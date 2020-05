Nordean Koronamittari: Kulutus toipuu – korttimaksut yhä selvästi pienemmät kuin ennen kriisiä

Nordean tuoreiden korttitilastojen mukaan kuluttaminen Suomessa jatkoi varovaista toipumistaan viikolla 18 eli huhti-toukokuun vaihteessa.

Nordean viikoittain päivittyvän Koronamittarin mukaan korttimaksamisen volyymi euroissa on kuitenkin edelleen noin 15 prosenttia pienempi kuin ennen koronakriisiä.

– Kulutuksen toipuminen Suomessa on jatkunut, mutta kirittävää riittää edelleen. Toimialakohtaiset erot ovat edelleen hyvin suuria, Nordean analyytikko Kristian Nummelin sanoo tiedotteessa.

Nordean markkinaosuus on Suomessa noin kolmannes, joten tiedot antavat pankin näkemyksen mukaan varsin kattavan kuvan kulutuksen kehittymisestä.

Korttitilastot osoittavat, että kriisitilanne on vaikuttanut myös kuluttajien ostokäyttäytymiseen.

– Esimerkiksi päivittäistavarakaupassa verkkokauppa on nostanut selvästi suosiotaan, vaikkakin sen osuus on silti vielä verrattain pieni koko päivittäistavarakaupasta. Myös ravintoloiden ja muun vähittäiskaupan osalta verkkokauppa on kasvanut selvästi, Nummelin sanoo.

Hän huomauttaa, että verkkokaupassa myös muut maksutavat kuin kortit ovat merkittävässä roolissa. Tämä aiheuttaa osaltaan hienoista epävarmuutta tilastojen tulkintaan.

Nordean Koronamittarissa on tarkasteltu korttitilastoja viikoilta 1-18/2020. Koronamittari-tutkimuksessa käytetään anonyymejä tilastoja volyymeistä eri tyyppisissä kaupoissa.