HS: Hong Kong -tavaratalot vaihtavat nimeään parin viikon päästä – tällaisia suunnitelmia uudella ruotsalaisketjulla on

Haaparannassa Rusta on toiminut jo pitkään.

Suomessa säilyvät omat erikoisuutensa.

Noin 30 vuotta vanha Hong Kong -tavarataloketju katoaa Suomesta kahden viikon kuluttua. Ketju siirtyi kaksi vuotta sitten ruotsalaisen Rustan omistukseen, ja nyt Suomen 25 myymälän nimi vaihtuu Rustaksi.

Rusta on halpatavaraketju, jolla on Suomessa kovat tavoitteet. Maajohtaja Tommy Dolivo kertoo Helsingin Sanomille, että tavoitteena on kaksinkertaistaa myymälöiden määrä viidessä vuodessa. Tänä vuonna avataan jo muutama uusi liike.

– Rusta myy sitä, mitä asiakkaat haluavat ostaa. Ideana on, että vaikka hinnat ovat edullisia, myymälän fiilis ei ole halpaketjumainen, Dolivo sanoo HS:lle.

Rustalla on toimintaa kaikissa Pohjoismaissa ja Saksassa. Se aikoo säilyttää Suomessa Hong Kongien puutarhapuolen ja kalastusvälineosastot, joita muiden maiden liikkeissä ei ole.

– Halpatavaraketjut pärjäävät kaikkialla maailmassa, samoin arvokkaimmat brandit. Keskivaihe on se, jolla on vaikeaa. Kun ei ole oikein halpa eikä riittävän houkutteleva brändikään, Dolivo arvioi.