Nyt voi tienata hyvät rahat laittamalla oman mökin vuokralle – näin saat optimaalisen hinnan

Suomalaisilla on nyt kova kesämökkibuumi, koska ulkomaille ei kesällä ole juuri mahdollisuus matkustaa.

Kesämökkien kovalla kysynnällä on myös varjopuolensa – vuokrahinnat nousevat.

Kesämökkien vuokraamiselle on nyt ennätysmäinen kysyntä. Kun ulkomaille ei kesälomalla pääse kuin korkeintaan hyvin rajatusti, ihmisten katseet ovat kääntyneet kotimaan matkailuun.

Esimerkiksi Nettimökki.comin sivuilla kesämökkejä koskevat haut ovat kasvaneet roimasti vuoden takaiseen verrattuna.

– Kesämökkejä etsitään nyt todella paljon, kysyntä on kova. Nyt kannattaa viimeistään aktivoitua, jos haluaa kesällä mökille, noin 3 100:aa kesämökkiä vuokraavan Nettimökki.comin myynnistä vastaava Sebastian Lagerlöf painottaa.

Samaa sanoo Tori.fin markkinointipäällikkö Laura Kuusela. Tori.fissä on vuokralla noin 6 500 mökkiä.

– Meillä oli viime viikolla 76 000 eri suomalaista etsimässä kesämökkiä, ja viime vuoden ennätysviikolla vastaava määrä oli 56 000, Kuusela sanoo.

– Jos puhutaan selauskerroista, niin niitä oli viime viikolla Torissa yli 677 000, joka on yli kaksi kertaa enemmän kuin vuonna 2019 vastaavana ajankohtana. Yleensä selailun piikki on ollut kesäkuun alussa, mutta tänä vuonna jo toukokuussa on selailtu enemmän kuin vuosi sitten tuohon huippuaikaan, Kuusela lisää.

Kesämökkien kova kysyntä on tuonut mukanaan markkinatalouden varjopuolen: vuokrahinnatkin ovat pompsahtaneet ylöspäin. Keskimääräinen viikkovuokrapyyntö Nettimökki.comin palvelussa on Lagerlöfin mukaan noussut yli kymmenen prosenttia ja on tällä hetkellä noin 800 euroa.

Lomarenkaalla viikkohinnat ovat normaalin ajankohdan mukaiset, hinnoissa ei ole laskua eikä nousua koronakriisin takia.

Multialla Isojärven rannalla sijaitseva 107-neliöinen mökki on huippuvarusteltu. Mökissä on mm. lattialämmitys, varaava takka, astian- ja pyykinpesukoneet, cd- ja dvd-soittimet, nettiyhteys ja rannassa soutuvene. Mökin viikkohinta vaihtelee 1104–1649 euron välillä. Se on jo varattu käytännössä koko kesäksi.

Keskeiset tekijät vuokrahinnan määräytymiseen ovat mökin sijainti ja sen varustelutaso.

Lopullisen vuokrahinnan määrää kuitenkin kysynnän ja tarjonnan laki. Parhaimmilla ja idyllisimmillä paikoilla sijaitsevien mökkien viikkovuokra nousee aina korkeammaksi kuin syrjäseutujen mökeissä.

– Sijainti on mökin kaikista merkityksellisin valintakriteeri. Se vaikuttaa, kuinka kaukana mökki sijaitsee kotoa. Nyt on havaittavissa, että lähialueen mökit kiinnostavat, noin 4 000:ää mökkiä vuokraavan Lomarengas Oy:n liiketoimintajohtaja Juha Purhonen sanoo.

Miten kesämökkiään vuokralle tarjoava saa mökistään parhaan hinnan?

Ilta-Sanomat kokosi kuuden kohdan listan vuokrakesämökkien tärkeimmistä myyntivalteista:

1. Hyvät valokuvat

Kaikkien IS:n haastattelemien mökkivuokrauspalvelujen vastaus on kristallinkirkas: hyvät ja selvät valokuvat ovat tärkein tekijä.

Valokuvat luovat mielikuvia mökkilomasta. Tästä Punkaharjulla sijaitsevasta mökistä aukeaa kaunis järvinäköala Pihlajavedelle.

– Kesämökin vuokraus on mielikuvakauppaa, eli valokuvat ovat kaiken aa ja oo, Purhonen sanoo.

2. Esittelyteksti

Seuraavaksi tärkein on hyvä esittelyteksti, joka tekee yhdessä valokuvien kanssa vuokrailmoituksen mahdollisimman selkeäksi ja informatiiviseksi ja herättää vuokraajan kiinnostuksen.

– Ennen kaikkea ilmoituksen on tärkeä vastata todellisuutta, Kuusela muistuttaa.

3. Siisteys

Mökki kannattaa pitää siistissä ja hyvässä kunnossa: siivota säännöllisesti ja tehdä pienet korjaustyöt sekä pintaremontit heti eikä jättää nurkkia repsottamaan. Näin mökki näyttää houkuttelevalta.

