Etlan Kangasharju kehuu yleistukea: tällä vältetään pahin konkurssiaalto – ”Ymmärrän toisaalta mikä sota siitäkin syntyisi...”

Etlan Aki Kangasharjun mukaan tänään esitelty yritysten kustannustuki torjuu pahimman konkurssiaallon. Ravintoloiden asema tukikokonaisuudessa on epäselvä.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) esitteli torstaina vielä keskeneräistä yleistä kustannustukea koronaepidemiasta kärsiville yrityksille. Hänen mukaansa se voisi olla valmis touko-kesäkuun vaihteessa.

Tukisumma on kokonaisuudessaan Lintilän mukaan ”jonkin verran alle miljardin”.

– Hallitus on hereillä ja suurin osa yrityksestä kyllä selviää, kunhan suureen päähän saadaan vielä valmius tukea. Pahin konkurssiaalto tällä vältetään, Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen toimitusjohtaja Aki Kangasharju kiittelee.

Yleistuki yhdessä edellisten tukien kanssa toisaalta sekavoittaa nykytilannetta, sillä kaikki tuet sovitetaan yhteen. Tänään esiteltyä kustannustukea voi hakea, vaikka olisi hakenut jo muita tukia.

– Ehkä se strategia kannattaisi yrityksillä nyt olla, että kaikkia tukia haetaan ja katsotaan tilannetta sitten, Kangasharju sanoo.

Toimitusjohtaja Aki Kangasharju, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos.

Monta päällekkäistä tukea

Kustannustuen myöntämisessä ravintola-alan korvaustuki ja yksinyrittäjän tuki vähennetään täysimääräisesti.

Yleistuen suhde ravintolatoimialan saamaan lupaukseen on epäselvä. Ravintolat poikkeavat muista yrityksistä, koska ne ovat olleet erillisellä lailla suljettuina. Perustuslakivaliokunnan mukaan ravintoloiden menetyksiä on siksi korvattava.

Kaksinkertaista tukea millekään alalle tai yritykselle tuskin on perusteltua maksaa, mutta jollei ravintoloita oteta uuden kustannustuen tarkennuksissa huomioon, ne palautuvat käytännössä samalle viivalle muiden alojen yritysten kanssa.

– Jos parametrit ovat muutoin samat, niin sittenhän sehän olisi sama paketoida ne tuet yhdeksi samaksi tueksi, Kangasharju vahvistaa.

Tällä hetkellä ely-keskukset ja Business Finland (BF) myöntävät yrityksille koronavirustilanteen kehittämisavustusta. Lisäksi ely-keskukset myöntävät yksinyrittäjän tukea.

Myös Business Finlandin ja ely-keskusten tuki otetaan huomioon, mutta 70-prosenttisesti. BF-tuki vähentää siten yleistukea myöskin, vaikka sen myöntöperusteena ei ole ollut kattaa kiinteitä tai suoria palkkakuluja vaan tukea liiketoiminnan kehitystä.

– Se on hämmentävää. Ymmärrän toisaalta mikä sota siitäkin syntyisi, kun ruvetaan otsikoimaan, että jokin yritys on saanut kaikkia tukia.

– Osoittaa, kuinka äärettömän vaikeaa tukien rakentaminen on, ja takaisinperintää jouduttaneen harjoittamaan.

Ely-ja BF-haut suljetaan kun esitys uudesta tuesta saadaan valmiiksi, ja siihen mennessä tulleet hakemukset käsitellään.

Uutta tukea pyörittää Valtiokonttori, jolla arvioidaan olevan siihen tekninen valmius.

”Hotelliyrittäjät väliinputoajia”

Kustannustukea myönnetään yrityksille, joiden liikevaihto on tippunut useita kymmeniä prosentteja. Tukisummat vaihtelevat 2 000 euron ja 200 000 euron välillä.

Tukiesitys voitaisiin Lintilän mukaan saada neljännen lisäbudjetin yhteyteen, joka on tulossa arviolta touko-kesäkuun vaihteessa.

MaRa pitää yleistukea hyvänä suurella osalle matkailualan yrityksiä, mutta pettymys se on hotelli- ja kylpyläalalle.

Järjestön mukaan hotelleille ja kylpylöille tulisi laatia oma tukipaketti tai niiden kiinteitä kuluja tulisi korvata ilman euromääräistä ylärajaa.

MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi ei osannut arvioida, miten uusi tukimuoto kohtelee ravintola-alaa, koska esitys oli vielä ympäripyöreä.

– On olemassa keskisuuria yrityksiä, kuten hotelliyrityksiä, joilla on paljon kiinteää pääomaa. Niille 200 000 euron katto on liian pieni. Voimme hyvin alkaa nähdä hotellikonkursseja tämän takia jos lisää tukea ei tule, Kangasharju katsoo.

– Ne ovat väliinputoajia. Tietysti meillä on isoja kansainvälisiä pelureita ja 3/4-osaa Suomesta kattava S-ryhmä, joka voi keskinäisesti turvata rahoitusta toisilleen osuuskunta-aatteella.

Kangasharjun mukaan vaaravyöhykkeessä ovat erityisesti pienemmät hotellit, joilla on kovat kiinteät kustannukset.