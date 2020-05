”Ottaa pattiin niin, ettei veri kierrä” – matkailuala tyrmistyi Varhilan suosituksesta

Matkailualalla ennakoidaan konkursseja, jos suomalaiset eivät saisi kesällä matkustaa kotimaassakaan.

Matkailualalla sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikön Kirsi Varhilan kommentit torstaina järjestetyssä ajankohtaiskatsauksessa ovat saaneet tyrmistyneen vastaanoton.

Varhilan mukaan tällä hetkellä on hallituksen vahva suositus, että kotimaassakaan ei matkailtaisi kesällä.

– Tällä hetkellä hallitus on vahvasti suositellut, että kotimaan matkailua ei harrastettaisi. Tämä on asia, jota hallitus joutuu tarkastelemaan, kun kesä tulee ja matkailuun liittyvät kysymykset koko ajan lisääntyvät. Vielä toistaiseksi suositus on se, että emme myöskään kotimaassa vapaa-ajalla matkaile, Varhila kommentoi.

– Ottaa pattiin niin ettei veri kierrä, toteaa Suomen Scandic-hotellien toimitusjohtaja Aki Käyhkö.

– Tämä on meidän alalle jälleen yksi luoti hallituksen suunnasta, kysymys on, että kuinka monta on vielä piipussa jäljellä.

Aiempia ”luoteja” ovat Käyhkön mukaan esimerkiksi sulkemisen takia ravintoloille myönnetyt tuet, joita hän kutsuu alimitoitetuiksi.

– Ja hotellialalle ei tukea ilmeisesti ole tulossa, hän toteaa.

Hotelliketjun 65 Suomessa sijaitsevasta hotellista avoinna nyt on 14. Scandicissa pidettiin viimeksi tiistaina yt-neuvottelut, joissa henkilökunnan lomautuksia päätettiin jatkaa 90 päivää kesäkuun lopusta eteenpäin. Hotelliketjun 2000 työntekijästä 150 on tällä hetkellä töissä.

– Meillä tässä on 1850 ihmisen työpaikat kyseessä, kohtuullisen matalapalkkaisella alalla, jossa toimeentulo voi olla muutenkin vaikeaa, Käyhkö sanoo.

– Mitä olen joidenkin kanssa viestitellyt, niin iso osa heistä ei ole vielä saanut euroakaan työttömyyskassasta. Tämä on ennenäkemättömän karmea tilanne näille ihmisille.

Ihmetystä on aiheuttanut myös matkailusta vastaavan elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk) eilinen Twitter-päivitys, joka vaikuttaa olevan ristiriitaiselta Varhilan kommenttien kanssa.

– Näin matkailusta vastaavana ministerinä taidan sitten ottaa pikku irtioton ja kannustaa kotimaan matkailuun. Suomi liikkeelle matkailemalla, Lintilä tviittasi keskiviikkona.

Käyhkön mukaan ristiriitaiset kommentit ovat hämmentäviä ja vahingollisiakin.

– Vaikea nähdä, kuinka se edesauttaa suomalaisen matkailuelinkeinon elpymistä, hän sanoo.

Myös matkailu- ja ravintola-alan yrityksiä edustava järjestö MaRa ennakoi konkursseja, sillä jo vaikeuksissa oleva ala on nyt täysin kotimaisten matkailijoiden varassa.

– Käytännössä suositus kotimaanmatkailun välttämisestä merkitsisi, että meillä ei olisi asiakkaita. Tästä seuraisi lisää lomautuksia ja konkursseja, toteaa järjestön puheenjohtaja Timo Lappi.

– Kesän matkailukautta on odotettu. Sillä on aivan olennainen merkitys meidän alan yritysten selviämisen ja alan työntekijöiden kannalta.

Lapin mukaan alan yritykset tuntevat vastuunsa myös turvallisuudesta koronaepidemian aikana.

– Pystymme takaamaan asiakkaiden ja työntekijöiden turvallisuuden, hän vakuuttaa.

Lapin mukaan suositus matkailun välttämisestä voi ongelmallinen myös lain kannalta.

– Esimerkiksi ravintoloiden rajoitusten kohdalla perustuslakivaliokunta totesi, että näiden rajoituskeinojen pitää olla välttämättömiä tavoitteiden saavuttamiseksi. Välttämättömyysedellytys on siis koko ajan olemassa, Lappi sanoo.

Suomen suosituimmassa mökkikunnassa Kuopiossa on tehty suuria hankkeita matkailun kasvattamiseksi.

– Esimerkiksi Tahkolle on viime vuosina on investoitu kymmeniä miljoonia, jotta se houkuttelisi ympäri vuoden, kertoo Ville Puustinen, Kuopio-Tahko markkinointiosakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja.

– Siellä on 8500 vuodepaikkaa ja noin tuhat mökkiä. Maallikkona tuntuu, että jos lomailee perhepiirissä mökillä ja noudattaa huolellisuutta, niin miten se sen paremmin tarttuisi kuin kotonakaan.

Puustisen mukaan matkailu tuo Kuopion alueelle noin puolen miljardin euron tulot, joten sillä on iso merkitys alueen talouteen.

– Mielellään me matkailijoita ottaisimme, jos se valtiovallalle käy, hän sanoo.

– Mutta ei voi ruveta pullikoimaan, heillä on se paras tieto asiasta.