– Tärkeää on pitää mökki siistinä ja tiptop-kunnossa. Jos saa hyvää asiakaspalautetta esimerkiksi kommenttiketjuissa, jo se markkinoi itse itseään, Purhonen lisää.

4. Varustetaso

Purhonen sanoo, että suurin kysyntä on hyvin varustelluilla perusmökeillä, joissa on perusomakotitalon varustus: on sähköt, juokseva vesi, sisävessa, televisio sekä pyykki- ja tiskikone.

– Ihmiset haluavat mieluummin mennä lomailemaan kuin askeettiselle työleirille hakkaamaan halkoja ja kantamaan vesiä, Purhonen kuvaa.

5. Muu aktiviteetti

Mökki kannattaa varustaa houkuttelevasti monipuolisilla aktiviteeteilla – niitä voi myös vuokrata esimerkiksi lisähinnasta. Lisäksi voi kerätä monipuolisen listauksen, mitä lähiympäristössä voi tehdä ja miksi juuri tälle mökille kannattaa matkustaa.

– Tämä voi johtaa valintaan, vaikka hinta olisi kovempi, jos kohteen vetovoima on korkeampi, Aleksi Piiroinen V-S Välityksestä sanoo.

Moneen kesämökkiin kuuluu soutuvene. Monessa tapauksessa esimerkiksi perämoottori on vuokrattavissa erillistä maksua vastaan.

6. Asiasanat

Jos vuokrailmoitukseen on mahdollisuus lisätä asiasanoja, se kannattaa tehdä.

Kuusela sanoo, että Tori.fin mökki- ja loma-asuntojen vuokrauspalvelussa eniten hakuja on tehty sanoilla Kuusamo, Savonlinna, Mikkeli, Lieksa, Rovaniemi, Kuopio, Kitee ja Inari.

Kesämökin vuokrausbisnes näyttää toipuvan hyvin koronaviruksen tuomasta kevään tyrmäysiskusta. Kesämökkien vuokrausbisnekselle koituivat useiden miljoonien eurojen tulonmenetykset, kun ihmiset peruuttivat varauksensa.

Nopeasti virinnyt kesämökki-innostus paikkaa kevään rajua taloudellista iskua mukavasti.

– Suomalaisten varauspiikki paikkaa ulkomaalaisten tekemiä peruutuksia. Selvästi on havaittavissa, että ihmisten mitta tavallisessa kotona olemisessa alkaa olla täynnä, ja siinä vuokramökki ei ole huono vaihtoehto, Purhonen sanoo.

– Jos tämä näin menee eikä tule koronaviruksen toista aaltoa, tästä voi vielä tulla ihan hyvä ja asiallinen vuosi, Purhonen enteilee.

Vuokralle tarjottavissa kesämökeissä on iso hintahaitari. Halvimmillaan mökin voi saada käyttöönsä viikoksi alle 300 eurolla, kalleimmista huvilatyylisistä kesäasunnoista voi joutua maksamaan lähes 3 000 euroa viikossa.

Hintaan vaikuttavat oleellisesti mökin sijainti, mökin varustelutaso, onko mökki veden äärellä vai kaukana rannasta ja se, kuinka monta yösijaa mökissä on.

Selvä enemmistö kesämökin vuokraajista haluaa sellaisen mökin, jolla on omaa rantaviivaa, toisin sanoen suora yhteys veteen. Suur-Saimaan alue on hyvin suosittu, mutta muullakin järvi- tai merimaisemalla on kysyntää.

– Vesistö on hyvin oleellinen juttu, Lomarengas Oy:n liiketoimintajohtaja Juha Purhonen vahvistaa.

Kesämökki, sauna ja uiminen kuuluvat erottamattomana osana yhteen.

Sen johdosta perusmökin kuivalta maalta saa yleensä alle 500 eurolla viikoksi. Jo 300 eurolla voi saada joitakin mökkejä, mutta silloin on yleensä palattu mökkeilyn juurille sähköttömään ja vedettömään mökkiin.

Suosituin mökkityyppi on hyvin varusteltu kesämökki veden äärellä. Saunallisesta 4–8 hengelle tarkoitetusta mökistä joutuu varustelutason mukaan maksamaan yleensä 700–1 000 euroa viikossa. Vaatimattomammin varusteltuja rantamökkejä voi saada 500 euron viikkohinnalla.

Jos haluaa elämäänsä luksusta, voi vuokrata huvilatyylisen kesäasunnon, mutta se maksaa. Pääosin yli 8 hengelle tarkoitettujen hyvin varusteltujen huvilatyylisten kesäasuntojen viikkohinta on 1 000 eurosta ylöspäin aina lähes 3 000 euroon saakka.

– Riippuu tietenkin, mikä on luksusta kenellekin. Toisille se on sijainti, toisille väljyys, mökin varustelu, rantasauna, palju tai harrastusmahdollisuudet, Purhonen lisää.