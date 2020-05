190 kunnassa käynnissä yt-neuvottelut

Vaara ei ole vielä läheskään ohi, sillä vientialat varoittavat normaalia heikommasta kysynnästä.

Työ- ja elinkeinoministeriö kertoi uudessa tilannekatsauksessaan on useita pieniä rohkaisevia lukuja, mutta isoja uhkia on yhä näköpiirissä.

Pelättyä konkurssiaaltoa ei vielä ole tullut, lomautusten kasvutahti on rauhoittunut, ja yt-neuvottelut eivät ole vielä johtaneet massairtisanomisiin.

Lomautettuja oli 163 700 huhtikuun lopulla. Heistä 162 000 oli kokoaikaisesti lomautettuna, mikä on seitsemän prosenttia työvoimasta. Tem arvioi, että lomautettujen määrä alkaa lähiviikkoina laskemaan.

Myös yritystukien, kuten Business Finlandin ja Ely-tukien, hakemusmäärä on yhä suuri, mutta vapun jälkeen tasaantunut.

Onko kyse silti vasta tyvenestä myrskyn edellä, sitä ei Temissä pystytä vielä arvioimaan.

– Jos suuri osa lomautetuista tulee pysyvästi irtisanotuksi, työttömyysprosenttimme nousee huomattavasti, jopa yli kaksinkertaiseksi, Temin kansliapäällikkö Jari Gustafsson sanoi torstaina.

Koronakriisin aikaiset rajoitustoimet näkyvät selvästi kasvaneessa työttömyydessä. Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi huhtikuussa edellisestä kuusta 124 000:lla.

Synkkä tilanne on myös kuntapuolella, sillä yt-neuvotteluita käydään 190 kunnassa. Teknologiateollisuudesta tullut varoitus on syytä ottaa vakavasti. Toinen aalto saattaa tulla hyvinkin voimakkaana, Gustafsson listasi huolia.

Erityisen huolestuttava on keväällä kasvanut alle 25-vuotiaiden työttömyys, joka oli kaksinkertaistunut vuoden aikana. Nuorten ahdinkoa lisää, että mahdollisuudet kesätyöhön ovat huomattavasti normaalia huonommat. Keväällä työmarkkinoille tulee kymmeniä tuhansia vastavalmistuneita lisää.

80 000 tuen hakijaa

Omien tukitoimiensa ministeriö arvioi purreen varsin hyvin koronakriisiin.

Yritystukihakemuksia on Business Finlandissa, Ely-keskuksissa ja yksinyrittäjätukina haettu yhteensä noin 80 000. Noin 60 000 yritystä on tulossa jonkin tuen piiriin. Hakemusten kasvu on taittunut.

Se voi kertoa siitä, että kriisi helpottaa, mutta myös kesän tulosta ja siitä, että ”joukko on suunnilleen se, joka on ollut erityisesti kriisin kourissa”, Gustafsson sanoi.

Hakemusten pieni lasku voi johtua myös siitä, että yritykset odottelevat uuden kustannustuen valmistumista. Se on määrä saada ensi viikolla eteenpäin ja eduskuntakäsittelyyn siten, että tuki on haettavissa 15. kesäkuuta.

Business Finlandin ja Elyjen tukia aletaan ajamaan alas siten, että ne umpeutuvat, kun investointituki astuu voimaan. Ylikompensointia eli kaksinkertaista tukemista ei pääse tapahtumaan, koska tuen hakijat tarkastetaan ristiin.

Teollisuussijoituksen pk-sektorille tekemän tutkimuksen mukaan Business Finlandin ja Finnveran tuet ovat kohdistuneet suhteellisesti enemmän yrityksiin, joiden liikevaihto on laskenut.

– Tältä osin huoli tukien oikeudenmukaisesta jaosta on tullut katetuksi näiden tukien kautta. Gustafsson sanoi.

Lukumääräisesti tukea saivat kuitenkin eniten yritykset, joiden liikevaihdon lasku oli pienimmässä 0-40 prosentin haarukassa. Näitä yrityksiä oli hakijoissa myös eniten.