talouden vuosikymmenen loppuun mennessä, vaatii keskustelua myös tämän kaltaisessa asiassa.

Eläkkeiden lisäksi Kulmuni puhui joustavasta työttömyysturvasta. Tällä hän tarkoittaa sitä, että talouden matalasuhdanteessa työttömyysturva voisi olla esimerkiksi parempi ja talouden ollessa kunnossa työttömyysturva voisi olla heikompi joko kestoltaan tai tasoltaan.

Hyvinä aikoina työttömyysturvassa säästyneet rahat voitaisiin käyttää huonompina aikoina työttöminä olevien laadukkaampaan tukemiseen.

– Olisi ollut hyvä, että finanssikriisiin vastatessa olisi pystytty tekemään siihen liittyvä reformi. Suomi on odottanut reformia pitkään. Se että meidän työttömyysturva joustaa toisissa suhdanteissa ja silloin kun on heikompi tilanne, se turva voisi olla vaikka vähän parempi. On tärkeää, että se reformi tehtäisiin. Suomessa ei oikein hyvänä aikana uskallettu tehdä sitä uudistusta, että huonona aikana siihen voisi panostaa vähän enemmän.