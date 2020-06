Kymmeniä ilmoituksia kuluttajilta maskeista – Tukes: Kansanmaskeissa ei saa olla väitteitä, että suojaisivat virustartunnalta

Kansanmaskin tarkoituksena on suojata muita ihmisiä käyttäjänsä aiheuttamilta pärskeiltä, Tukes muistuttaa.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes kertoo saaneensa kuluttajilta kymmeniä ilmoituksia maskeista. Osa ilmoituksista koskee kansanmaskeja, joita voi myyntiväittämien perusteella virheellisesti luulla viralliseksi hengityksensuojaimeksi.

Tukesin mukaan kansanmaskeissa ei saa olla väitteitä, että kansanmaskit suojaisivat käyttäjäänsä virustartunnalta.

Kansanmaskin tarkoituksena on suojata muita ihmisiä käyttäjänsä aiheuttamilta pärskeiltä. Kansanmaski ei kuitenkaan suojaa itse käyttäjää virustartunnalta, Tukes muistuttaa.

– On tärkeää, että ostaja tietää, mitä on ostamassa. Siksi suosittelemme varmistamaan tuotteen myyjältä, jos markkinointimateriaalin perusteella on epäselvää, myykö myyjä kansanmaskia vai virallista hengityksensuojainta, sanoo ylitarkastaja Asta Koivisto Tukesista tiedotteessa.

Myyjä on aina vastuussa tuotteen turvallisuudesta. Tukes suosittelee ostajaa antamaan palautetta myyjälle, jos hän huomaa kansanmaskien markkinoinnissa kyseenalaisia keinoja.

Tukesin mukaan kansanmaskien markkinoinnissa ei saa käyttää minkäänlaisia väittämiä tai kuvia käyttäjän suojaamisesta. Kiellettyjä ovat esimerkiksi viittaukset hengitystensuojainten standardiin EN 149 tai suojaavuusluokkaan FFP2 tai FFP3.

Jos kansanmaskia on ostamassa lapselle, pitää varmistaa, että lapsi pystyy hengittämään maskin läpi ja ettei tuotteessa ole pitkiä, kuristumisvaaraa aiheuttavia naruja.