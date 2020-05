Omaisen kuolema voi muuttua paperihelvetiksi – Juristi tietää: ”Paljon on työsarkaa ja palapeliä”

Oletko joutunut kohtuuttoman paperityön keskelle omaisen kuoleman jälkeen? Tai saanut huonoa asiakaspalvelua surun keskellä?

Omaisen menettäminen on rankkaa. Myös siksi, että surun keskelle ei ehdi pysähtyä, kun tehtävänä on alkaa pyörittää paperitöitä ja muita kuoleman liittyviä järjestelyitä.

Asiointi voi tuntua järjettömän kankealta, vaikka asiakkaiden kuolemantapaukset ovat arkea virastoissa ja rahoituslaitoksissa. Myöskään kaikki asiakaspalvelijat eivät osaa työssään kohdata surevaa.

Säästöpankin lakimies Johanna Ahtinen näkee surun keskellä uupuneita asiakkaita.

Juristi Johanna Ahtinen, Säästöpankki.

– Paljon on työsarkaa ja palapeliä: laskujen maksua, tilauksien lopettamisia ja perukirjan tekemistä.

Hän huomauttaa, että asiakkaat käsittelevät surua eri tavoin: joku haluaa heti hoitaa asioita eteenpäin, toinen ei pysty tekemään mitään. Mikään paperityö ei ole niin akuutti, etteikö voisi vetää myös henkeä ensimmäiset päivä.

Eniten työsarkaa on esimerkiksi silloin, jos vainajalla vaikkapa ei ole lapsia, ja sukuselvitystä pitää tehdä hyvinkin kaukaa. Tai jos omaisuutta on paljon eri muodoissa, kiinteistö ulkomailla, yritysvarallisuutta ja vainaja on esimerkiksi vielä jossain jakamattomassa kuolinpesässä osakkaana.

”Paperihelvetti iski”

Toimittaja, juuri puolisonsa menettänyt, Bettina Sågbom-Ek purki paperityöhön liittyvää turhautumistaan Twitterissä.

– Tajuatteko, mikä paperihelvetti iskee kun läheinen on kuollut. Surun ja kaipauksen keskellä pitää jaksaa myös tätä.

Sågbomille voimia toivottaneiden kommentoijien joukossa oli muun muassa pappi, joka sanoi miettivänsä asiaa usein ja pitävänsä taakkaa kohtuuttomana heti kannettavaksi.

Eräs kommentoija toivoi, että olisi yksi luukku, jonne kääntyä ja jossa virkakunta hoitaisi byrokratian. Uuvuttavaa, mutta voi pitää myös lamaannuksen etäällä, yksi taas kommentoi.

Ylen mukaan viranomaisilla on talkoohanke, jossa useat viranomaistahot pyrkivät muutaman vuoden päästä tilanteeseen, jossa byrokratiaa on ainakin osin karsittu nykyisestä.

Sukuselvityksen tekeminen on nykyään hieman helpottunut. Esimerkiksi Digi- ja väestötietoviraston laatiman sukuselvityksen saa nyt tilattua yhdestä numerosta lokakuun 1999 jälkeiseltä ajalta.

Onko sinulla kokemuksia läheisen kuolemaan liittyvästä paperityöstä ja byrokratiasta ? Kerro kokemuksistasi lähettämällä sähköpostia elina.ranta@sanoma.fi

Jos sinua voi haastatella, liitä sähköpostiin yhteystietosi. Voit kertoa kokemuksistasi halutessasi täysin tunnistamattomana.