EU paljasti jättimäisen pelastusrahastonsa – mitä Suomelle jää käteen?

Suomi jää maksumieheksi EU:n pelastuspaketissa, mutta hyötyy silti merkittävästi, jos paketti toimii, ekonomistit arvioivat.

Euroopan unionista kuultiin keskiviikkona voimakkaita, vakavia ja kaunopuheisia vetoomuksia eurooppalaisen yhteishengen ja jälleenrakennuksen puolesta.

Ne avittivat komission puheenjohtajaa Ursula von der Leyenia, joka esitteli viime päivien pääpuheenaiheita, jättimäistä elpymisrahastoa yhdessä EU:n päivitetyn budjettiesityksen kanssa.

Rahastosta pääosa on avustuksia ja vain kolmasosa lainaa, mikä närästää muun muassa Suomea.

Kauniiden sanojen takana kuului välittömästi riitasointuja, sillä jäsenmaat ovat hyvin erimielisiä siitä, millä ehdoilla rahahanoja aukaistaan.

– Tästä on tulossa todella kovaa vääntöä. Tämä on vasta avaus, ja moni maa on vastannut, että ei hyväksy esitystä, Swedbankin Suomen-toimintojen pääekonomisti Heidi Schauman sanoo.

Miten Suomen kävi?

Pääministeri Sanna Marin (sd) on puhunut tiukkojen ehtojen puolesta. Suomi ei kuitenkaan allekirjoittanut yhteisvastuuta vastustavaa neljän maan kannanottoa, kuten Ruotsi, Hollanti, Itävalta ja Tanska.

Keskiviikkona Eurooppa-ministeri Tytti Tuppurainen (sd) sanoi Ylelle, että elpymisrahaston olisi pitänyt olla lainapainotteisempi.

– On selvää, että Suomen riskinä on jäädä maksajapuolelle, kun tiedetään kuinka kipeästi rahaa tarvitsevia maita on Etelä-Euroopassa, Schauman sanoo.

– Tässä on kaksi puolta. Isoimmat tukirahat menevät sinne missä on eniten kärsitty. Se ei ole Suomi. Ehdotukseen liittyy myös vastuita ja riskejä tilanteessa, jossa jokin maa jättäisi velkoja maksamatta, Suomen Pankin johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja sanoo.

– Hyötypuolella on se, että koronakriisi on yhteinen ongelmamme. Suomi hyötyy, jos paketti toimii taloudellisesti.

Näin rahaa jaetaan

Tuki kanavoitaisiin EU:n monivuotisen rahoituskehyksen kautta tiettyjen painopisteiden mukaisesti.

Iso osa rahasta menee Italialle ja Espanjalle, jotka kärsivät pandemiasta eniten. Ne saisivat uutistoimisto Reutersin mukaan yhteensä 313 miljardia euroa lainaa ja tukea.

Katso kartta alla.

Helsingin Sanomien tietojen mukaan paketista tulisi Suomelle mahdollisesti 3,5 miljardia euroa rahaa. Se sisältäisi avustukset ja EU-ohjelmien kautta tulevaa rahoitusta. Komission laskelmissa Suomi ei saisi lainkaan lainoja.

Suomen saama osuus avustuksista olisi 0,7 prosenttia ja koko elvytyspaketista alle 0,5 prosenttia, HS kertoi.

EU:sta veronkerääjä

Aivan uutta elpymisrahastossa on komission rooli velanottajana ja koko EU:lla verojen kerääjänä. Nämä eivät sinänsä vielä velvoita Suomea mihinkään.

– Jäsenmaille kohdistuvia maksuvaatimuksia ei ole, mutta sitten kun niitä pitää maksaa takaisin, voi olla että jäsenmailta pitää santsata, jos verokertymät eivät riitä, Schauman sanoo.

Elpymisrahastoon rahat kerätään EU:n budjettikehysmenoista jäsenmailta. Komissio velkaantuu eli ottaa lainarahaa markkinoilta budjetin niin kutsuttuun omien varojen osuuteen. Komissio antaa näin EU:n budjetille tietynlaista liikkumavaraa.

Se voi myös lisätä Suomen jäsenmaksuvelvoitetta tietyissä rajoissa.

EU:n veronkeräys voisi näkyä myös suomalaisyrityksissä. Vaihtoehtoina voivat olla päästökaupan laajentaminen, hiilitullit, EU:lle tuloutettavia osia arvonlisäveroista tai digiveroja.

