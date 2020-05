Kilpailu opiskelija-asunnoista alkaa jo nyt – katso vinkit asunnon etsijälle

Osa syksyn opiskelijavalinnoista on jo julkaistu. Kilpailu opiskelija-asunnoista alkaakin poikkeuksellisesti jo alkukesästä, vaikka loppukesälle odotetaan toista aaltoa.

Kesän ensimmäinen opiskelija-asuntojen vuokrasesonki alkaa poikkeuksellisesti jo näinä päivinä, kun se aiemmin on ajoittunut loppukesälle.

Esimerkiksi korkeakoulujen syksyllä alkavien koulutusohjelmien todistusvalinnoista on jo ilmoitettu opiskelemaan valituille.

Asunnonmetsästäjien toinen aalto on luvassa heinäkuun lopulla, kun korkeakoulut ilmoittavat valintakokeidensa tulokset.

Taloussanomat kokosi vinkit opiskelija-asunnon löytämiseen.

Opiskelija-asuntoja Helsingin Jätkäsaaressa.

1) Ole liikkeellä ajoissa

Asunnonhaku kannattaa aloittaa heti, kun tieto opiskelupaikasta on varmistunut.

– Nopeus on valttia. Asuntohakemuksen tekemistä ei kannata missään nimessä siirtää myöhäisemmäksi, Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö Hoasin toimitusjohtaja Matti Tarhio sanoo.

Kun asuntoa tarjotaan, on viisainta ottaa se vastaan jo ennen opintojen alkua.

– Silloin voi olla asumisen suhteen turvallisin mielin, sanoo Tarhio.

2) Muista oikea asenne

Vuokrayksiö vaikkapa Helsingin kantakaupungista kuulostaa hyvältä, mutta jää monelle opiskelijalle haaveeksi.

Tarjonta asunnoista on monipuolisempaa ja vuokrat matalampia keskusta-alueiden ulkopuolella.

3) Hyödynnä eri kanavia

Asuntoa kannattaa hakea samaan aikaan monen eri kanavan kautta.

Opiskelija-asuntosäätiöt tarjoavat asuntoja yksityisiä vuokranantajia edullisemmin. Vuokrattavana on erityyppisiä koteja soluasunnoista yksiöihin isoihin perheasuntoihin.

Esimerkiksi Hoasin vuokrataso on 35 prosenttia markkinavuokria edullisempi.

– Hintatason tarkoitus on mahdollistaa kokopäiväinen opiskelu myös täällä pääkaupunkiseudulla, Hoasin Tarhio sanoo.

Myös vuokravakuus on kohtuullinen. Huokein vaihtoehto on soluasunto, joita onkin paljon tarjolla.

Myös korkeakoulujen ylioppilaskuntien ja osakuntien asuntotarjonta kannattaa tarkistaa.

Vuokra-asuntoja tarjoavat lisäksi kaupungit sekä suuret yksityiset vuokranantajat kuten Sato ja Kojamo.

Jos on varaa maksaa enemmän, koti voi löytyä yksityisen vuokranantajan kautta.

4) Panosta asuntohakemuksen täyttämiseen

Yhä useampi välittäjä ja yksityinen vuokranantaja tekee vuokralaisten esikarsinnan ja valinnan yksityisnäytölle sähköisten asuntohakemusten perusteella.

Vuokraturvan toimitusjohtaja Timo Metsola neuvoo täyttämään hakemuksen huolella, ajan kanssa.

– Asuntohakemus ei ole ylioppilasaine, mutta vuokranantaja tekee valintansa sen perusteella. Hakemuksen tulee kiteyttää olennaiset asiat, Metsola sanoo.

Hakemuksessa kannattaa mainita sekin, jos vanhemmat ovat valmiit auttamaan vuokranmaksussa tai -takuissa.

Asuntonäytöillä kannattaa olla edukseen.

5) Ole eduksesi asuntonäytöllä

Yksityisnäytöllä pätee edelleen vanha sääntö: pukeudu ja käyttäydy kuin olisit menossa työhaastatteluun.

– Ei kannata ylipukeutua, mutta siisti olemus kertoo paljon, Vuokraturvan Metsola sanoo.

6) Varo huijareita!

Etenkin netin kautta vuokrattavien kohteiden kanssa on oltava realistinen.

Vuokralaiset ry:n toiminnanjohtaja Anne Viita kertoo, että kun jokin kohde kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta, se yleensä on sitä.

– Aina, jos kohde on liian edullinen paikkakunnan vuokratasoon nähden, kannattaa kysellä, miksi niin on.

7) Jos mahdollista, tee kuntokatselmus

Vapailta markkinoilta vuokra-asuntoa etsivän on paras käydä katsomassa asuntoa paikan päällä ennen sopimuksen solmimista.

– Siinä vaiheessa vuokranantajan kanssa on hyvä keskustella ja sopia asioista, jotta asunto on muuttopäivänä kunnossa, jos jotain korjattavaa on, Viita sanoo.

8) Varmista, millaisen vuokrasopimuksen allekirjoitat

Vuokralaiset ry:n Viita kertoo, että myös vuokrasopimuksen muotoon on kiinnitettävä huomiota.

– Sopimus voi olla esimerkiksi määräaikainen, jolloin sitä ei voi irtisanoa kesken vuokrakauden, tai toistaiseksi jatkuva, jossa määritellään ensimmäinen mahdollinen irtisanomispäivä, hän kertoo.

Asunnon haussa kannattaa olla nopea ja joustava.

9) Hae yleistä asumistukea

Kun vuokrasopimus on allekirjoitettu, haetaan Kelan maksamaa yleistä asumistukea.

Jos tuore opiskelija muuttaa samaan asuntoon toisen henkilön kanssa, kannattaa vuokrasopimuksissa olla tarkkana ja huomioida yleisen asumistuen ruokakuntakohtaisuus.

10) Ota kotivakuutus

Opiskelija-asuntoon vuokralle muuttava tarvitsee yleensä koti-irtaimistovakuutuksen. Se korvaa, jos omaisuutta tuhoutuu tai varastetaan.

11) Älä unohda muuttajan muistilistaa

Muuttoilmoitus postiin ja maistraattiin tehdään viikon kuluessa muutosta.

Järjestelmä välittää uudet osoitetiedot automaattisesti muun muassa viranomaisille.

Vuokralaisen on tehtävä sähkösopimus ja ilmoitettava muutostaan uudelle isännöitsijälleen.