Huippukokki Tomi Björck palasi Suomeen täynnä uutta intoa – ”Olen uinunut kolme, neljä vuotta”

Huippukokki Tomi Björck kuvailee palanneensa jälleenrakentamaan koronan jälkeistä Suomea. Hän istuu Erottajan aukiolla, jonka läheisyydestä jälleenrakentamisen on tarkoitus alkaa.

Tomi Björck sanoo, että Suomi on paras mahdollinen paikka, kun tarkoituksena on tehdä paluu ravintolabisnekseen. Björck perustaa uuden ravintolan Helsinkiin syksyllä.

Se oli totisesti erilainen kotiinpaluu. Kun huippukokki Tomi Björck saapui perheensä kanssa Suomeen toukokuussa, kaikki oli toisin kuin aiempina kertoina. Ystäviä ei menty näkemään eikä vanhempia lähdetty tapaamaan. Koko konkkaronkka suuntasi suoraan kahden viikon karanteeniin maaseudulle.

Ja kun karanteeni oli ohi, koronarajoitukset olivat yhä voimassa. Julkiset tilat pysyivät edelleen suljettuina. Kadulla saattoi kävellä hyvän matkaa kohtaamatta vastaantulijaa. Hiljentynyt elämä oli vaientanut koko kaupungin.

– Mitään ei tapahtunut. Mikään ei ollut auki. Tämä korona-aika on ollut kuin yhtä pitkää sunnuntaita, Björck toteaa.

Tästä kaikesta perheellä tosin oli jo kokemusta. Australiassa, jossa Björckit ovat asuneet vuodesta 2015, koronavirusta on taltutettu pitkälti samoilla keinoilla kuin Suomessa.

– Yhtäkkiä kaikki matkustajat ja ulkomaalaiset turistit hävisivät maasta. Sitten paikkoja, esimerkiksi ravintoloita, alettiin sulkea. Sydney hiljeni nopeasti. Se tuntui tietyllä tavalla pelottavalta, koska kyse on kuitenkin liki seitsemän miljoonan ihmisen suurkaupungista, Björck muistelee.

Nyt Tomi Björck seisoo Erottajan aukiolla Helsingin ydinkeskustassa. Hän on tullut kertomaan, miksi koko perhe on palannut Suomeen. Asiasta saatiin jo vihiä huhtikuussa, kun Björck ja hänen vaimonsa Minka paljastivat Maikkarin Vappu ja Marja Live -ohjelmassa, että Tomin työasiat tuovat perheen kesäksi takaisin Suomeen.

– Olen palannut tänne, koska haluan olla jälleenrakentamassa koronan jälkeistä Suomea, Björck sanoo.

Jälleenrakentaminen kuulostaa hyvältä. Mutta käytännössä mitä Björck on rakentamassa?

– Työpaikkoja, uusia työpaikkoja ravintola-alalle. Aion avata uuden ravintolan Helsingin ydinkeskustaan. Sen aika on syksyllä, hän paljastaa lopulta.

Sitten Björck lataa toisen uutisen heti edellisen perään:

– Itse asiassa en ole avaamassa vain yhtä ravintolaa. Olen menossa perjantaina neuvottelemaan myös toisen ravintolan avaamisesta Helsinkiin. Se olisi yhtä lailla tarkoitus avata vielä tämän vuoden puolella.

Tomi Björck ei halua vielä paljastaa uusien ravintoloiden tarkkaa sijaintia. Syksyllä aukeavan ruokapaikan hän kuitenkin vihjaa olevan aivan Erottajan aukion lähellä.

Björckilta on turha udella enempää. Hän haluaa säästää loput yllätyksestä syksyyn. Hän ei suostu paljastamaan ravintoloiden tarkkoja sijainteja, vaan ainoastaan virnistää, että toinen niistä aukeaa ”aivan tässä Erottajan aukion lähellä”. Keittiö on kuulemma aasialainen, mutta uudella tavalla. Resepti on eri kuin Björckin ja Matti Wikbergin perustamissa ravintoloissa, Farangissa ja Gajinissa.

Björck kertoo, että hän on kääntämässä uutta lehteä, aloittamassa kokonaan uutta lukua elämässään. Hän täyttää elokuussa 40 vuotta.

