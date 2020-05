Turkulaisvaltuutetut ehdottivat pysäköintipaikkojen muuttamista olutterasseiksi – yrittäjät vastustavat

Turun kaupunki on varautunut terassilupahakemusten vyöryyn.

Nyt kelpaa rakentaa. Aurinko paistaa, ja lämpöasteet ovat vihdoin kohonneet kunnolla +10:n yläpuolelle.

Terassin rakentaminen ei liity koronavirukseen. Luvat on haettu jo aiemmin, mutta ajoitus on mitä mainioin. Jos lämpimät kelit kesäkuun alkaessa jatkuvat, joenranta kutsuu turkulaisia.

Ravintolalaiva Papa Joe'ta eivät koske sisätilojen rajoitukset. Laiva itsessään katsotaan avoimena tilana sellaisenaan ”terassiksi”.

– Uusi terassi olisi rakennettu joka tapauksessa. Sitä on muutamat vuodet suunniteltu ja siitä haaveiltu, ravintolapäällikkö Heidi Järvinen kertoo.

Lisätilalle saattaa hyvinkin tulla käyttöä, kun ravintolat kesäkuun alussa aukeavat.

Terassille mahtuu 24 uutta asiakaspaikkaa. Ne tulevat Järvisen mukaan tarpeeseen. Alkoholin tarjoilu pitää lopettaa kello 22, ja se on ravintolaivoilla vielä melkein alkuiltaa.

– Asiakasmäärän rajoitus ei meihin vaikuttanut negatiivisesti, kun olemme kokonaan niin sanottua terassialuetta. Terassipaikat ovat kuitenkin mukava myynnillinen lisä. Pystyy ottamaan muutaman asiakkaan enemmän. Kellonaikarajoitukset kuitenkin koskettavat meitä aika lailla.

Papa Joen terassi odottaa avaamista.

Viime vuonna Turussa haettiin terassilupia yhteensä 14. Tänä vuonna niitä on tähän mennessä haettu 12. Hakumäärissä ei siis toistaiseksi ole ollut merkittävää muutosta.

Lupamäärien kasvuun on kuitenkin varauduttu. Turussa on perustettu työryhmä, jonka tarkoitus on nopeuttaa lupaprosessia.

– Olemme koonneet kaikki kaupungin puolen lupaviranomaiset samaan porukkaan. Pääsemme keskustelemaan asiasta mahdollisimman sujuvasti niin, ettei prosessin sujuvoittaminen katkea ainakaan sisäiseen viestintään, työryhmää vetävä kaupungin hankekoordinaattori Kirsi-Maria Eronen sanoo.

Kadut kiinni terasseja varten

Turkulaisvaltuutetut Niina Ratilainen (vihr) ja Mari-Elina Koivusalo (sd) ovat heittäneet ilmaan ajatuksen pysäköintiruutujen ottamisesta terassikäyttöön. He ovat myös väläyttäneet joidenkin katujen sulkemista terassilaajennuksia varten.

Turun yrittäjien yhteyspäällikkö Anne Aholaisen mukaan tämä vaihtoehto on poissuljettu.

– Yrittäjät eivät halua, että enää yhtään pysäköintiruutua menee, varsinkaan keskustasta. Väliaikaisista ratkaisuista tukee usein pysyviä, Aholainen muistuttaa.

Kaupungin keskusta on toriparkin rakennustyömaan takia valmiiksi poikkeustilassa, kun useita katuosuuksia on suljettu.

Se vaikuttaa Erosen mukaan osaltaan keskustan terassikäytäntöihin.

– Autoileville ihmisille on jo nyt aika ahdasta, ja sujuva joukkoliikenne pitää myös turvata, Eronen pohtii.

Hän arvelee, että iso osa ravintoloitsijoistakin on vielä tulevan suhteen empivällä kannalla.

– Yrittäjillä on vielä mietittävää ja laskettavaa mikä asiakaspaikkamäärä on riittävä ja kuinka moni ihminen voidaan lomautuksilta ottaa töihin.

Ja sitäkin pitää arvuutella, tuleeko sateinen vai aurinkoinen kesä.