– EU:n verotusoikeus on iso rakenteellinen kysymys. Jos EU kerää itse rahaa bondimarkkinoilta, vaikuttaako se maiden luottoluokituksiin? Tästä velasta tulee joka tapauksessa yhteisvastuullisuutta, mikä tekee Ruotsin asemasta euroalueen ulkopuolisena vaikeamman, Schauman huomauttaa.

– Yhteisverotus on selkeä askel kohti yhteistä finanssipolitiikkaa, ja asettaa euroalueen ulkopuoliset maat hankalaan tilanteeseen. Aiemmin Britannia oli jarruttamassa kehitystä. Ruotsissa ja Tanskassa ollaan hyvin huolissaan kehityksestä ja ne miettivät, mitä saavat euroalueen vakaudesta. Suomi ei välttämättä ole ehdotuksessa ollenkaan suurin häviäjä.

Yrityksille pääomia

Leyen korosti, että rahoituksen avulla nekin koronasta kärsineet terveet elinvoimaiset yritykset saavat tukea, joilla ei muutoin olisi pääsyä rahoituslähteille. Rahasto jakaa rahaa myös tekoälylle, digitalisaatiolle ja vihreälle teknologialle.

– Ne ehdot joihin on sitouduttava ovat vihreitä, ja sinänsä hyvin linjassa Suomen hallituksen ilmastotavoitteiden kanssa. Tämä on hyvä, koska niin paljon on peräänkuulutettu, että elvytyksen tulee olla vihreää, Schauman sanoo.

– Yrityksiä ehdotuksen mukaan käsittääkseni pääomitetaan. Se on rahaa, joka ei ole avustusta, vaan sillä voi saada myös tuottoja, Kajanoja huomauttaa.

Raha tulee EU:n ohjelmien kautta, joten tukirahojen saajamaat eivät voi päättää niistä. Investoinnit ohjautuvat muun muassa ilmastotavoitteiden kautta. Osa voi hyödyttää myös suomalaisia yrityksiä. Miten paljon, on mahdotonta vielä arvioida.

Italia on ongelma

Raskaasti velkaantuneen Italian kohdalla ehdollinen velka on erityisen tulenarka kysymys. Italialle asetettavat ukaasit olisivat erittäin vaikeita erityisesti nyt, kun se koki Euroopan kääntäneen sille selkänsä suurimman koronahädän keskellä.

Jos ehdot ovat liian tiukkoja, rahaa ei haluta, ja tilanne voi muodostua samanlaiseksi kuin Kreikan kohdalla. Italian julkinen velka on myös erittäin vanhaa, ja maassa on Schaumanin mukaan vaikea tehdä rakenneuudistuksia.

– Saksa on ainakin näyttänyt, että nyt se on valmis avaamaan lompakkonsa Italian puolesta, ja nyt odotetaan mitä muut tekevät.

Paljon rahaa mutta riittääkö sekään?

Näin komissio esitti: 750 miljardin euron elpymisrahasto talouskriisistä toipumiseen: 500 miljardia avustuksina ja 250 miljardia euroa lainoina.

Vuosien 2021–2027 budjettikehyksen kokonaistaso on noin 1 100 miljardia euroa eli käytännössä sama kuin helmikuisessa esityksessä.

Erityisesti Saksa ja Ranska vaativat isoa tuen osuutta rahastoon.

Rahastoa on ehditty jo epäillä riittämättömäksi, mutta Schauman sanoo, että sen koko nostaa EU:n toimia uudelle tavoitetasolle.

– Se on erittäin määrätietoinen ehdotus. Se on yhtä suuri kuin Euroopan keskuspankin luoma hätärahoitusohjelma, joka sekin on valtavan iso.

Kun mukaan laskee myös kaikki kansalliset tuet, keskuspankkirahoituksen, investointipankin, EVM:n ja muut jo avatut EU-tukimuodot, koronarahoitus nousee useisiin tuhansiin miljardeihin euroihin.

– Totta kai isoja summia ja panostuksia mutta on selvä, että kriisi on niin syvä ja akuuttiin kriisiin vastaaminen ilman tukia on vaikeaa, Kajanoja sanoo.

Jos summat eivät ole suuria, yritykset eivät investoi, kotitaloudet eivät kuluta ja rahoitusmarkkinat eivät rauhoitu.

– Jos rahaa laitetaan liian vähän ja nähdään etukäteen, että se ei tule riittämään, sillä voi olla negatiivia sivuvaikutuksia. Raha voi jopa mennä osittain hukkaan. Jos taas tukijärjestelmän kapasiteetti on riittävän suuri, sitä ei ehkä tarvitse edes käyttää kokonaan, koska se on niin uskottava.