Porilaiskahvilaan tulivat katosta jätevedet ja putkistosta mikrobit – yrittäjä taisteli taloyhtiön kanssa vuosia ja voitti

Taloyhtiön mielestä tappiollinen yritys saikin lopettaa toimintansa.

Liiketilan kunnostamista vuosikaudet vetkutellut porilainen taloyhtiö aiheutti osakkailleen julman laskun.

Talossa toiminut kahvila joutui pistämään lapun luukulle kahden erillisen tuhon seurauksena: yläpuolelta tulivat viemärivedet ja alapuolen ryömintätilasta mikrobit.

Tuhot tulivat ilmi jo kahdeksan vuotta sitten, mutta vasta nyt on selvillä loppulaskun suuruus. Vuosien vetkuttelu maksaa taloyhtiölle eli asuntojen omistajille noin 300 000 euroa. Taloyhtiön onni on iso maksajien joukko. Huoneistoja on yli 60 - jokaista asuntoa kohti maksettavaa tulee noin 5 000 euroa.

Vuosikausien paini liiketilasta käynnistyi 2012, jolloin viemärivuoto yläpuolella olevasta tilasta paljastui. Alapuolella oleva tila on alipaineistettu ja se oli kostea ja homeessa.

Ryömintätilassa kulkevat putket ja eristeet kosteus oli tuhonnut perusteellisesti.

Taloyhtiö teki liiketilassa remontin, mutta ongelmat eivät poistuneet. Se teetti sisäilmasta ennen remonttia ja remontin jälkeenkin tutkimuksia, ja kaiken piti olla taloyhtiön mielestä kunnossa. Lopputulosta ei tyydyttänyt kahvilayrittäjää.

Yrittäjä taivutteli taloyhtiötä kunnostamaan tilan sellaiseksi, että sitä voisi taas käyttää. Aikaa kului pari vuotta ja kun mitään ei tapahtunut, teetti yrittäjä huoneilmatutkimuksen. Tulos oli, ettei liiketilaa voinut käyttää. Talo on rakennettu 1967. Alipaineistettuun ryömintätilaan oli jäänyt puutavaraa ja rakennusjätettä lahoamaan ja tilassa oli hometta. Tilassa kulki viemäriputkia, jotka aika oli syönyt rivoon kuntoon. Viemärien läpivientien kautta pääsi mikrobeja liiketilaan.

Putkien kunto oli karmea.

Kahvilatilan alapuolella olevan ryömintätilan kunto oli järkytys sisäilman laatua tutkineille.

Ryömintätilassa oli kaivot ja uppopumput, mutta tilan pohjalla seisoi vesi, todetaan sisäilmatutkimuksen raportissa.

Kahvilayrittäjä sairastui eikä vesivahingon jälkeen ole jatkanut bisneksiään. Hän nosti taloyhtiötä vastaan kanteen ja vaati noin seitsemän vuoden ajalta 1 000 euron korvauksia menetettyinä käyttöhyötynä jokaiselta kuukaudelta sekä oikeudenkäyntikuluja. Vaadittu summa nousi noin 100 000 euroon. Sairastelujaan yrittäjä ei juttuun liittänyt.

Korvausvaatimukset perustuivat remontin viivyttelyyn ja liiketilan huonoon kuntoon, vaikka taloyhtiö oli sen jo kerran kunnostanut.

Kahvilan tarkastusluukusta avautuu näkymä putkiin ja läpivienteihin, joista mikrobit pääsivät nousemaan.

Taloyhtiö kiisti Satakunnan käräjäoikeudessa kanteen. Taloyhtiön näkemys oli, että se oli kunnostanut kahvilatilan jo kerran ja oli velvollisuutensa täyttänyt eikä mitään korjattavaa ollut.

Taloyhtiö vetosi lisäksi kahvilayrittäjän bisnesten tappiollisuuteen. Sen mielestä kahvilan pidon loppuminen oli yrittäjälle parempi vaihtoehto kuin jatkaminen. Taloyhtiö muistutti ylimielisesti, ettei vuokraaminen ollut kahvilayrittäjän liiketoimintaa, joten vuokraamatta jättäminen ei voinut aiheuttaa hänelle vahinkoakaan.

Käräjäoikeus toteaa ratkaisussaan, että taloyhtiöllä oli korjausvastuu liiketilasta ja se tiesi viimeistään 2015 korjaustarpeen ja yhtiön olisi pitänyt korjata paikat vuoden 2017 loppuun mennessä.

Kosteus pehmitti ikkunaseinän alarakenteiden levyt.

