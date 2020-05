Näin STM ohjeistaa avautuvia ravintoloita – omat tuolit, ovet kiinni kello 23

Ministeriö kertoi ravintoloiden rajoituksista.

Ravintolat ja kahvilat avataan tietyin rajoituksin samaan aikaan koko maassa ensi maanantaina. Sosiaali- ja terveysministeriö tiedotti asiasta perjantaina.

Tällöin astuu voimaan laki tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta. Se on voimassa lokakuun loppuun. Tasavallan presidentti vahvisti lain tänään.

Väliaikaisten rajoitusten yhtenä tavoitteena on, että yritykset kehittävät omaehtoisiin toimenpiteisiin ja suunnitelmiin perustuvia toimintamalleja, kun rajoituksia asteittain puretaan.

Ravitsemisliikkeet voivat olla auki kello 6–23 välisenä aikana.

Alkoholijuomien anniskelu on sallittu kello 9–22 välisenä aikana. Jos asiakas on ostanut alkoholijuomansa ennen kello 22:ta, juoman nauttiminen on sallittua kello 23:een eli sulkemisaikaan saakka.

Ravitsemisliikkeen asiakkaiden enimmäismäärä on sisätiloissa rajattu puoleen normaalista.

Lisäksi ravintolat velvoitetaan noudattamaan hygieniaan liittyviä erityisvaatimuksia ja huolehtimaan asiakkaiden välisen riittävän etäisyyden ylläpitämisestä.

Kaikilla asiakkailla pitää olla oma istumapaikka. Asiakkaat voivat kuitenkin noutaa ostoksensa itse esimerkiksi tiskiltä.

Ruokaa ei saa annostella itse tai hakea juomaa buffetpöydästä.

Ravitsemisliikkeiden on laadittava suunnitelma siitä, miten ne toteuttavat velvoitteet ja ne on pidettävä asiakkaiden nähtävillä.

Stm:n mukaan koronavirus leviää ensisijaisesti pisaratartuntana, mutta taudille voi mahdollisesti altistua myös hengittämällä ilman aerosolihiukkasia. Tauti voi siten tarttua ravitsemisliikkeessä asiakkaiden fyysisen läheisyyden johdosta.

Ravintolat ja kahvilat ovat koronavirusepidemian aiheuttamissa poikkeusoloissa olleet suljettuina asiakkailta 4. huhtikuuta alkaen.