Finnair aloittaa kaukolennot Aasiaan heinäkuussa – myös Euroopan kohteita lisätään

Finnair tiedottaa lisäävänsä heinäkuusta alkaen asteittain lentoja.

Matkustusrajoitusten poistuessa lentoliikenne alkaa elpyä eri maissa. Finnair lisää heinäkuusta alkaen asteittain lentoja ja päivittää liikenneohjelmaansa kuukausittain kysynnän kehityksen mukaisesti. Yhtiö kertoi asiasta tiedotteessaan.

– Odotamme lentoliikenteen elpyvän vähitellen, sanoo Finnairin kaupallinen johtaja Ole Orvér.

– Tarkoituksemme on lentää heinäkuussa reilut 30 % normaalista lentojemme määrästä, ja aloittaa kaukolennot Aasian tärkeimpiin kohteisiin. Lisäämme sitten sekä reittejä että viikkovuoroja kuukausi kuukaudelta kysynnän elpyessä.

Finnair tarkastelee liikenneohjelmaa kuukausittain, ja sillä on valmius lisätä lentoja kysyntätilanteen eläessä. Liikenneohjemassa huomioidaan myös mahdolliset muutokset matkustusrajoituksissa.

– Hiljattain tekemämme asiakaskysely kertoo, että ihmiset suunnittelevat jo sekä liike- että vapaa-ajanmatkoja, Orvér kertoo.

– Haluamme vastata tähän tarpeeseen mahdollisimman hyvin verkostollamme.

Useita Euroopan kohteita heinäkuussa

Euroopan reiteillä Finnair keskittyy aluksi tärkeimpiin keskuksiin ja lentää heinäkuussa Berliiniin, Brysseliin, Budapestiin, Dubliniin, Düsseldorfiin, Edinburghiin, Frankfurtiin, Göteborgiin, Geneveen, Hampuriin, Kööpenhaminaan, Lontooseen, Malagaan, Manchesteriin, Moskovaan, Müncheniin, Osloon, Pariisiin, Pietariin, Prahaan, Riikaan, Tallinnaan, Tukholmaan, Vilnaan, Wieniin ja Zürichiin. Elokuussa alkavat lennot Barcelonaan, Milanoon, Madridiin, Roomaan ja Varsovaan. Lomakausien aikana Finnair lentää myös yksittäisiä viikkovuoroja joihinkin Etelä-Euroopan lomakohteisiin.

Kaukolennot käynnistyvät Aasiaan

Kaukolennot alkavat vaiheittain heinäkuusta alkaen. Finnair lentää heinäkuussa Pekingiin, Shanghaihin ja Hongkongiin Kiinassa (edellyttää viranomaishyväksyntää), Japanin Tokioon (Narita), Osakaan ja Nagoyaan, Singaporeen, Souliin ja Bangkokiin. Kaukolentojen aloitusta tukee rahtikysyntä, joka kaukolennoilla on tärkeä osa lentojen kannattavuutta. Elokuussa Finnair aloittaa lennot Delhiin ja New Yorkiin ja Tokion Hanedan kentän lennot käynnistyvät marraskuussa. Talvikauden ohjelmassa on myös lentoja Miamiin, Krabille ja Phuketiin.