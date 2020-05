Kolmet isot yt-neuvottelut yhdessä päivässä – ”Ei voida ajatella, että viime viikkojen hyvä kehitys jatkuisi”

Posti, Finnair ja Saga Furs kertoivat tänään yhteensä 14 500 työntekijää koskevista yt-neuvotteluista.

Uusien yt-kutsujen määrät ovat laskeneet viime viikkoina reipasta vauhtia, mutta tänään suunta muuttui, kun Posti, Finnair ja Saga Furs ilmoittivat yhteensä noin 14 500 työntekijää koskevista neuvotteluista.

Palkansaajien tutkimuslaitoksen (PT) johtaja Elina Pylkkänen sanoo, että neuvottelukutsuja tulee ryppäinä.

– Kun on kyse isoista yrityksistä, lukumäärät pomppaavat. Ei voida ajatella, että viime viikkojen hyvä kehitys jatkuisi, vaan tässä eletään päivä kerrallaan, hän sanoo uutistoimisto Startelille.

Yt-neuvottelut heijastavat yritysten tilannetta. Se on yhä erittäin epävarma, vaikka koronapandemian takia asetettuja rajoituksia on jo alettu purkaa ja kysyntä on alkanut elpyä.

– Kysynnän pitää elpyä nykyistä enemmän, ennen kuin päästään huonoista uutisista eroon, Pylkkänen sanoo.

Tänään keskiviikkona Posti, lentoyhtiö Finnair ja turkistukkuri Saga Furs ilmoittivat aloittavansa koko henkilökuntaansa koskevat yt-neuvottelut lomautuksista. Yhteensä neuvottelut koskevat noin 14 500 ihmistä.

Koko viime viikolla uudet neuvottelut koskivat yhteensä noin 8 700 ja edellisviikolla 16 000 työntekijää. Vielä maalis–huhtikuun vaihteessa viikolla 14 yli tuhat yli 20 henkilöä työllistävää yritystä kertoi aloittavansa yt-neuvottelut ja ne koskivat yhteensä miltei 98 400 henkilöä.

Lomautus on yritykselle riskitön

Kaiken kaikkiaan te-toimistoille saapuneita lomautuksia koskevia yt-ilmoituksia oli kirjattu tänä vuonna eiliseen mennessä noin 5 600 työnantajalta ja niiden piiriin kuului yhteensä 501 000 työntekijää. Luvuissa on mukana myös jo päättyneitä yt-neuvotteluja.

Lomautus on Pylkkäsen mukaan työantajalle hyvä ja riskitön vaihtoehto. Mahdollisuus pitää kustannuksitta työntekijöistä kiinni on hänestä win-win-tilanne. Siinä molemmat osapuolet voittavat.

– Lähtökohtaisesti menestyneillä yrityksillä ei ole intressiä lopettaa yritystoimintaa, hän huomauttaa.

Jos koronapandemian aiheuttamasta sukelluksesta noustaan nopeasti, yritysten ei välttämättä tarvitse irtisanoa väkeään. Tämänsuuntaista valoa tilanteeseen toi esimerkiksi OP-ryhmä eilisessä suhdanne-ennusteessaan, jossa se ennakoi talouden kääntyvän selvään nousuun jo kolmannella neljänneksellä ja kasvavan 3,5 prosentin vauhtia ensi vuonna.

Kuten tänään nähtiin, suurimpiin vaikeuksiin ajautuneet yritykset voivat joutua käymään useita yt-neuvotteluita.

Finnairin tilanne saa Pylkkäseltä ymmärrystä, sillä yhtiö on historiansa pahimmassa kriisissä. Kun lentojen kysyntä on alamaissa, se ei pysty edes nostamaan lippujen hintoja.

Posti perusteli neuvottelujaan kirjepostin vähenemisellä, mutta sen olisi voinut luulla hyötyneen verkkokaupan roimasta kasvusta. Pylkkänen kuitenkin muistuttaa, että Posti siirsi pakettipalvelua muille toimijoille syksyn lakon yhteydessä ja nyt näyttää siltä, että ne ovat kasvattaneet markkinaosuuttaan Postin kustannuksella.

Yli 2 500 on irtisanottu

Te-toimistojen keräämissä luvuissa ei ole mukana alle 20 henkilöä työllistävien työnantajien neuvotteluja, sillä näin pienten yritysten ei tarvitse ilmoittaa harkinnassa olevista lomautuksistaan. Luvuissa ei ole mukana irtisanomisia koskevia yt-ilmoituksia.

Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö (SAK) seuraa sekä lomautusten että irtisanomisten määrää. Tämän vuoden tammi–huhtikuussa on järjestön mukaan irtisanottu yhteensä 2 548 työntekijää.

Irtisanomisten määrä on selvästi pienempi kuin finanssikriisin aikaan: vuoden 2009 neljän ensimmäisen kuukauden aikana irtisanottiin yhteensä yli 9 700 työntekijää. Tuon jälkeen alkuvuoden irtisanomiset eivät ole kertaakaan nousseet yli 4 500 henkilön. Koko viime vuonna irtisanottiin tätä vähemmän väkeä.