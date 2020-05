Ensiasunnon ostaja, nyt kannattaa iskeä pääkaupunkiseudun markkinoille – ”On tilaisuus tehdä hyviä kauppoja”

Hypon pääekonomistin Juhana Brotheruksen mukaan ensiasunnon ostajilla on nyt mahdollisuus tehdä hyviä kauppoja.

Koronakriisi karkotti asuntomarkkinoilta piensijoittajat, jotka ovat aiemmin sijoittaneet vuokra-asuntoihin. Se taas tarjoaa mahdollisuuksia pieni- ja keskituloisille ensiasunnosta haaveileville.

Hypon pääekonomisti Juhana Brotherus pitää koronakriisin asuntomarkkinoiden voittajina ensiasunnon ostajia.

– Niin voi sanoa. Nyt puhutaan nimenomaan niistä ostajista, jotka hankkivat ensiasuntonsa kasvukeskuksista.

Ensiasunnon ostajat ovatkin lähteneet aktiivisesti liikkeelle, ja se näkyy myös lainahakemusten määrissä.

Brotheruksen mukaan ensiasunnon ostajissakin on toki eroja. Ne asunnonostoa miettivät, joiden työtilanne on vakaa ja joilla on tarpeeksi säästöjä, ovat joka tapauksessa hyvässä tilanteessa.

– Aiemmin sama ryhmä joutui lähes kisaamaan piensijoittajien kanssa. Koronakriisin myötä piensijoittajat ovat ainakin hetkellisesti vetäytyneet markkinoilta. Nyt on ensiasunnon ostajan markkinat.

Ensiasunnon ostajaa rauhoittaa myös tieto siitä, että koronakriisi laskee korkonäkymiä pitkälle tulevaisuuteen.

– Nyt on mahdollisuus tehdä hyviä kauppoja.

Ennen kriisiä kasvukeskusten, etenkin Helsingin, tilanne oli jopa ylikuumentunut. Asunnot – yleensä yksiöt tai kaksiot – saattoivat mennä sijoittajille jo ennen ensimmäistä näyttöä, jolloin moni ensiasunnon ostaja jäi tyhjin käsin.

Piensijoittajien kato tarjoaa yhä useammalle mahdollisuuden oman kodin ostoon

Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton (KVKL) toimitusjohtaja Maria-Elena Ehrnrooth on samoilla linjoilla Brotheruksen kanssa: ensiasunnon ostajilla on nyt aiempaa paremmat mahdollisuudet päästä kiinni omaan asuntoon myös pääkaupunkiseudulla.

Piensijoittajien eli potentiaalisten vuokranantajien vetäytyminen markkinoilta antaa tilaa ensiasunnon ostajille.

– Nyt ehkä pieni- ja keskituloinenkin pystyy ostamaan kasvukeskuksesta asunnon, kun hänen ei tarvitse lähteä huutokilpailuun sijoittajien kanssa.

Vanhojen asuntojen kauppa kävi vielä maaliskuussa mukavasti. Huhtikuussa tultiin alas.

– Pudotus tuli täydestä vauhdista, huhtikuussa vanhoja asuntoja myytiin 34 prosenttia vähemmän vuoden takaiseen verrattuna.

Ehrnrooth muistuttaa, että polarisoituneessa Suomessa on monta eri markkinaa ja monta eri todellisuutta. Tietynlainen asuntojen perusmarkkina ja -kysyntä käy koko ajan.

– Joillakin alueilla kauppa pyörii lähes normaalisti, toisaalla se on pysähdyksissä. Välittäjät valittelevat myytävien kohteiden puutetta, kun myyjät epäröivät.

Ensiasunnoksi yksiön sijaan kaksio tai kolmio

Suomen Kiinteistönvälittäjät ry:n (SKVL) toimitusjohtajan Jussi Mannerbergin mukaan korona-aika ei ole juuri muuttanut asuntomarkkinoiden trendejä.

– Merkittävä huomio on ollut se, että yli 70-vuotiaat ja riskiryhmiin kuuluvat ovat kadonneet asuntokaupoilta.

Muuten trendit ovat pysyneet samoina: ensiasunnoiksi ostetaan jopa pääkaupunkiseudulla yhä isompia asuntoja, yksiöiden sijaan kaksioita ja kolmioita.

– Ei toki Helsingin keskusta-alueelta, mutta kauempaa.

Maakunnissa taas päädytään usein hankkimaan ensiasunnoksi omakotitalo. Vanhatkin omakotitalot käyvät kaupaksi, koska niiden hinnat ovat maltillisia.

– Talo ostetaan yleensä kunnostettavaksi, jolloin siitä saadaan kerralla pidempiaikainen koti itselle ja perheelle, Mannerberg sanoo.