Kuntarahoitus: Kasvukaupungit saivat isoimman koronaiskun, ongelmakuntien entistä vaikeampi toipua

Riski teollisuuden koronaiskusta, ”peräaallosta " on keskimääräistä suurempi Suomelle.

Kuntarahoitus ennustaa bruttokansantuotteen (bkt) supistuvan seitsemän prosenttia tänä vuonna. Ensi vuonna se kasvaa kolme prosenttia.

– Vaikka se [kolme prosenttia] näyttääkin ihan kohtalaiselta kasvulta, pitää muistaa, että tässä on kyse erittäin suuresta ja syvästä kuopasta, josta nouseminen kestää kauan, Kuntarahoituksen pääekonomisti Timo Vesala sanoi suhdannekatsaustilaisuudessa.

– Vaikka sinänsä en tältä istumalta usko menetettyyn vuosikymmeneen, niin realismia on odottaa, että 2019 bkt-tasolle tuskin paljon ennen vuotta 2023 päästään.

Kuntarahoituksen mukaan riski teollisuuden viennin iskusta, ”peräaallosta " on keskimääräistä suurempi Suomelle.

Ensi vuonna kasvu syntyy yksityisen kulutuksen ja ulkomaankaupan vedolla. Ennuste pohjaa oletukseen siitä, että tuotannon pohja ohitettiin huhti–toukokuussa eikä koko maan kattavia rajoituksia tule enää.

Talouden synkin hetki ajoittui todennäköisesti huhtikuulle, kun sulkutoimet olivat voimakkaimmillaan. Kulutuskysyntä on alkanut jo toipua toisen neljänneksen aikana.

– Teollisuuden ongelmat tulevat voimakkaimmillaan vasta syksyllä ja levittäytyvät todennäköisesti myös ensi vuoden puolelle. Investointipuolella toipuminen on kaikkein hitainta.

Rakennusinvestoinneissa pohjat ohitetaan vasta ensi vuoden puolella.

Vuosikatteet heikentyneet

Kuntarahoituksen toimitusjohtaja Esa Kallio sanoi, että kovimman iskun koronasta ovat ottaneet ne kunnat ja kaupungit, jotka pääosin rahoittavat toimintansa verotuloilla eivätkä valtionosuuksilla.

– Kaupunkikuvassa se tarkoittaa isoja kasvavia seutuja. Ne ovat myös niitä alueita, jotka ovat voimakkaiden investointiohjelmien alla ja muuttoliike käynnissä.

Entisestään vaikeassa taloustilanteessa olleiden kuntien talouteen korona aiheuttaa toisaalta uuden iskun, josta toipuminen on entistä vaikeampaa.

Kuntayhtymien vuosikate on kaikkiaan heikentynyt selvästi, koska kiireettömän hoidon lykkäämisten kautta sairaanhoitopiireissä on jäänyt tuottoja saamatta, mutta koronavirukseen varautuminen on lisännyt kustannuksia merkittävästi.

Hallituksen talousarvioesitystä Kallio kiittää kuntasektorin puolen määrärahojen kasvattamista aiotusta noin miljardista lähes 1,5 miljardiin. Myönteistä ovat myös tuet yleishyödylliseen asuntotuotantoon ja joukkoliikenteen kehittämiselle.

Hallitus kasvatti yritysten maksamien yhteisöverojen osuutta kunnille, mutta toisaalta ei tiedetä, paljonko korona laskee niiden liikevaihtoa tänä vuonna. Hallitus aikoo korottaa yhteisöveron tuottoa kymmenen prosenttiyksikköä ja valtion jako-osuutta alentamista vastaavasti.

Muutos pienentää valtion verotulokertymää 410 miljoonaa euroa kuluvana vuonna ja lisää kuntien verotuloja saman verran.