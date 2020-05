Lounasrasiat ovat loppuneet useista paikoista.

Koronarajoitukset ovat pakottaneet ravintolat joko sulkemaan ovensa tai siirtymään kokonaan noutoruoan tarjoamiseen. Nyt take away -bisnestä uhkaa pakkauspula, sillä ravintoloitsijoilla on ollut hankaluuksia saada rasioita, joihin pakata noutoruoka.

Rasiat ovat vähissä tai kokonaan loppu monista tukuista.

– Juuri eilen soitin tukkurille. Normaalisti teemme tilaukset netissä, mutta nyt kaikki tuotteet näyttivät olevan nollana. Kyselin, onko asialle mahdollista tehdä jotain, turkulaisen Nick’s Food Designin ravintoloitsija Niklas Halenius kertoo.

– Sekä lounasrasiat että erikoisrasiat ovat loppu. Nyt on käytettävä, mitä on saatavilla.

Ravintoloitsija Niklas Halenius myöntää, että rasiapula huolestuttaa liiketoiminnan kannalta.

Tilanne on ajanut ravintoloitsijan kyselemään rasioita useista eri paikoista.

– Ollaan jo soiteltu ympäriinsä, pystyisikö joku myy myymään niitä, mutta kyllä se on sama tilanne joka paikassa.

Nick’s Food Designista myydään päivittäin 100–200 noutolounasta. Se tarkoittaa 200 lounasrasiaa, 200 salaattirasiaa ja 200 jälkiruokarasiaa sekä 200 paperipussia leiville. Pelkästään arkipäivinä käytettävien rasioiden määrä voi viikossa siis nousta 3000:een.

Turun kokoisessa kaupungissa ulosmyytäviä rasioita kertyy siis yhden viikon aikana yli 100 000. Se on järkyttävä määrä.

– Niihin menee jäätävä määrä rahaa, ja se jätteen määräkään ei ole tietenkään hyvä asia, Halenius sanoo.

Rasioita tarvitaan myös viikonloppuisin, sillä ravintola tarjoaa brunssikassia.

– Äitienpäivänä kasseja meni 700 ja vappuna 500. Silloin oli pakko yhdistellä ruokia samoihin rasioihin, mutta silloin ne olivat kylmiä ruokia.

Kysymys kuuluukin, loppuuko liiketoiminta kokonaan, jos pakkaukset loppuvat.

– Sitä minä tässä vähän pelkään, koska ei ole mitään muuta mahdollisuutta myydä ruokaa tällä hetkellä. Sitä ei tiedä, mitä toiminta tulee olemaan 1.6., mutta en usko, että take away tulee loppumaan. Vaikka ravintolat saisivatkin avata ovet, luulen, että puolet asiakkaista haluaa edelleen pysytellä poissa ja tilata kotiin, Halenius sanoo.

Kespron osto- ja myyntijohtaja Tuula Leino myöntää, että tilanne on haasteellinen. Tukuista myydään kaikki tuotteet, mitä niihin tulee.

– Ostamme kaikki take away -rasiat, jotka markkinoilla ovat tällä hetkellä saatavilla. Niistä valtaosa on tuontitavaraa, hän kertoo.

– Take away -markkina on kasvanut Euroopan tasolla joka puolella, ja tavarantoimittajat jakavat luonnollisesta määrät suhteessa myyntiin. Tähän mennessä Suomi on ollut pieni toimija take away -kulttuurissa.

Tukkuun tulee koko ajan tavaraa, mutta varastoa ei pääse kertymään, koska tavaraa myydään myös koko ajan ulos. Tiettyjen rasioiden kohdalla on jouduttu myymään ei oota.

– Nyt, kun tavarasta on pulaa, myös kalliimmat rasiat alkavat loppua. Kaikki menee, mitä on, Leino sanoo.

Rasioiden lisäksi paperikasseilla ja pitsalaatikoilla on menekkiä.

Tilanne on tukuille ainutlaatuinen, sillä rasioiden menekki ei ole ollut koskaan näin suurta.

– Kun olisi ollut kristallipallo, niin olisimme osanneet varautua paremmin. Taustalla on myös alkuvuoden paperialan lakko. Kotimaiset toimittajat eivät olleet ehtineet täyttää kartonkivarastojaan, mikä on heijastunut tilanteeseen.

Kespro on saanut asiakkailtaan viestiä, että take away on tullut jäädäkseen. Jatkossa tukulla on todennäköisesti parempi mahdollisuus palvella asiakkaita.

– Kun saamme pikkuhiljaa enemmän ja enemmän tavaraa maahan ja kun osa asiakkaista menee ravintolaan syömään, pystymme vastaamaan paremmin kysyntään.

Tilanne on vaikuttanut myös pienempien toimijoiden myyntiin. Kalliimmatkin pakkaukset käyvät nyt kaupaksi.

– On se näkynyt meilläkin. On ollut sydäntä lämmittävää huomata, että vaikka ekologiset tuotteet ovat kalliimpia, monet ravintoloitsijat ovat siirtyneet käyttämään niitä, ekologisia pakkauksia myyvän Plastic Free Tradingin toimitusjohtaja Rebecca Sutton sanoo.

Hänen mukaansa myynti on lähes tuplaantunut. Potentiaalia olisi ollut enempäänkin.

– Olisi myyty enemmän, jos olisi ollut tuotteita. Kesti vähän aikaa saada täydennystä, koska kaikilla toimittajilla on olleet varastot tyhjinä.

Jos tilanne jatkuu samana, voi edessä olla käsidesin ja hengityssuojien kohdalla nähty hamstraaminen. Niklas Halenius kertoo, että hänen oli jo lähdettävä merta edemmäs kalaan.

– Oltiin muissa asioissa Helsingissä ja pysähdyttiin noutotukussa, koska Turussa oli ennen äitienpäivää kaikki rasiat loppu. Sieltä vielä löytyi. Tuntuu kyllä tyhmältä, että ajaisin Helsinkiin asti hakemaan rasioita.

Mikään kultakaivos rasiabisnes ei silti välttämättä ole.

Maailmanlaajuisesti toimiva suomalainen Huhtamäki Oyj valmistaa muun muassa erilaisia pahvisia ja muovisia kuppeja, rasioita ja ruokapakkauksia.

– Vaikka take away -myynti on kasvanut, se ei ole korvannut pikaruokapakkausten ja kahvikuppien kysynnän heikentymistä. Se on seurausta siitä, että ihmiset liikkuvat vähemmän ja paikat ovat kiinni, Huhtamäen ulkoisesta viestinnästä vastaava Katariina Hietaranta huomauttaa.

– Jos puhutaan koko tuoteryhmästä, myynti on selvästi laskenut.

Take away- pakkauspulasta kertoi ensimmäisenä Turun Sanomat.