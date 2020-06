Moni ravintola avasi ovensa – osa odottaa vielä: ”Suurin syy on kovat rajoitukset”

Koronavirukseen liittyviä rajoituksia purettiin maanantaina esimerkiksi ravintoloiden osalta.

Ravintolat saivat avata ovensa kesäkuun alusta alkaen muutamien rajoitusten puitteissa. Asiakasmäärä on rajoitettu puoleen, ravintolat sulkeutuvat viimeistään kello 23 ja alkoholin anniskelu tulee lopettaa jo kello 22. Terasseilla tai muilla ulkoanniskelupaikoilla asiakasmääriä ei rajoiteta.

Asiakaskunnassa ravintoloiden avautuminen on otettu ympäri Suomea ilolla vastaan. Ilta-Sanomat seurasi Suomen avautumista maanantaiaamusta alkaen. Seuranta-artikkeliin pääset tästä.

Pelkästä noutoruokailusta myös paikan päällä tarjoiltaviin annoksiin ja virvokkeisiin siirtyminen on toivottu muutos myös ravintola-alalla. Odotukset ovat hyvät, sillä Matkailu- ja ravintola-alan Taloustutkimuksella teettämän tutkimuksen mukaan enemmistö kuluttajista aikoo käyttää ravintolapalveluita sulkuvelvoitteen päättymisen jälkeen.

Vuodesta 2014 ravintola-alalla työskennellyt Topias Hulkko, 23, pääsi monen muun ohella palaamaan töihin tänään. Vantaalta kotoisin oleva Hulkko on ollut lomautettuna työstään Meripaviljongissa maaliskuusta asti.

– On oikein hyvät fiilikset. Mukava palata töihin, vaikka kyllä tekemistä riitti lomautuksenkin aikana. Mukava kuitenkin, että on taas rutiini ja jotain rytmiä elämässä.

Tarjoilija Topias Hulkko iloitsee paluusta töihin.

Meripaviljongin 150 henkeä vetävä terassi ei ollut vielä maanantaina tupaten täynnä, mutta tulijoita oli heti avaamisen jälkeen. Hulkon mukaan asiakkaat olivat vaikuttaneet iloisilta päästessään terassille. Myös sisätiloihin on ollut hyvin varauksia.

Hulkko toivoo tulevalta kesältä viime kesää parempia ilmoja ja koronan hellittämistä.

– Kunhan kaikki pysyisivät terveenä ja pystyttäisi kunnolla nauttimaan rajoituksettomasta elämästä ja hyvästä terassikesästä.

Meripaviljonki on osa Ravintolakolmio-konsernia. Pääkaupunkiseudulla toimiva Ravintolakolmio avasi maanantaina lähes kaikki ravintolansa. Ainoastaan vesivahingon jäljiltä remontoitavana olevan Ravintola Lasipalatsin ovia ei avattu toistaiseksi ollenkaan.

Asiakkaitakin on ollut ihan mukavasti myös siihen nähden, että oli maanantai, kertoo konsernin kentän johtaja Joonas Keskinen.

– Lounastajia on tullut tunnustellen paikalle. Ei sankoin joukoin, mutta sadan molemmin puolin per ravintola. Juoma-asiakkaita ja terassikävijöitäkin on ollut myös jonkin verran, vaikka ei ole ollut paras terassisää.

Koska noutopöytää ei hallituksen linjauksen mukaan saa järjestää, Ravintolakolmion ravintoloissa kokki jakaa lounasruoka-annokset ja aterimet linjastolta asiakkaalle. Asiakasturvallisuudesta huolehditaan tarkasti.

Matkailu- ja ravintola-alan toimitusjohtaja Timo Lappi kertoo, että avautuminen on ravintoloissa otettu vastaan varovaisen optimistisesti. Sitä, moniko ravintola avasi jo ovensa, on hänen mukaansa toistaiseksi vaikea arvioida.

Lapin mukaan etenkin moni pienempi ravintola joutuu pohtimaan, onko avaaminen vielä kannattavaa. Avaamisesta saatavat tuotot rajoitetulla asiakasmäärällä eivät hänen mukaansa välttämättä riitä kattamaan avaamisesta johtuvia kuluja.

MaRa:n toimitusjohtaja Timo Lappi on viime aikoina esiintynyt useasti mediassa kertomassa ravintola- ja matkailualan tilanteesta.

– Suurin syy on kovat rajoitukset. Asiakasmäärän puolitus ja buffet-ruokailun kieltäminen syövät kannattavuutta etenkin pienemmillä lounasbuffet-paikoilta, jos ravintolalla ei ole isoa terassia tai terassitoimintaa saada hyvin käyntiin, Lappi arvioi.

Toisaalta terassitoiminnan kannattavuuteen vaikuttaa myös esimerkiksi sää. Hallitus tarkastelee ravintoloiden rajoituksia seuraavan kerran kahden viikon päästä. Yksi keskeisimpiä MaRa:n toivomia muutoksia on ravintoloiden täyttöasteen nostaminen 50 prosentista 75 prosenttiin.

Myös alan työntekijöiden näkökulmasta avautumista on toivottu.

Palvelualojen ammattiliitto PAM:n huhtikuussa julkaistun suhdannebarometrin mukaan 67,3 prosenttia barometriin vastanneista matkailu- ja ravintola-alan työntekijöistä oli lomautettuna. Lähes 6 prosenttia kertoi lisäksi olevansa lomautettuna osa-aikaisesti. 87,3 prosenttia vastanneista kertoi työnantajansa aloittaneen lomautukset.

PAM:n ekonomisti Olli Toivanen kertoo Taloussanomille, että määrällisesti eniten lomautuksia on suurissa keskuksissa, kuten Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Pirkanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla. Tarjoilijat ja kokit olivat palvelualoilta lomautetuimpien joukossa huhtikuussa.

– Myös Lappi ja Ahvenanmaa erottuvat maakunnista lomautusten määrissä, mikä kertoo matkailuelinkeinon merkityksestä näillä alueilla.

PAM:n ekonomisti Olli Toivanen kertoo, että matkailulla on merkittävä osa ravintola-alan elpymisessä.

Matkailu on merkittävässä osassa ravintola-alan elpymisessä etenkin suurten keskusten ulkopuolella. Toivanen huomauttaa, että etenkin ulkomaisista matkailijoista elävien ravintoloiden tulee varautua siihen, että ulkomailta tulevia turisteja ei tänä kesänä Suomessa juurikaan nähdä. Kotimaisella matkailulla voi olla suurikin vaikutus.

– Suomen matkailutase on ollut pari miljardia euroa alijäämäinen. Jos nämä rahat käytettäisi Suomessa, tietäisi se todella hyvää matkailualalle.

Toivasen mukaan keskeisintä on palauttaa kuluttajien luottamus, jotta kysyntä saadaan jälleen kasvuun. Terveyden ja turvallisuuden lisäksi on huomioitava kuluttajien omat taloudennäkymät.

– Ravintoloista tingitään usein ensimmäisenä, jos oma talous on tiukilla, Toivanen muistuttaa.