EK:n kysely: Yritysten konkurssipelko on loiventunut

Useimmat yritykset pitävät työskentelyolosuhteitaan turvallisina.

Entistä harvempi suomalaisyritys arvioi Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) kyselyssä, että se on koronakriisin vuoksi vaarassa ajautua konkurssiin. EK selvitti asiaa edellisen kerran kuukausi sitten, jolloin konkurssiuhasta kertoi 16 prosenttia vastaajista.

Nyt vaaraa ajautua konkurssiin kolmen kuukauden sisällä näki enää 11 prosenttia vastaajista. EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies piti suuntaa myönteisenä, mutta tilanne on edelleen huolestuttava.

– Vaikka tuo luku on hieman laskenut, tuo luku tarkoittaa yli 10 000:ta konkurssia. Kyllä tilanne on vakava kriisi, Häkämies sanoi STT:lle.

Yritystoiminnan jatkumiseen uskovien osuus on noussut vastaavat viisi prosenttiyksikköä, kun taas epävarmojen osuus on pysynyt ennallaan.

Kritiikki hallituksen toimia kohtaan on lisääntynyt viime kyselystä. Neljännes yrityksistä arvioi, etteivät hallituksen päättämät tukitoimet auta niitä lainkaan. Kuukautta aiemmin samaa arvioi viidennes vastaajista.

Hallituksen luonnostelema yritystukiratkaisu vaikuttaa Häkämiehen mukaan kuitenkin oikean suuntaiselta. Tärkeää on, että tuen hakijat eivät joudu odottamaan liian kauan.

– On hyvin tärkeää, että apu saadaan perille nopeasti. Sillä on kiire, Häkämies sanoi.

Kyselyn vastaajista lomautuksia kertoo tehneensä lähes puolet, 45 prosenttia vastaajista. Osuus on noussut kuukauden takaisesta vain yhdellä prosenttiyksiköllä. Sen sijaan entistä useampi kertoo, ettei lomautuksia ole tehty eikä niitä ole suunnitelmassakaan. Näin kertoo 47 prosenttia viime kuun 41 prosentin sijasta.

Etätöistä palataan asteittain

Valtaosa yrityksistä kokee työskentelyolosuhteensa turvallisiksi etätöistä toimistoihin paluun kannalta.

Noin 30 prosenttia arvioi, ettei toimitiloissa ole juuri riskiä uusille virustartunnoille. Hieman yli puolet arvioi, että uusille tartunnoille on jonkinlainen riski, mutta tilanne on kohtalaisesti hallinnassa.

Hallitus on linjannut, että suositus jatkaa etätöitä on voimassa ainakin kesän yli. Häkämies arveli, että kun nykyinen tilanne on ohi, paluu työpaikoille tapahtuu asteittain. Valmistelut pitää tehdä huolella.

– Hallituksen etätyösuosituksen mukaan eletään ja sitä kunnioitetaan. En usko, että kun palataan töihin olisi kyse sataprosenttisesta paluusta kenenkään osalta. Etätyö on varmaan päälinja.

EK:n exit-työryhmä esitti rajoitusten poistamisen edellyttävän, että suojatarvikkeita on saatavilla riittävästi, että testausmäärää saadaan nostettua ja että jäljitys saadaan kuntoon.

– Valitettavasti näissä kaikissa kolmessa ollaan jäljessä, Häkämies sanoi.

Kyselyyn vastasi yli 1 600 yrittäjää tai yritysjohtajaa 11. ja 12. toukokuuta. Tulokset ovat EK:n mukaan suuntaa-antavasti yleistettävissä koko työnantajakenttään.