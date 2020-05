Oulun päiväkodeissa on ollut kevään koronapandemian aikana lapsia vain 20–25 prosenttia normaalimäärästä.

Tappiollista tulosta tehnyt Suomen suurin päiväkotiketju Touhula ilmoitti torstaina hakeutuvansa yrityssaneeraukseen vaikean taloustilanteensa vuoksi.

Yrityksen mukaan arki jatkuu normaalisti päiväkodeissa eikä saneerauksella ei ole vaikutuksia toimintaan. Viestintäjohtaja Ossi Ahto sanoo, että yritys arvioi toukokuun aikana kaikkia toimintavaihtoehtoja ja niistä kerrotaan henkilöstölle, asiakkaille, kunnille ja yhteistyökumppaneille kun saneerausprosessi etenee.

– Haluamme viestiä vanhemmille avoimesti kaikesta saneeraukseen liittyvistä asioista. Toivomme vanhemmilta myös palautetta ja vastaamme kysymyksiin, jotka perheiden mieltä askarruttavat tässä tilanteessa. Ymmärrämme, että tilanne on vaikea ja epävarmuus turhauttaa, mutta tietoa tilanteesta tulee lisää jo toukokuun aikana, Ahto vakuuttaa.

Touhulan taloudelliset haasteet ovat Ahton mukaan kasvaneet lyhyellä aikavälillä koronapandemiasta johtuen. Koronaviruksen aiheuttamasta poikkeustilanteesta johtuen päiväkodeissa on ollut huomattavasti normaalia vähemmän lapsia.

Talouteen ovat vaikuttaneet asiakasmaksujen hyvitykset niille perheille, joiden lapsi ei ole ollut hoidossa korona-aikana sekä kuntien myöntämien palvelusetelien leikkaukset tai lakkautukset lasten poissaolojen pitkittyessä.

– Koronatilanne aiheuttaa poikkeuksellista epävarmuutta myös syksyn näkymiimme, sillä vanhempien lomautukset saattavat vaikuttaa myös lasten läsnäoloon varhaiskasvatuksessa. Haluamme yrityssaneeraukseen hakeutumisella turvata toiminnan jatkuvuuden, Ahto selvittää.

Oulun kaupungin alueella on 18 Touhulan päiväkotia. Niissä on hoitopaikka noin tuhannelle lapselle.

Sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä ei usko, että päiväkotiyrityksen saneerauksesta on seurauksia oululaisperheille.

– Varhaiskasvatus jatkuu normaalilla tavalla. Pitemmällä aikavälillä luonnollisesti on olennaista, että saneeraus tuottaa tuloksen, talous tervehtyy ja toimintaa jatkuu, hän sanoo.

Jos vaikea taloustilanne johtaa päiväkotien toiminnan lakkauttamiseen, kaupungilla on valmiina suunnitelma tilanteen varalle.

– Suunnitelman lähtökohta on säilyttää lapsille tarvittavat palvelut joko yksityisesti tuotettuna tai kunnallisena toimintana, Penttilä toteaa.

Koronavirustilanne on vaikuttanut suuresti Oulun kaupungin varhaiskasvatukseen kevään aikana. Lapsista 20-25 prosenttia on ollut hoitopaikoissa. Penttilän mukaan tilanne on tällä viikolla alkanut palautua vähitellen takaisin normaaliin.

Touhula-päiväkodit ovat olleet julkisuudessa runsaasti viime vuosina. Vuonna 2019 uutisoitiin ongelmista henkilökunnan mitoittamisessa. Päiväkotiketjusta otettiin eniten yhteyttä Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPeriin. Liiton lehti kertoi ketjun henkilöstön työskentelevän jaksamisensa äärirajoilla.

SuPerin mielestä päiväkotiketju oli mitoittanut henkilöstönsä väärin. Hoitajat uupuivat ja henkilökunta vaihtui usein. Epäkohtia esille tuoneet työntekijät joutuivat esimiesten puhuttelemiksi ja heitä painostettiin jättämään työnsä.

Touhulan perustajat olivat julkisuudessa muutama vuosi sitten, kun yritys myytiin ruotsalaiselle pääomasijoitusyhtiölle. Yrityskauppa teki perustajista miljonäärejä.

Oululaisen Touhulan perustaja on Sirpa Turves-Mankila, jonka ensimmäinen päiväkoti avasi ovensa yli 30 vuotta sitten Oulun Höyhtyälle.

Touhula Varhaiskasvatus Oy perustettiin vuonna 2010. Yrityksen pääomistaja oli oululainen Coronaria Hoitoketju Oy. Vuonna 2016 valtakunnalliseksi laajentuneesta ketjusta myytiin 80 prosenttia Ruotsiin.