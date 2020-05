Sikke Sumari ilahtui: ”Kausi ei ehkä jääkään ihan pannukakuksi” – Viron rajan avautuminen sai yrittäjät toiveikkaiksi

Yrittäjä Sikke Sumari pyörittää Muhun saarella matkailutilaa. Sari Sopanen puolestaan johtaa Pärnussa kylpylähotellia. Yrittäjät odottavat jo suomalaisten paluuta Viroon.

Viron ulkoministeri kertoi torstaina, että kesäkuun 1. päivästä lähtien maahan pääsee parin kuukauden tauon jälkeen taas suomalaisia matkailijoita.

Suomalaisilta ei vaadita kahden viikon karanteenia.

Sikke Sumarin Muhun-matkailutilan kaudessa monta kysymysmerkkiä

Ravintola- ja matkailuyrittäjä Sikke Sumarilla on Muhun saarella matkailutila Nami Namaste.

Muhu sijaitsee Manner-Viron ja Saarenmaan saaren välissä. Koronavirus iski erityisen voimakkaasti Saarenmaalle, ja saari olikin huhtikuussa maan pahin koronapesäke.

Sumari yllättyi Viron hallituksen päätöksestä avata rajat suomalaisille jo kesäkuun alusta, sillä aiemmin ilmoitettiin, että matkailu Viroon jatkuu vasta kesäkuun 14. päivä.

Sikke Sumarin Nami Namaste -matkalutila sijaitsee Muhun saarella Virossa.

Monta kysymystä on vielä avoinna. On mahdotonta sanoa, missä määrin suomalaiset alkavat liikkua Viron suuntaan.

– Ei tiedetä esimerkiksi sitä, mikä on tilanne karanteenin suhteen takaisinpäin tultaessa. Odotellaan, että Suomi vastaa ja antaa omat säännöksensä, Sumari sanoo.

Sumarin kohteen toukokuun varaukset peruttiin tai siirrettiin eteenpäin.

– Heinä–elokuun varauksia ei ole vielä peruutettu, mutta varaaminen pysähtyi tietysti kuin seinään.

Sumari: ”Iloitsin, että kesä ei jääkään ihan pannukakuksi”

Tilaa siis on, ja hyvin. Sumari korostaa, että virolaismatkailijat pääsevät kohteeseen halutessaan milloin vain. Valtaosa, noin 90 prosenttia tilan vieraista on suomalaisia.

– Suomalaiset varaavat matkansa aina hyvissä ajoin, jolloin virolaisille ei enää ole tilaa. Nyt tavoittelen virolaismatkailijoita, koska he pääsevät liikkumaan hyvin.

Suomalaiset eivät vielä ole reagoineet Viron hallituksen torstaina antamaan ilmoitukseen.

– Toki sellainen tietty toivo kesäkauden suhteen nousi, ja iloitsin, että kausi ei jääkään ihan pannukakuksi.

Isot suomalaismatkailijoiden ryhmät jäävät tänä kesänä tulematta

Nami Namasten kausi kestää normaalisti toukokuusta elokuun loppuun. Tänä vuonna Sumari on harkinnut pidentävänsä aukioloa loppukesästä aina syyskuulle asti.

– Tämä on hetki hetkeltä-, päivä päivältä -päätösten tekemistä. Ennen kuin tulee selvät sävelet siitä, mitä sallitaan, päätöksiä ei voi tehdä. Lisäksi koko ajan puhutaan mahdollisesta viruksen toisesta aallosta, Sumari kertoo.

Valtaosa Sikke Sumarin tilan vieraista on suomalaisia.

Sumarin tilalla on seitsemän huonetta ja 14 vuodepaikkaa. Nami Namastessa on käynyt myös suomalaisryhmiä lounaalla. Lounasmatkat on tältä kesältä peruttu.

– Matkatoimistot ovat niitä järjestäneet, eikä kevään poikkeustilan aikana ole voinut edes ajatella, että ihmiset matkustaisivat busseilla isoissa ryhmissä.

Sumari arvioi, että kesäkausi jää tappiolle.

– Olen ajatellut, että avaisin juhannukselta eli 22. kesäkuuta. Siitä eteenpäin on joitakin varauksia, joita ei ole peruttu. En usko, että kesäkuun alkuun tulee sellaista rynnistystä, että olisi tarpeen palkata henkilökuntaa siihen väliin.

Sumari ei ole itse käynyt Muhulla. Tilan työntekijät ovat kuitenkin laittaneet kaiken valmiiksi vieraita varten.

Matkailutilan pyörittäminen ei ole Sumarin ainoa tulonlähde, mutta loven tämä vuosi hänen tulovirtaansa tekee.

– Vaikka vieraiden määrä on vähentynyt, en voi vähentää henkilökuntaa, sillä kaikki asiat pitää edelleen hoitaa ja kulut juoksevat koko ajan.

Hänen sympatiansa ovat pienten paikallisten bed and breakfast -yrittäjien puolella.

– Tilanne ei saarilla ole kovin hyvä. Pienet yrittäjät pyrkivät saamaan avustuksia samalla tavoin kuin Suomessakin, jotta he selviytyvät tästä.

Suomalaismatkailijoiden osuus sekä Muhulla että Saarenmaalla on Sumarin mukaan merkittävä.

– Suomalaiset ovat erittäin tervetulleita käyttämään saarten palveluita. Matkailijoiden paluuta odotetaan kovasti, Sumari sanoo.

Toimitusjohtaja Sari Sopanen, Hedon Spa Hotel.

Suomalaismatkailijoiden varauspiikkiä ei vielä näy pärnulaishotellissa

Kylpyläkaupunki Pärnussa sijaitsevan Hedon Spa & Hotelin toimitusjohtaja Sari Sopanen kertoo, että suomalaisvieraita odotellaan jo.

– Toivomme, että suomalaiset rohkaistuvat liikkumaan ja matkustamaan. Me teemme parhaamme, että se on myöskin turvallista.

Suomalaiset muodostavat hotellin asiakaskunnasta ympärivuotisesti vajaat 20 prosenttia. Kesällä suomalaisten osuus korostuu.

– Suurin asiakasryhmämme ovat virolaiset. Kun raja on ollut kiinni, se on ollut meille liiketoiminnan pelastus.

Pärnussa sijaitseva Hedon Spa Hotel.

Hotellivarauksissa ei vielä näy suomalaisvieraiden varauspiikkiä. Ennakkovarauksia kesälle Suomesta on toki tehty.

– Asiakkaat ovat olleet odottavalla kannalla ja suhtautuneet matkan toteutumiseen varauksella. Siihen on varmasti vaikuttanut se, millaisia matkustussuosituksia suomalaisviranomaiset antavat.

Sopanen toivoo matkailijoilta vastuullisuutta. Jos oma terveydentila mietityttää edes vähän, hän toivoo, että matkalle ei lähdetä.

– Sillä tavoin huolehditaan yhdessä siitä, että pahin kriisi on ohitettu ja ettei toista aaltoa tule, hän sanoo.