Hallitus avasi satojen miljoonien rahahanat jopa 4 400 henkilöä työllistäville tehtaille – nämä neljä kaupunkia kisaavat

Suomeen kaavaillaan kahta akkuteollisuuden tuotantolaitosta. Työllistävyys olisi välillisine vaikutuksineen jopa 4 400 henkilötyövuotta.

Koronakriisin alle jääneessä hallitusohjelmassa malmijalostuksen toimiala jäi pieneksi miljoonaluokan kirjaukseksi, mutta juuri julkaistussa lisätalousarviossa tilanne muuttui täysin.

Hallitus ilmoitti tiistai-iltana, että se jakaa 450 miljoonaa euroa lisärahoitusta valtio-omisteisen Suomen Malmijalostus Oy:n akkuteollisuuteen.

Suunnitelman mukaan Suomeen rakennettaisiin kaksi uutta tehdasta, jotka jalostaisivat muun muassa sähköautoissa käytettävien akkujen kahta tärkeää ainesosaa, prekursori- ja katodiaktiivimateriaalia.

Neuvotteluita käydään yhä myös itse akkukennotehtaan saamiseksi Suomeen.

Prekursoritehtaan osalta rakennuspaikoiksi kaavaillaan hyvien logistiikkayhteyksien päässä olevia Vaasaa, Kotkaa, Kokkola ja Hamina. Katodilaitoksen vaihtoehtoina ovat Vaasa ja Kotka. Ympäristövaikutusarvioinnit ovat käynnissä kaikilla neljällä paikkakunnalla.

Uusi teknologia-ala Suomeen

Akuissa käytettäviä raaka-aineita ovat esimerkiksi nikkeli, koboltti ja litium. Näitä kaikkia on Suomen maaperässä, mutta kierrätetyn raaka-aineen merkitys nousee koko ajan.

Prekursorijauhetta saadaan nikkeli-, koboltti- ja esimerkiksi mangaanisulfaateista. Seuraavassa vaiheessa prekursorista jalostetaan yhdessä litium-pohjaisten materiaalien kanssa katodiaktiiviainetta.

Mukana osakkaana olisi Suomen Malmijalostus ja yksityisiä yrityksiä. Osin jo pitkällä olevia neuvotteluja käydään useiden tahojen kanssa. Jos molemmat tuotantolaitokset menevät eteenpäin, investoinnit ovat yhteensä yli puoli miljardia euroa.

– Jos saamme näiden tuotannon käyntiin, jalostusarvo nousee, ja syntyy parhaassa tapauksessa täysin uusi teknologia-ala Suomeen, työ- ja elinkeinoministeriön talousjohtaja Mika Niemelä sanoo.

– Tavoitteena on Suomen Malmijalostuksen kautta edesauttaa akkuklusterin syntymistä Suomeen. Meillä on hyvä tilanne, Suomen maaperässä on paljon raaka-aineita ja kohtuuhintaista uusiutuvaa energiaa.

Tiistai-iltana julkistetun 450 miljoonan euron määrärahasta 150 miljoonaa on suoraa pääomitusta valtio-omisteisen Suomen Malmijalostuksen salkkuyhtiöille ja uusiin sijoituksiin. Suurin salkkuyhtiöistä on Terrafame ja lisäksi siellä ovat Keliber ja Sotkamo Silver.

Terrafame on ollut eräänlainen pelastusyhtiö pahamaineiselle Talvivaaralle. Viisi vuotta sitten valtio perusti Terrafamen ja vei sen pari vuotta sitten laajemman kaivosryppään, Suomen Malmijalostuksen alle.

Valtion 150 miljoonan euron pääomitus ei kohdistu pörssiyhtiö Sotkamo Silveriin.

– Neuvottelemme sellaisten teollisten kumppaneiden kanssa, jotka toimivat jo alalla. He investoisivat kanssamme Suomeen, Suomen Malmijalostuksen toimitusjohtaja Matti Hietanen kertoo.

– Tällä hetkellähän näitä tehtaita ei Euroopassa ole käytännössä vielä ensimmäistäkään. Akkukennopuolella on hankkeita on käynnissä.

Työllistävyydestä isoja toiveita

Jos kaikki menisi hyvin, investointipäätös voisi tulla noin vuoden päästä, ja siitä jonkin ajan kuluttua päästäisiin rakentamisvaiheeseen.

Vaikuttavuusarvioiden mukaan 50 000 tonnin tuotantokapasiteetilla se työllistäisi rakentamisvaiheessa 4 400 henkilötyövuotta välilliset vaikutukset mukaan laskettuna. Käytön aikana luku on samaa luokkaa välillisine vaikutuksineen.

Arviot ovat hyvin alustavia, ja tuotanto ja työllisyysvaikutukset voivat myös jäädä selvästi pienemmiksikin.

Lisäbudjetissa oleva suurempi 300 miljoonaa euroa on niin kutsuttua valtuutta myöhempään lisäbudjettirahoitukseen, jonka avulla Suomen Malmijalostus voi alkaa viedä hankkeita ja sopimusneuvotteluita eteenpäin.

Niemelän ja Hietasen mukaan esituotantolaitokset edesauttaisivat itse akkukennotehtaan houkuttelemista Suomeen.

Paljon puhuttu akkutehdas olisi jo miljardikokoluokkaa. Euroopassa ei ole vielä yhtään niin sanottua gigafactorya eli akkutehdasta, joka tuottaisi gigawattitunneissa mitattavan määrän akkukapasiteettia vuodessa.

Teslan entisten johtajien perustaman Northvoltin jättimäisen akkukennotehtaan paikaksi valikoitui Ruotsin Skellefteå.