Lahtelainen sporttibaari avaa ovensa parin kuukauden tauon jälkeen – ”Mietimme, mihin pannaan haarukat ja veitset”

Lahtelaisessa Sport & Music Bar Pelurissa on valmistauduttu avaamaan tänään ovet asiakkaille parin kuukauden tauon jälkeen tuhansien muiden ravintoloiden tavoin. Uusien sääntöjen toteutus käytännössä on osoittautunut hankalaksi.

Lahtelaiset Minna ja Janne Sillgren alkoivat jo viime viikolla valmistautua Sport & Music Bar Peluri -ravintolansa lounastarjoiluun kesäkuun ensimmäisenä maanantaina, reilun kahden kuukauden tauon jälkeen.

Ravintolan perusteellisen siivoamisen lisäksi on riittänyt paljon muutakin tehtävää.

– Pitää tehdä tukkutilaus, sopia mattojen vaihdosta firman kanssa, soittaa arvotavaran kuljetuksesta...., Minna Sillgren luettelee.

– Mutta kiva, kun pääsee taas hommiin ja saa elämään taas selvän rytmin.

Ennen kuin ravintola määrättiin koronaepidemian takia sulkemaan ovensa, alkoivat Sillgrenien arkipäivät normaalisti aamukuudelta aamiaistarjoilulla sekä buffet-lounaan valmistelulla.

Janne ja Minna Sillgren ovat päättäneet tarjoilla lounaan kokonaan lautasannoksina – myös hampurilaiset.

Nyt lisää päänvaivaa tuovat uudet koronaviruksen takia annetut ohjeistukset. Uusien sääntöjen mukaan asiakkaat eivät saa itse ottaa ruokaa buffet-pöydästä, joten tarjoilu ollut pakko ajatella uusiksi.

– Tulimme siihen tulokseen, ettemme pysty tarjoamaan aamiaista lainkaan, sillä kaiken tarjoilu erikseen on vain niin vaikeaa. Samaan tulokseen tultiin läheisessä hotellissa, Sillgren kertoo.

Hänen mukaansa ohjeiden pitäisi olla paljon yksityiskohtaisemmat, sillä nykytilassa ne jättävät paljon ravintolan pitäjän ratkaistavaksi.

– Mietimme esimerkiksi, että mihin pannaan haarukat ja veitset. Saavatko ne olla vaikka pöydillä ruukuissa, vai pitääkö ne kääriä serviettiin ja tuoda joka asiakkaalle erikseen keittiöstä? Entä vesi ja lasit, voiko asiakas ottaa vesikannun vai onko sekin tuotava pöytään? hän kertoo.

– Pikkaisen tulee nimittäin askeleita, kun tuon joka asiakkaalle keittiöstä kaiken pöytään.

Sillgrenit ovat hoitaneet buffet-tarjoilun kahdestaan. Nyt jo hampurilaisen tilaaminen voi aiheuttaa ongelmia lounasajan toimintaan.

– Jos joku tilasi ennen hampurilaisen, mies siirtyi kassalta keittiöön kokkaamaan ja minä siirryin pöytiä hoitamasta kassalle. Mutta entä nyt? Jos minä olen kassalla, niin kuka sitten tarjoilee?

Pariskunta on päättänyt tarjoilla lounaan kokonaan lautasannoksina – myös hampurilaiset.

– Me tietenkin haluamme, että ruokailu on asiakkaiden kannalta sujuvaa, mutta käytännössä on paljon ongelmia. Ja tiedän niitäkin ravintoloiden omistajia, jotka ovat hoitaneet koko buffet-tarjoilun yksin. Kuinka he selviävät?

Koronatartuntojen vaaran takia myös sisustusta on järjestelty uusiksi. Pöytien väliin on asetettu pleksit pisaratartuntojen estämiseksi. Ravintolat saavat ottaa sisään vain puolet nykyisestä lupiin kirjatusta asiakasmäärästä. Baarijakkarat, joilla asiakkaat saattoivat iltaisin istua katsomassa urheilua televisioista, on siirretty sivuun.

Koronatartuntoja pyritään Pelurissa estämään muun muassa pöytien väliin pystytetyillä väliseinillä.

Perjantaina pariskunta pystytti terassin, jolle he olivat saaneet laajennusluvan.

– Asiakaspaikkoja ei tullut lisää, mutta pöytien väliin saatiin turvallisuuden takia enemmän tilaa, Sillgren kertoo.

Käytännön pulmista huolimatta Sillgren on tyytyväinen, että saa jälleen avata ravintolansa.

– Mukavaa päästä ansaitsemaan toimeentulonsa. Ja taas tuossa terassia laittaessa oli ihanaa, kun tutut asiakkaat pysähtyivät kyselemään, että joko teille pian voi tulla. Se kyllä lämmittää mieltä.

Ravintoloiden varotoimista huolimatta hän toivoo, että myös asiakkaat muistavat oman vastuunsa.

– Ei tulla ravintolaan, jos ei ole terve, ja muistetaan säilyttää turvavälit, Sillgren sanoo.

– Kun olemme olleet tässä samassa tilanteessa, niin uskon, että kaikki osaamme ajatella asioita vähän eri tavalla ja ottaa vastuuta.