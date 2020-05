Koronakriisi iski satavuotiaaseen autovuokraamojättiin – konkurssi uhkaa Hertziä

Koronakriisi iski tuhoisalla tavalla legendaariseen autovuokraamoon, joka selvisi 1930-luvun lamasta ja maailmansodasta.

Satavuotias autovuokraamo Hertz on Yhdysvalloissa hakeutunut yrityssaneeraukseen koronakriisin takia, kertoo sanomalehti The New York Times. Yhtiön liikevaihto oli vaikeiden vuosien jälkeen tammi–helmikuussa kasvussa, mutta maaliskuussa autojen vuokraus romahti koronaviruksen takia säädettyjen matkustuskieltojen takia.

– Jos meidän liiketoimintamme ei toivu pian, ja emme onnistu järjestelemään merkittäviä velkojamme, saa lainoja anteeksi tai saa niille jatkoaikaa, tai saa lisää pääomaa, on suuri epäilys pystymmekö jatkamaan toimivana liikeyrityksenä, yhtiö toteaa.

Yrityssaneeraus ei kuitenkaan koske yhtiön toimintoja Euroopassa, Australiassa ja Uudessa Seelannissa, eikä franchise-toimintoja.

Yhtiön ongelmia pahensi käytettyjen autojen hintojen lasku. Konkurssiuhan alle Hertz joutui huhtikuun lopulla, kun se ei pystynyt maksamaan vuokrasopimusta osasta käyttämistään autoista. Hertz karsinut kuluja muun muassa irtisanomalla tai lomauttamalla 20 000 työntekijää eli noin puolet henkilöstöstään

Hertzin ongelmat alkoivat jo vuoden 2008 finanssikriisistä, ja sillä on 17 miljardin dollarin velat. Yhtiö aikoo kuitenkin toimintojaan konkurssimenettelyn aikana miljardin dollarin käteiskassansa turvin.