Asunto-osakeyhtiölakiin vedoten oikeus totesi, että taloyhtiöllä oli velvollisuus maksaa korvauksia yrittäjälle. Kohtuullinen summa oikeuden mielestä oli 400 euroa kuukaudessa.

Vastikkeista yrittäjälle oli tulossa palautusta kymmenen euroa kuukaudelta, vaikka hän oli maksanut 257–336 euroa kuukausittain vuosien ajan vastikkeita tyhjästä liiketilasta.

Viemärivuoto turvotti kahvilan seiniä.

Yrittäjälle tuli käräjäoikeuden osalta 36 000 euron oikeuskulut, joista taloyhtiö määrättiin korvaamaan 10 000 euroa.

Kiista jatkui edelleen Vaasan hovioikeudessa. Yrittäjä pysyi vaatimuksissaan ja vaati taloyhtiötä korvaamaan oikeudenkäyntikulut täysimääräisinä.

Taloyhtiö vaati hovioikeudessa kanteen kumoamista. Taloyhtiö ilmoitti toimineensa huolellisesti eikä viivytellyt kunnossapitovastuutaan. Taloyhtiön hallitus muistutti koostuvansa maallikoista ja luottaneensa yritysten tutkimuksiin remontin tarpeellisuudesta.

Taloyhtiö oli edelleen sitä mieltä, että yrittäjän kahvilatoiminnan keskeyttäminen oli hänelle parempi vaihtoehto kuin tappiollisen bisneksen jatkaminen.

Kahvilayrittäjä muistutti, että hänen korvausvaatimuksensa ei perustunut liiketoiminnan tulonmenetyksiin vaan liiketilan käyttöhyödyn menetyksiin.

Tuomioistuinten ja osapuolten näkemyksen viivyttelyn kestosta olivat erilaiset.

Kesällä 2013, kun tila oli remontoitu ensimmäisen kerran, sen tutki sisäilma-asiantuntija, joka kertoi taloyhtiön johdolle ja isännöitsijälle, ettei kahvilatiloja voi käyttää.

Seitsemän ja puoli vuotta kului liiketilan vesivahingosta ennen kuin taloyhtiö sai tilan remontoitua. Tila on toistaiseksi tyhjillään.

Yhtiö teetti sen jälkeen oman tutkimuksen, jonka mukaan rakenteet olivat kuivat. Kaksi vuotta kului ja kahvilayrittäjä teetti oman tutkimuksensa. Sen mukaan kesällä 2013 havaitut ongelmat olivat edelleen olemassa.

Hovioikeus katsoo ratkaisussaan, että taloyhtiöllä oli kesällä 2013 lähtien velvollisuus selvittää liiketilan kunto. Yhtiön teettämä kosteusmittaus oli riittämätön eikä taloyhtiö ollut huolellinen.

Ratkaisussaan hovioikeus toteaa, että taloyhtiön viivyttely alkoi talvella 2014 ja kahvilan remontin olisi pitänyt valmistua helmikuun loppuun 2014 mennessä. Tosiasiassa remontti valmistui vasta viime vuoden joulukuussa.

Hovioikeus hylkäsi taloyhtiön vastavalituksen. Taloyhtiön on maksettava yrittäjälle 750 euron kuukausivuokraa noin viiden vuoden ajalta lähes 45 000 euroa. Yrittäjän oikeudenkäyntikuluja käräjäoikeuden osalta taloyhtiön on maksettava 30 000 euroa ja hovioikeuden osalta 14 500 euroa. Taloyhtiön omat oikeudenkäyntikulut ovat runsaan 40 000 euroa.

Tila on toistaiseksi tyhjillään.

Käräjäoikeuden ratkaisun jälkeen taloyhtiö käynnisti vihdoin remontin, jota varten se sai luvan nostaa 150 000 euron lainan. Viime vuoden joulukuussa pidettiin käyttöönottotarkastus ja sisäilmaongelmat oli saatu kuntoon noin seitsemän ja puoli vuotta vahinkojen jälkeen. Kahvilatila on toistaiseksi tyhjä ja omistaja miettii sen tulevaa käyttöä.

Yhdessä vaiheessa esillä oli jopa liiketilan muuttaminen taloyhtiön pyörävarastoksi. Taloyhtiö olisi saanut sen 100 000 eurolla, mikä olisi ollut osakkaille edullisempi ratkaisu kuin pitkä oikeustaistelu. Kiista maksoi remontteineen, vahingonkorvauksineen ja oikeuskuluineen runsaat 300 000 euroa.

Ratkaisuun on mahdollista hakea muutosta korkeimmalta oikeudelta, jos se myöntää valitusluvan.