THL-johtaja Salminen SVT:ssä: Ruotsalaisturistien päästäminen Suomeen olisi riski – ”Ero tartuntojen leviämisessä on fakta”

Ruotsissa on todettu huomattavasti enemmän koronavirustartuntoja kuin naapurimaissa.

Pohjoismaat eivät ole innokkaita avaamaan rajojaan ruotsalaisille, sanoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen SVT:lle. Salmisen mukaan Ruotsin koronatilanteesta johtuen ruotsalaiset turistit toisivat mukanaan suuren tartuntariskin.

Riski olisi suurempi verrattuna esimerkiksi tanskalaisiin ja norjalaisiin.

– Se on poliittinen päätös, mutta ero tartuntojen leviämisessä on fakta ja otaksun, että hallitus tietysti ottaa sen huomioon.

Ruotsi ei ryhtynyt koronaviruksen takia yhtä koviin rajoitustoimiin kuin Suomi, Norja tai Tanska. Maassa onkin todettu tartuntoja ja viruksen aiheuttamia kuolemia huomattavasti enemmän kuin sen naapurimaissa.

Ruotsissa on Worldometer-sivuston keräämien tietojen mukaan todettu yli 32 000 koronavirustartuntaa ja viruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin on kuollut yli 3 800 ihmistä. Norjassa tartuntoja on todettu 8 309 ja kuolemia 235. Tanskassa vastaavat lukemat ovat 11 182 tartuntaa ja 561 kuolemaa.

THL:n mukaan Suomessa on todettu reilu 6 400 koronavirustartuntaa. Covid-19-tautiin on kerrottu kuolleen 306 ihmistä.

Salminen ei halua SVT:n haastattelussa kuitenkaan arvostella eri maiden toimia.

– Jokaisen maan pitää itse tehdä omat ratkaisunsa ja ottaa käyttöön se strategia, jota he pitävät parhaimpana. Mielestäni ei ole korrektia eikä erityisen hyvä kommentoida muiden maiden strategioita. Ulkoa ei näe kokonaiskuvaa.

Ruotsin naapurimaista eriävä suhtautuminen koronaviruspandemiaan on kuitenkin herättänyt huolta maan sisällä. Ruotsin ulkoministeri Ann Linde kertoi hiljattain olevansa huolissaan siitä, että Ruotsi jää eristyksiin, kun muut maat avaavat rajojaan matkailijoille.

– Toivon, ettei tule mitään valikoivuutta vaan että Pohjoismaat voivat avata rajansa yhdessä, Linde sanoi Expressenille.

– Muiden maiden ei ole mitään syytä syrjiä Ruotsia. Ruotsissa kuolleiden keski-ikä on ollut 81 vuotta. Kolme neljästä kuolemantapauksesta on tapahtunut vanhainkodeissa tai kotipalvelun asiakkaille. Väestön keskuudessa ylipäätään tartuntoja on vähän.