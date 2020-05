Pian aukeavan Ähtärin pandapuiston miljoonat pantiin jäihin – edessä kohtalon kuukaudet

Ähtärin eläinpuistossa odotetaan matkailukesän alkua pelonsekaisin odotuksin. Toukokuun koululaisretkien tuotot jäivät saamatta. Ähtärin Eläinpuisto Oy:n hakema pääomitus on jäissä uuden valituksen takia, ja kesän matkailuinto on suuri kysymysmerkki.

Ähtärin kaupunginjohtaja Jarmo Pienimäki uskoo vahvasti siihen, että eläinpuisto vetää taas ihmisiä, kun sen kylkeen tulee uusia vetonauloja.

Hankaveden rannalla hotelli Mesikämmenen ja Pandatalon lähellä olevalla alueella on avautumassa saunamaailmaa, vesiurheilukeskusta, ravintola-kahvilaterassia ja vierasvenesatamaa.

Toista miljoonaa euroa maksavaa hanketta vetää yrittäjäryhmä, jolla on kumppaneina ruokalistan laativa Tomi Björck sekä Duudsoneiden Jukka Hildén.

Rahat toimenpidekiellossa

Viime vuoden tuloksesta ja alkuvuoden koronavaikutuksesta johtuen Ähtärin eläinpuiston talous vajosi niin pahasti, että se haki Ähtärin kaupungilta kahden miljoonan euron pääomittamista. Kaupunki omistaa puiston.

Eläinpuisto-yhtiön omat pääomat olivat Keskisuomalaisen mukaan lähes 380­000 euroa miinuksella.

Pienimäki kertoo Taloussanomille, että kaupungin myöntämä kaksi miljoonaa euroa on jäädytetty. Sillä oli tarkoitus tervehdyttää yhtiön taloutta.

– Pääomitus meni valtuustossa läpi, mutta tämä eläkeläinen, joka on kokenut aina velvoitteekseen valittaa, valitti myös tästä. Kaikki menee vaikeimman kautta. Käytämme nyt muutama kymmenen tuntia tähänkin vastineeseen, Pienimäki sanoo.

Ähtärin kunnanjohtaja Jarmo Pienimäki.

Asia on hallinto-oikeudessa, joka on pannut rahat toimenpidekieltoon, kunnes asiaan saadaan lainvoimainen päätös. Juuri kaupungin tiedoksi tullutta valitusasiaa käsitellään kaupunginhallituksessa 8. kesäkuuta.

Kaupunginjohtaja tuskastui

Valituksen tekijä on tunnettu ähtäriläinen Olli Sahimäki. Kaupungin pandapanostuksia vastustava Sahimäki valitti myös vuonna 2017 kaupungin pandahankkeelle myöntämästä rahoitustakauksesta, jonka hän tuolloin myös voitti oikeudessa.

Pienimäki korostaa, että eläinpuisto tuo kaupungille matkailijoita, brändiarvoa, rahaa ja töitä. Elinkeinotoimintaan panostettu raha tulee kertoimella takaisin, ja siksi kannattavuutta ei voi mitata yksin puiston kannattavuudella, hän katsoo.

Sahimäki on arvostellut kaupunkia liian suuresta riskinotosta ja katsonut, ettei kaupungin pidä taata yhtiöidensä lainoja ja vaarantaa verorahaa tai peruspalveluita.

Olli Sahimäen mielestä kaupungin ei pidä taata yhtiöidensä lainoja ja vaarantaa verorahaa tai peruspalveluita.

Valituksen takia miljoonat ovat Pienimäen mukaan jäässä nyt pahimmalla hetkellä. Viime vuoden tappioiden päälle iski koronakriisi.

Eläinpuisto on pitänyt alkuvuonna jo kahdet yt-neuvottelut.

– Pandatalo tuli maksamaan meille 600 000 euroa enemmän kalliimman rahoituksen takia. Energiaa kuluu tähän, kun voisimme kehittää toimintaa, Pienimäki sanoo.

Pyry ja Lumi tekivät tuttavuutta

Ähtärin Eläinpuistoon kuuluvat Hotelli Mesikämmen ja Snow Panda Resort. Vuosi 2018 oli vahva: Tavoite oli 800 000 euroa, mutta tulos nousi 1,5 miljoonaa euroa voitolliseksi. Viime vuonna tappiota tuli saman verran.

Ähtäri aukeaa ensi maanantaina. Tilaa on ulkona puistoalueella, ja turvavälit on helppo pitää. Käsidesiä ja käsien pesupisteitä on puistoalueella lisätty.

Ähtärin eläinpuiston tunnetuimmat ja kalleimmat asukit ovat pandat Lumi ja Pyry. Niitä ovat viimeksi katsoneet lähinnä alueen koululuokat erikoisluvalla.

– Eläimillekin on ollut hyvä tottua jo etukäteen, että ihmisiä palailee, arvelee toimitusjohtaja Arja Väliaho.

Ähtäri Zoon hallituksen puheenjohtaja Arja Väliaho siirtyi hoitamaan yhtiöiden toimitusjohtajan tehtävää toukokuun alussa.

Huhtikuussa Lumia ja Pyryä kannustettiin unohtamaan turvavälit ja pariutumaan. Vielä pandat eivät ymmärtäneet käyttää tilaisuutta muuhun kuin harjoitteluun ja painileikkeihin.

Pyry-panda.

Väliaho sanoo, että puiston lyhytaikainen rahoitus on turvattu. Kuluja on leikattu muun muassa henkilöstömenoista. Kesä–elokuu ovat tulevia kohtalonkuukausia, sillä niiltä kertyy 90 prosenttia vuotuisesta liikevaihdosta.

– Bambusta ei leikata, eikä muidenkaan eläinten ruuasta tai hoidosta.

– Odotamme, että kotimaan matkailu lähtee kasvuun. Vielä olemme odottavaisin mielin. Tavoite on edelleen reipas pari sataatuhatta kävijää. Siitä ei ole tingitty. Tavoitteena on näissä kolmessa yhtiössä 8–9 miljoonan liikevaihto, Väliaho kertoo.