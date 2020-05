Majoitusala kiittelee matkailulupaa, mutta pari asiaa mietityttää – ”Tämä on meille aika rankka lause”

Mitä miettivät majoitusliikkeet hallituksen matkailulinjauksista?

Hallitus näytti kesälomareissuja suunnitteleville suomalaisille vihreää valoa. Kotimaassa saa matkailla, kunhan matkailuala ja matkailijat noudattavat ministeriöiden yhdessä laatimia terveys- ja turvallisuusohjeita, viesti kuuluu.

Kotimaanmatkailun avaamisen ei uskota nykyepidemiatilanteessa lisäävän merkittävästi sen leviämistä, hallitus linjasi. Mökkikuntiin matkaavien kaupunkilaisten ei tarvitse myöskään enää pelätä, että mökkeily ylikuormittaa paikallista terveydenhuoltoa.

Jos ohjeiden noudattaminen on leväperäistä ja koronavirus roihahtaa uudelle kierrokselle, ohjeet voivat muuttua nopeastikin.

”Tästä voi vielä tulla ennätyskesä”

– Hallituksen signaali on todella tärkeä matkailijoille ja kuluttajille, että on ok lähteä liikkeelle, Rantasalmessa Hotel & Spa Resort Järvisydämen yrittäjä Markus Heiskanen sanoo tyytyväisenä.

Heiskanen kertoo hurjia lukuja viime viikoilta.

– Nettivarausten määrä on tuplaantunut viimeiset kuusi viikkoa. Kahdelta viime viikolta verkkovaraukset ovat kasvaneet ennätystahtia eli nelinkertaistuneet. En ole koskaan nähnyt vastaavaa.

Tämä kertoo varmaan siitä, että ihmisillä on seinät alkaneet kaatua päälle. Tästä voi vielä tulla jopa kotimaan matkailun ennätyskesä.

Hotelliyrittäjä Markus Heiskanen odottaa jopa ennätyksellisen vilkasta kesää.

Ministeriöt koostivat myös kansalliset terveys-, hygienia- ja turvallisuusohjeet matkailuyrityksille ja matkailijoiden käyttöön. Niissä ohjeistetaan muun muassa yskimisestä, turvaväleistä ja siivoamisesta. Jos matkailija oirehtii, siitä tulee heti kertoa matkailuyrityksen henkilökunnalle oireista.

Turvaohjeet noudattavat pitkälti aiempia Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Työterveyslaitoksen ohjeistuksia.

Ravintoloille ja kahviloille on lisäksi omat rajoituksensa ja ohjeensa, joissa rajoitetaan asiakasmääriä ja kielletään esimerkiksi noutopöytätarjoilu.

Heiskanen ei usko, että mahdollisesti vilkaskin kesäsesonki loisi ongelmia ohjeiden noudattamiselle. Yksi asia vaatimuksissa mietityttää.

– Sitä jäimme ihmettelemään, että miten voimme asiakkaille sanoa uskottavasti, että parin metrin etäisyydet pidetään. On mahdotonta ajatella, että joku järjestyksenvalvoja on paikalla koko ajan.

Ruokailu vaatii eniten järjestelyitä.

– Meillä on iso ravintola, joissa on useampi osasto. Puolitamme sisäpaikat, kesällä on terassi käytössä. Annoksina menee kaikki: ruoka, aamiainen, lounas ja illallinen.

Heiskanen miettii, että työvoiman saanti voi olla paikoin hankalaa, koska kaikkialla tarvitaan lisää käsipareja tarjoiluun ja lisäsiivoamiseen.

Savusaunassa riittää tilaa turvaväleihin

Iisalmessa Spa Hotel Runni avautuu juhannuksen jälkeen. Aluksi se avaa kylpylähotellin puolen, varaustilanteen mukaan myöhemmin pienemmän kartanohotellin.

Puhelin on alkanut soida yhä enemmän erityisesti viime viikosta alkaen.

Spa Hotel Runnin toimitusjohtaja Satu Jokihalme katsoo, että hallituksen matkailuohjeistukset eivät tule tuottamaan erityisiä ongelmia. Vastaanlaiseen lisättyyn siivoamiseen ja hygieniaohjeisiin hotellissa totuttauduttiin jo maaliskuussa ennen kuin epidemia pakotti hotellin sulkeutumaan.

Spa Hotel Runnin toimitusjohtaja Satu Jokihalme Mannerheim-sviitissä.

Aamiaisen hoito aiheuttaa eniten poikkeusjärjestelyitä. Vaihtoehtona on a la carte -aamiainen, tai take away.

– Kun puolet saa ottaa ravintolatilaan, meillä se tarkoittaa 150. Sata lienee todennäköisempi enimmäismäärä ja sekin jakaantuu useammalle tunnille. Turvavälit pysyvät, kun koko iso tila otetaan käyttöön.

Runnissa on valtava savusauna. Kolmilauteinen saunatilan virallinen saunojamäärä kerralla voi olla 32 henkeä.

– Turvavälien kera kymmenen henkilöä menee helposti lauteille. Viime talvena opiskelijat kokeilijat savusaunan maailmanennätystä ja heitä taisi olla noin 80.

Mökkivuokraajalle päänvaivaa

Ministeriöiden turvaohjeistus saa kesämökkejä välittävän Lomarenkaan toimitusjohtaja Juha-Pekka Olkkolan mietteliääksi. Korona-aikana yritys, joka toimii majoitusliikkeen tavoin, on jo ohjeistanut siitä, miten mökkejä esimerkiksi tulee siivota.

Ohjeissa sanotaan, että mökkivuokraajan ”vastuulla on kartoittaa palveluun liittyvät riskit ja estää terveyshaittojen synty”.

– Tämä on meille aika rankka lause, johon suhtaudumme vakavasti, koska olemme hotelliyrittäjän tapaan vastuullinen osapuoli, jos jotain menee pieleen.

– On selvää, että sairaalatason hygieniavaatimusta on aika vaikea keneltäkään vaatia. muulta kun sairaalalta. Voi sanoa suomalaisittain, että parhaansa yrittää tehdä, ja katsotaan niin se riittää.

Olkkolan mukaan mökeissä noudatetaan jo siivousaineiden osalta ohjeistuksia, että desinfiointiaineita ei ole syytä käyttää keittiöissä vaan heikosti emäksistä pesuainetta, saniteettitiloissa desinfioivaa pesuainetta.

Olkkola sanoo, että suomalaiset haluavat liikkeelle. Luvut ovat ”hämmentäviä”, varauksissa liikutaan jo tuplamäärissä viime vuoteen verrattuna.

Hän korostaa, että matkailukesän onnistumista ajatellen vastuut eivät voi olla vain majoitusliikkeellä.

– Haaste on myös asiakkailla ja kuluttajilla.