– En oikein tiedä siitä vanhenemisesta, se on ehkä väärä sana. Tässä kaikessa, pyöreissä vuosissa ja uusien ravintoloiden avaamisessa, on kyse ennemminkin uuden luomisesta ja seuraavan tarinan aloittamisesta. Nyt on alkamassa uusi ajanjakso, uusi aikakausi, Björck sanoo.

Uusi aikakausi on jo tavallaan alkanut. Björckin mukaan se alkoi siitä, kun hän myi suurimman osan BW-Restaurants Oy:n osakkeista Matti Wikbergille.

BW-Restaurants on ollut Björckin ja Wikbergin yhteinen ravintolayritys, jonka he perustivat vuonna 2009. Lopullinen irtautuminen yrityksestä tapahtui viikko sitten, kun Björck ilmoitti jättävänsä valtaosan yrityksen toiminnasta Wikbergin vastuulle.

– Tietyistä asioista pitää osata luopua. Matti on minulle edelleen hyvä ystävä, mutta yrityksen osalta minun täytyi vain jättäytyä sivuun, jotta pystyisin luomaan täysin uutta ja aloittamaan seuraavan tarinan tässä ravintolabisneksessä, Björck kertoo.

Enää ei puhuta pelkästä kotiinpaluusta. Tässähän on kyse takaisinpaluusta, comebackista, eikö?

– Olen tässä jutellut itseni kanssa jo jonkin aikaa, Björck sanoo hetken mietittyään.

– Jotenkin koen, että viimeiset kolme, neljä vuotta on mennyt uneksien. Olen urheillut paljon, ollut perheen kanssa, mutta olen uinunut sen kolme tai neljä vuotta.

Kun se hetki viimein koitti, että oli ryhdyttävä tuumasta toimeen, kaikki tapahtui nopeasti. Björck keräsi ympärilleen ydinporukan, johon kuuluvat pitkäaikainen työkaveri Serko Rantanen ja Vuoden tarjoilijaksi kruunattu Ronny Malmberg sekä äitiyslomalta palaava vaimo Minka.

– Heräsin, ja sitten lähdin herättelemään muita, koska tällaisia juttuja ei tehdä yksin. Ravintoloita ei perusteta yksin, vaan kaikki rakennetaan alusta asti yhteistyössä.

Björck kehuu Suomen olevan paras mahdollinen paikka, kun tarkoituksena on tehdä paluu ravintolabisnekseen.

– Suomessa on sellainen hieno ideologia ja ajatusmaailma, että jos olet todella laittamassa itsesi likoon, niin ihmiset ovat valmiita tukemaan sinua.

Perheelle alkava kesä on ensimmäinen Suomessa kuuteen vuoteen. Björck arvelee vierailun myös kestävän kesän yli.

– Suomi on minulle edelleen kotimaa, mutta niin on Australiakin. Ehkä sellainen kahden kotimaan loukku tulee olemaan minulle pysyvä ratkaisu.

– Joka tapauksessa tuntui hyvältä palata Suomeen. Arnold Schwarzeneggerin sanoin: I’m back!

Koronakriisi on tehnyt huomisesta epävarman. Tuleeko toinen aalto? Kestääkö talous kriisin? Milloin elämä palaa entisiin uomiinsa?

Tomi Björck ei halua näiden kysymysten kerääntyvän tummiksi pilviksi uusien ravintoloiden ylle.

– Nyt on vain mentävä tästä eteenpäin. Jälleenrakentamista ei voi aloittaa, jos vain keskittyy murehtimaan tulevaisuutta. Minä näen tämän kriisin ikään kuin testinä, että pystytäänkö tästä selviytymään.

Vielä vajaa vuosi sitten Suomessa keskusteltiin kiivaasti siitä, pitäisikö tarjoilijoiden pyhälisä poistaa. Tuplapalkan nimittäin epäiltiin olevan syynä siihen, miksi niin moni ravintola on sunnuntaisin kiinni. Tällaiset puheenaiheet unohtuivat nopeasti, kun koronakriisi karkotti asiakkaat ravintoloista ja hallitus määräsi ruokapaikat suljettaviksi.

Björck pohtii, että koronakriisin myötä moni ehkä on oivaltanut, millainen merkitys ravintoloilla ja anniskelupaikoilla on yhteiskunnassa.

– Ihmiset ehkä katsovat toisin jopa sitä kulmakuppilaa, jossa ruoka ei välttämättä aina ole maistunut niin hyvältä. Luulen, että kriisin jälkeen se maistuu paremmalta.